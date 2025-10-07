“Flera av årets snabbast växande Facebooksidor är sidor genererade av AI, drivna från Armenien, Ukraina och Vietnam.”
Ny rapport: AI tar över dina sociala medier
Det larmar Medieakademin om i den nya Maktbarometern som släpptes på morgonen i dag den 7 oktober där bland annat trenden med allt mer AI lyfts.
Läs även: Pernilla: Hackare nyttjar dina köpvanor för att tjäna pengar – Dagens PS
Sverigedemokraterna toppar
Medieakademin är en ideell förening som grundades 1997 med syfte att vara en oberoende aktör som i samverkan mellan näringsliv och akademi förstå och kartlägga medielandskapet.
Sedan 2017 ger man ut Maktbarometern: En karta över vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet.
Årets maktbarometer toppas återigen av Sverigedemokraterna;
“Partiets många profilerade politiker skapar ett enormt engagemang bland svenskar. Och när de största plattformarna från och med oktober förbjuder politisk annonsering blir den kunskapen extra viktig”, skriver Medieakademin i den färska rapporten.
“AI tar över”
På andra plats av årets makthavare placerar sig familjen Lundell och trea hamnar SVT.
Men årets rapport visar också på ett stort och kanske oroande trendskifte.
“AI tar över”, skriver Medieakademin och utvecklar;
“På Instagram har kontot “Baby idol”, som gör AI-genererade bebisfilmer av svenska kändisar, blivit populärt. Och på Facebook utger sig utländska aktörer för att göra svenska nyheter, men allt är skapat av AI.”
Visar hur känsliga vi är
Och det finns ännu fler exempel;
“Sidor som “Sverige idag” gör AI-konstruerade nyheter som får hundratusentals svenskar att klicka. Och på sidor som “Bedårande ögonblick” gör Armenier AI-genererade videor. Det är påhittade situationer som ska maximera engagemanget hos en svensk publik och lurar tiotusentals.”
Medieakademin konstaterar att flera av årets snabbast växande Facebooksidor är AI-genererade sidor, drivna från Armenien, Ukraina och Vietnam.
“Det är oftast oförargligt material som publiceras, men det säger något om hur känsliga och okritiska vi är för utländsk informationspåverkan”, säger Emanuel Karlsten, ordförande i Medieakademin.
Läs även: Experterna: Svensk AI-brist oroar – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
