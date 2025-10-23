Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

AI håller USA:s ekonomi flytande – men till vilket pris?

Sam Altman, vd på OpenAI som är ett av de företag som håller USA:s ekonomi flytande. (Foto: Markus Schreiber/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Den amerikanska ekonomin har trotsat alla prognoser om recession de senaste två åren, trots högre räntor, handelskonflikter och geopolitisk oro. Förklaringen? Artificiell intelligens.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“AI har hållit ekonomin borta från recession”, säger James Egelhof, chefekonom för USA på BNP Paribas, till Yahoo Finance.

AI-drivna investeringar har kompenserat för effekterna av höjda räntor och skapat en våg av utgifter för datacenter och chips som håller tillväxten igång.

Enligt Bank of America Research bidrog AI-relaterade kapitalutgifter med hela 1,3 procentenheter till BNP-tillväxten under andra kvartalet.

Samtidigt ökade småföretagens betalningar till teknikföretag med nästan 7 procent på årsbasis i september, vilket visar att AI-adoptionen sprider sig långt bortom Big Tech.

Forskarna slår larm: Då utvecklar AI psykopatiska drag

Det börjar med några miljoner inlägg från X. Sedan händer något mörkt i maskinens “hjärna”. Senast häromdagen visade en ny studie att användning av

AI har förändrat spelreglerna

Men framgången kommer med en twist: boomen i artificiell intelligens har brutit ned de traditionella mekanismerna för hur penningpolitik fungerar.

Normalt sett skulle högre räntor strypa företagsinvesteringar, men AI-infrastruktur finansieras genom stigande aktievärderingar snarare än genom lån.

Läs även:
AI: 45 procent av svaren innehåller allvarliga fel. Dagens PS

ANNONS

Goldman Sachs uppskattar att teknikjättar som Microsoft, Meta, Alphabet och Amazon nu står för mer än en fjärdedel av alla kapitalutgifter bland S&P 500-företagen, med en årlig tillväxttakt på 75 procent.

“Det finns i princip ingen tillväxt i företagens kapitalutgifter utanför AI”, säger Apollo:s chefekonom Torsten Sløk till Yahoo Finance.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

03 okt. 2025

Men vad händer sedan?

Kritiker varnar för att vi befinner oss i en farlig situation oavsett hur AI-sagan utvecklas.

Om investerarnas förtroende kollapsar och bubblan spricker, skulle det kunna utplåna uppemot 20 biljoner dollar i amerikanskt hushållsvärde, enligt tidigare IMF-chefekonomen Gita Gopinath, skriver The Guardian.

Missa inte:
47 miljoner kronor till AI: Webben helt autonom. Realtid

Men även om AI-revolutionen lyckas finns det djupgående farhågor.

Till skillnad från tidigare teknologiska framsteg som traktor och dator, som flyttade arbetare till nya uppgifter, syftar AI till att ersätta själva människan.

Skev koncentration av makt

ANNONS

Experter som Erik Brynjolfsson vid Stanford University varnar för att detta skulle koncentrera välstånd och makt dramatiskt. Majoriteten av befolkningen skulle bli beroende av beslut från dem som kontrollerar teknologin, skriver The Guardian.

Läs även:
Ska din AI-kopia få avgöra om du lever eller dör? Realtid

Kanske, föreslår vissa ekonomer, vore en kontrollerad kollaps av AI-bubblan att föredra.

Den skulle visserligen driva världen in i recession, men efterlämnade infrastruktur och kunskap. Precis som dotcom-kraschen lade grunden för dagens informationsekosystem, skulle teknologin kunna användas för att bygga en mer hållbar AI-framtid, fokuserad på att förstärka snarare än ersätta mänsklig arbetskraft.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIEkonomi
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS