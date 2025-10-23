Användare drabbas av vanföreställningar efter samtal med AI

En ny europeisk rapport visar att nästan hälften av alla svar om samhällsfrågor och nyheter från dessa AI-assistenter innehåller allvarliga fel, vilket riskerar att påverka allmänhetens tilltro till information och i värsta fall leda till psykologisk skada hos användare.

AI-chattbotar ger felaktig samhällsinformation

AI-chattbotar utmanar alltmer sökmotorernas roll som primär informationskälla, men en granskning från Europeiska radio- och tv-unionen (EBU) visar på betydande problem, skriver Yle.

Public service-journalister i Europa undersökte hur väl AI-chattbotar svarar på faktamässiga frågor och resultatet var alarmerande: 45 procent av svaren innehöll minst ett allvarligt fel.

Carl-Gustav Lindén, professor i datajournalistik vid universitetet i norska Bergen, betonar att det inte finns någon verklig intelligens i systemen. De bygger på statistisk sannolikhet, vilket leder till att informationen ofta är bristfällig.

EBU-studien, ledd av BBC och med deltagande av bland annat Yle, fann att hela 31 procent av svaren hade betydande källproblem med felaktiga eller saknade hänvisningar.

Dessutom innehöll 20 procent brister som felaktiga detaljer eller föråldrad information.

Ett belysande exempel var när chattbotarna fick frågan “Vem är påven?” och svarade med den avlidne påven Franciskus namn, trots att en efterträdare valts.