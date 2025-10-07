Ny rapport: AI tar över dina sociala medier

Det larmar Medieakademin om i den nya Maktbarometern som släpptes på morgonen i dag den 7 oktober där bland annat trenden med allt mer AI lyfts.

Sverigedemokraterna toppar

Medieakademin är en ideell förening som grundades 1997 med syfte att vara en oberoende aktör som i samverkan mellan näringsliv och akademi förstå och kartlägga medielandskapet.

Sedan 2017 ger man ut Maktbarometern: En karta över vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet.

Årets maktbarometer toppas återigen av Sverigedemokraterna;

“Partiets många profilerade politiker skapar ett enormt engagemang bland svenskar. Och när de största plattformarna från och med oktober förbjuder politisk annonsering blir den kunskapen extra viktig”, skriver Medieakademin i den färska rapporten.