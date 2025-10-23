AI håller USA:s ekonomi flytande – men till vilket pris?

“AI har hållit ekonomin borta från recession”, säger James Egelhof, chefekonom för USA på BNP Paribas, till Yahoo Finance.

AI-drivna investeringar har kompenserat för effekterna av höjda räntor och skapat en våg av utgifter för datacenter och chips som håller tillväxten igång.

Enligt Bank of America Research bidrog AI-relaterade kapitalutgifter med hela 1,3 procentenheter till BNP-tillväxten under andra kvartalet.

Samtidigt ökade småföretagens betalningar till teknikföretag med nästan 7 procent på årsbasis i september, vilket visar att AI-adoptionen sprider sig långt bortom Big Tech.

AI har förändrat spelreglerna

Men framgången kommer med en twist: boomen i artificiell intelligens har brutit ned de traditionella mekanismerna för hur penningpolitik fungerar.

Normalt sett skulle högre räntor strypa företagsinvesteringar, men AI-infrastruktur finansieras genom stigande aktievärderingar snarare än genom lån.

Goldman Sachs uppskattar att teknikjättar som Microsoft, Meta, Alphabet och Amazon nu står för mer än en fjärdedel av alla kapitalutgifter bland S&P 500-företagen, med en årlig tillväxttakt på 75 procent.

“Det finns i princip ingen tillväxt i företagens kapitalutgifter utanför AI”, säger Apollo:s chefekonom Torsten Sløk till Yahoo Finance.