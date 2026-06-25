Nu visar det sig att även internationella investerare har fått upp ögonen för svenska utdelare.

Tyska finanstidningen Focus Money redovisar i sitt senaste nummer resultatet av en utdelningsportfölj startad den 31 december 2021. Fyra aktier, 10 000 euro jämnt fördelat.

Fyra och ett halvt år senare: portföljen värd 32 977 euro. Uppgången har varit 229,7 procent. Därtill 15 000 euro i ackumulerade utdelningar, drygt 170 000 kronor.

Bara under 2025 tickade det in nästan 4 000 euro. Med återinvesterade utdelningar har portföljen avkastat i snitt 43 procent per år.

Handelsbanken, det svenska valet

Att ett av de fyra bolagen är svenskt säger något om hur Handelsbanken uppfattas utanför Sverige. Tidningen beskriver banken som ”ett av världens solidaste institut” med över 150 års historia och pekar på en direktavkastning på drygt 7 procent.

Svenska läsare känner siffrorna. I februari föreslog styrelsen en totalutdelning på 17,50 kronor per aktie, varav 8 kronor ordinarie och 9,50 kronor extra.

Det var rejält över förväntningarna på 13,38 kronor och gjorde Handelsbanken till det börsbolag som delar ut mest till sina ägare, totalt 34,7 miljarder kronor.

I Q1 2026 landade rörelseresultatet på 8 195 miljoner kronor, över förväntade 7 922 miljoner. Moody’s höjde kreditbetyget till A1, en nivå som bara en handfull privatbanker i världen har.

ANNONS

Carl Johan Tjärnström, förvaltare av fonden Case Högutdelande bolag, lyfte nyligen Handelsbanken som ett typexempel på en klassisk högutdelare i en intervju med Dagens PS.