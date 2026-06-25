Tyska finanstidningen Focus Money har byggt en utdelningsportfölj som slagit det mesta på fyra år. Med 230 procents uppgång och 170 000 kronor i utdelningar ger den perspektiv på den svenska utdelningsvåren. En av de fyra aktierna var Handelsbanken.
Analys: 4 aktier som gav 230 procent – Handelsbanken ett av valen
Dagens PS har under våren kartlagt årets rekordutdelningar på Stockholmsbörsen, listat de högst utdelande svenska aktierna och granskat bankaktiernas utdelningar.
Nu visar det sig att även internationella investerare har fått upp ögonen för svenska utdelare.
Tyska finanstidningen Focus Money redovisar i sitt senaste nummer resultatet av en utdelningsportfölj startad den 31 december 2021. Fyra aktier, 10 000 euro jämnt fördelat.
Fyra och ett halvt år senare: portföljen värd 32 977 euro. Uppgången har varit 229,7 procent. Därtill 15 000 euro i ackumulerade utdelningar, drygt 170 000 kronor.
Bara under 2025 tickade det in nästan 4 000 euro. Med återinvesterade utdelningar har portföljen avkastat i snitt 43 procent per år.
Handelsbanken, det svenska valet
Att ett av de fyra bolagen är svenskt säger något om hur Handelsbanken uppfattas utanför Sverige. Tidningen beskriver banken som ”ett av världens solidaste institut” med över 150 års historia och pekar på en direktavkastning på drygt 7 procent.
Svenska läsare känner siffrorna. I februari föreslog styrelsen en totalutdelning på 17,50 kronor per aktie, varav 8 kronor ordinarie och 9,50 kronor extra.
Det var rejält över förväntningarna på 13,38 kronor och gjorde Handelsbanken till det börsbolag som delar ut mest till sina ägare, totalt 34,7 miljarder kronor.
I Q1 2026 landade rörelseresultatet på 8 195 miljoner kronor, över förväntade 7 922 miljoner. Moody’s höjde kreditbetyget till A1, en nivå som bara en handfull privatbanker i världen har.
Carl Johan Tjärnström, förvaltare av fonden Case Högutdelande bolag, lyfte nyligen Handelsbanken som ett typexempel på en klassisk högutdelare i en intervju med Dagens PS.
Tre nordiska bolag och ett tyskt
De övriga tre valen i tidningens portfölj var:
Hoegh Autoliners (Norge).
Sjötransport av bilar, bussar och tunga maskiner med RoRo-fartyg. Aktien har stigit 660 procent sedan börsnoteringen i november 2021. Direktavkastning: 12,2 procent.
Bijou Brigitte (Tyskland).
Modesmycken och accessoarer. Ingen av de stora investmentbankerna bevakar aktien, vilket gör att det saknas officiella kursmål och utdelningsprognoser. Aktien hade en stark period 2022-2023 då kursen steg 150 procent.
Wallenius Wilhelmsen (Norge).
Global marknadsledare inom fordonslogistik. Konkurrent till Hoegh Autoliners. Aktiekursen ligger nära sin högsta notering någonsin. Direktavkastning: 7,7 procent.
Så screenade de tusentals aktier
Focus Money screenade aktier på plattformen Tradingview med fyra krav:
1. femårsavkastning över 30 procent
2. börsvärde över 150 miljoner dollar
3. direktavkastning mellan 5 och 20 procent (trailing)
4. aktiekurs över 21-dagars glidande medelvärde.
Sedan ströks alla bolag som inte är handelbara i Tyskland och alla som inte betalat utdelning minst fyra år i rad.
Svensk utdelningsvår bekräftar trenden
Portföljen speglar utvecklingen på hemmaplan. 256 miljarder kronor delas ut på Stockholmsbörsen under 2026, 11 procent mer än i fjol. Tre fjärdedelar av OMXS30-bolagen höjer.
Bankerna sticker ut. Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea delar tillsammans ut omkring 90 miljarder kronor.
EFN:s lista över tio guldkorn för utdelningsjägare pekar på att även bolag utanför bankerna ger hög avkastning, med en genomsnittlig direktavkastning på 5,4 procent.
Metod slår storlek
Focus Money konstaterar att en andra passiv inkomst inte kräver stora pengar. Med 150 euro i månaden i en bred indexfond som MSCI World över tio år landar man historiskt på ett kapital på 22 000-29 000 euro.
Men för den som vill ha löpande utbetalningar visar portföljen att rätt urval av internationella högutdelare kan slå index med bred marginal. Med en svensk storbank mitt i portföljen.