Så gick angreppen till

Anthropic granskade 141 006 testkörningar där modellen kunde ha fått internetåtkomst och hittade tre incidenter i testpartnern Irregulars miljö.

Det handlade om Opus 4.7, Mythos 5 och en intern forskningsmodell, enligt rapporten den 30 juli. Ingen av modellerna försökte enligt bolaget avsiktligt att fly testmiljön.

Modellerna fick i uppgift att bryta sig in på en annan maskin i nätverket och hämta en dold uppgift. Prompten sa uttryckligen att miljön var en simulering utan internet. En felkonfiguration hos testpartnern Irregular gjorde att maskinerna ändå hade levande nätaccess.

När modellerna sökte efter sitt mål och inte hittade det inne i miljön, letade de vidare och hamnade på riktiga system. De trodde de riktiga systemen var en del av simuleringen och tog sig in med enkla metoder som svaga lösenord och oskyddade ändpunkter, enligt Anthropics rapport.

Två av de tre drabbade organisationerna hade inte upptäckt aktiviteten själva.