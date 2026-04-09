Värderingarna har varit höga på USA-börsen. Men nu riskerar det att bli en betydligt tuffare marknad framöver.
Aktieprofessor: De närmaste tre månaderna ser inte bra ut
Den amerikanska aktiemarknaden kan stå inför en period av svag utveckling de kommande månaderna.
Det menar Jeremy Siegel, professor vid Wharton School.
Bakgrunden är stigande inflationstryck till följd av högre energipriser i spåren av konflikten kring Iran.
Kan dämpa efterfrågan
Enligt Siegel har kriget redan fått tydliga effekter på ekonomin genom ökade oljepriser, vilket i sin tur driver upp kostnader i flera sektorer.
Brentoljan handlas fortsatt på höga nivåer, trots signaler om vapenvila, och ligger betydligt över nivåerna före konflikten.
Detta riskerar att slå mot företagens lönsamhet. Flygbolaget Delta Air Lines har exempelvis varnat för kraftigt ökade bränslekostnader under våren, vilket kan leda till högre biljettpriser.
En sådan utveckling riskerar att dämpa efterfrågan, särskilt om hushållens köpkraft pressas av inflation.
”Ser inte mycket uppsida”
Siegel bedömer att aktiemarknaden därför kan röra sig sidledes under de kommande två till tre månaderna.
”Jag ser inte mycket uppsida förrän vi får en lösning, och just det ser inte så bra ut som jag hoppades. Vilket betyder vad? En marknad som rör sig i sidledes i två, tre månader”, säger han till CNBC.
Samtidigt förändras utsikterna för penningpolitiken. Federal Reserve står inför ett mer inflationstyngt läge än tidigare, vilket kan påverka räntebesluten.
Enligt Siegel minskar sannolikheten för räntesänkningar inom den närmaste tiden, och i stället kan höjningar bli aktuella senare under året.
Lär bli bättre på sikt
Flera ekonomiska indikatorer pekar i samma riktning. Den amerikanska penningmängden och hushållens skuldsättning har nått rekordnivåer, vilket ytterligare kan bidra till inflationstrycket, skriver Business Insider.
Trots en initial börsuppgång efter besked om vapenvila kvarstår alltså betydande risker. Marknaden måste hantera både högre energipriser och osäkerhet kring centralbankens agerande.
På kort sikt rekommenderar Siegel en försiktig hållning, där investerare i större utsträckning behåller likvida medel snarare än att öka exponeringen mot aktier.
Samtidigt är han mer positiv på längre sikt. Den amerikanska ekonomin bedöms fortsatt ha goda förutsättningar att växa, vilket talar för att aktiemarknaden kan återhämta sig när inflationen stabiliseras och osäkerheten minskar.
