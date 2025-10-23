Den amerikanska ekonomin har trotsat alla prognoser om recession de senaste två åren, trots högre räntor, handelskonflikter och geopolitisk oro. Förklaringen? Artificiell intelligens.
AI håller USA:s ekonomi flytande – men till vilket pris?
Mest läst i kategorin
Lån som får hela Wall Street att skaka
När regionala banker börjar stämma investeringsfonder för bedrägeri kan något betydligt värre drabba USA:s ekonomi. Det handlar om lån som får hela Wall Street att skaka. Aktier i regionala banker gick ner rejält förra veckan sedan Western Alliance Bancorporation i Arizona och Zions Bancorporation i Utah tillsammans stämde lånenätverket Cantor Group. Bedrägerierna i stämningarna landade …
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Storbankerna: Persson levererar – Wallenberg bommar
Storbankerna Swedbank och SEB valde samma dag för att släppa sina Q3-rapporter. Men där slutar likheten för siffrorna sticker åt helt olika håll. För medan Göran Perssons Swedbank (börskurs Swedbank) slog förväntningarna rejält så bommar Wallenberg-banken SEB (börskurs SEB) analytikerkårens prognoser för både resultat och intäkter. Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat …
“AI har hållit ekonomin borta från recession”, säger James Egelhof, chefekonom för USA på BNP Paribas, till Yahoo Finance.
AI-drivna investeringar har kompenserat för effekterna av höjda räntor och skapat en våg av utgifter för datacenter och chips som håller tillväxten igång.
Enligt Bank of America Research bidrog AI-relaterade kapitalutgifter med hela 1,3 procentenheter till BNP-tillväxten under andra kvartalet.
Samtidigt ökade småföretagens betalningar till teknikföretag med nästan 7 procent på årsbasis i september, vilket visar att AI-adoptionen sprider sig långt bortom Big Tech.
Forskarna slår larm: Då utvecklar AI psykopatiska drag
Det börjar med några miljoner inlägg från X. Sedan händer något mörkt i maskinens “hjärna”. Senast häromdagen visade en ny studie att användning av
AI har förändrat spelreglerna
Men framgången kommer med en twist: boomen i artificiell intelligens har brutit ned de traditionella mekanismerna för hur penningpolitik fungerar.
Normalt sett skulle högre räntor strypa företagsinvesteringar, men AI-infrastruktur finansieras genom stigande aktievärderingar snarare än genom lån.
Läs även:
AI: 45 procent av svaren innehåller allvarliga fel. Dagens PS
Goldman Sachs uppskattar att teknikjättar som Microsoft, Meta, Alphabet och Amazon nu står för mer än en fjärdedel av alla kapitalutgifter bland S&P 500-företagen, med en årlig tillväxttakt på 75 procent.
“Det finns i princip ingen tillväxt i företagens kapitalutgifter utanför AI”, säger Apollo:s chefekonom Torsten Sløk till Yahoo Finance.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Men vad händer sedan?
Kritiker varnar för att vi befinner oss i en farlig situation oavsett hur AI-sagan utvecklas.
Om investerarnas förtroende kollapsar och bubblan spricker, skulle det kunna utplåna uppemot 20 biljoner dollar i amerikanskt hushållsvärde, enligt tidigare IMF-chefekonomen Gita Gopinath, skriver The Guardian.
Missa inte:
47 miljoner kronor till AI: Webben helt autonom. Realtid
Men även om AI-revolutionen lyckas finns det djupgående farhågor.
Till skillnad från tidigare teknologiska framsteg som traktor och dator, som flyttade arbetare till nya uppgifter, syftar AI till att ersätta själva människan.
Skev koncentration av makt
Experter som Erik Brynjolfsson vid Stanford University varnar för att detta skulle koncentrera välstånd och makt dramatiskt. Majoriteten av befolkningen skulle bli beroende av beslut från dem som kontrollerar teknologin, skriver The Guardian.
Läs även:
Ska din AI-kopia få avgöra om du lever eller dör? Realtid
Kanske, föreslår vissa ekonomer, vore en kontrollerad kollaps av AI-bubblan att föredra.
Den skulle visserligen driva världen in i recession, men efterlämnade infrastruktur och kunskap. Precis som dotcom-kraschen lade grunden för dagens informationsekosystem, skulle teknologin kunna användas för att bygga en mer hållbar AI-framtid, fokuserad på att förstärka snarare än ersätta mänsklig arbetskraft.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Experten: Nya sanktioner mot rysk olja slår hårt
USA:s och EU:s nya sanktioner mot Rysslands oljeindustri väntas ge kraftiga ekonomiska konsekvenser för Kreml. Nu omfattas en stor del av den ryska råoljeproduktionen av amerikanska sanktioner. De amerikanska sanktionerna som infördes i onsdags riktar sig mot de två ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil. Tillsammans med tidigare beslut innebär det att en stor majoritet av …
AI håller USA:s ekonomi flytande – men till vilket pris?
Den amerikanska ekonomin har trotsat alla prognoser om recession de senaste två åren, trots högre räntor, handelskonflikter och geopolitisk oro. Förklaringen? Artificiell intelligens. "AI har hållit ekonomin borta från recession", säger James Egelhof, chefekonom för USA på BNP Paribas, till Yahoo Finance. AI-drivna investeringar har kompenserat för effekterna av höjda räntor och skapat en våg …
Nu ger svenska guldgruvan vinst
Botnia Gold som driver guldgruvan i Fäbodtjärn rapporterar en god vinst för de tre första kvartalen 2025 och fortsatt optimism. För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele. Nu ger den vinst och Dagens PS har redan kunnat berätta om den svenska guldgruvan som kan ge en miljardintäkt. De första positiva …
Europeiska jättar går samman för att möta Starlink
Tre av Europas största flyg- och rymdföretag, Airbus, Thales of Leonardo går nu samman i ett gemensamt bolag för att möta den hårda konkurrensen i rymden från snabbt växande aktörer som Elon Musks Starlink. Några av Europas främsta tillverkare av satelliter presenterade under torsdagen ett samarbetsavtal för att slå ihop deras förlusttyngda verksamheter. Syftet är …
Bryssel i blåsväder: 11 punkter från EU-toppmötet
Ett toppmöte, elva frågor och 27 länder. På torsdagen inleds EU-toppmötet i Bryssel med ett ovanligt fullspäckat schema. Med allt ifrån frysta ryska tillgångar till sociala medier. Här är ämnena som kommer att behandlas i Bryssel. På torsdagen samlas EU-ledarna i Bryssel. Men dagordningen på toppmötet är tyngre än vanligt. Som väntat står klimatmål och …