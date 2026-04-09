Aktieprofessor: De närmaste tre månaderna ser inte bra ut

Bakgrunden är stigande inflationstryck till följd av högre energipriser i spåren av konflikten kring Iran.

Kan dämpa efterfrågan

Enligt Siegel har kriget redan fått tydliga effekter på ekonomin genom ökade oljepriser, vilket i sin tur driver upp kostnader i flera sektorer.

Brentoljan handlas fortsatt på höga nivåer, trots signaler om vapenvila, och ligger betydligt över nivåerna före konflikten.

Detta riskerar att slå mot företagens lönsamhet. Flygbolaget Delta Air Lines har exempelvis varnat för kraftigt ökade bränslekostnader under våren, vilket kan leda till högre biljettpriser.

En sådan utveckling riskerar att dämpa efterfrågan, särskilt om hushållens köpkraft pressas av inflation.