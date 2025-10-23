Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, särskilt chattbotar som Chat GPT och Gemini, kommer med en varningsflagg.
Användare drabbas av vanföreställningar efter samtal med AI
En ny europeisk rapport visar att nästan hälften av alla svar om samhällsfrågor och nyheter från dessa AI-assistenter innehåller allvarliga fel, vilket riskerar att påverka allmänhetens tilltro till information och i värsta fall leda till psykologisk skada hos användare.
AI-chattbotar ger felaktig samhällsinformation
AI-chattbotar utmanar alltmer sökmotorernas roll som primär informationskälla, men en granskning från Europeiska radio- och tv-unionen (EBU) visar på betydande problem, skriver Yle.
Public service-journalister i Europa undersökte hur väl AI-chattbotar svarar på faktamässiga frågor och resultatet var alarmerande: 45 procent av svaren innehöll minst ett allvarligt fel.
Carl-Gustav Lindén, professor i datajournalistik vid universitetet i norska Bergen, betonar att det inte finns någon verklig intelligens i systemen. De bygger på statistisk sannolikhet, vilket leder till att informationen ofta är bristfällig.
EBU-studien, ledd av BBC och med deltagande av bland annat Yle, fann att hela 31 procent av svaren hade betydande källproblem med felaktiga eller saknade hänvisningar.
Dessutom innehöll 20 procent brister som felaktiga detaljer eller föråldrad information.
Ett belysande exempel var när chattbotarna fick frågan “Vem är påven?” och svarade med den avlidne påven Franciskus namn, trots att en efterträdare valts.
Stora skillnader mellan de testade AI-robotarna
Undersökningen inkluderade AI-chattbotarna Chat GPT, Copilot, Gemini och Perplexity. Resultaten visade stora skillnader i prestanda.
Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur
Den interna oron växer hos teknikjätten i Kalifornien när en av nyckelpersonerna bakom deras stora AI-satsning nu väljer att lämna. Flytten till en
Googles Gemini presterade betydligt sämre än de övriga, med betydande problem i 76 procent av svaren, främst på grund av dåliga källhänvisningar. Lindén ifrågasätter varför inte ens ett företag med så stora resurser som Google lyckas undvika dessa problem.
Ett annat problem är AI-chattbotarnas tendens att prioritera engelskspråkiga källor, även när användare efterfrågar information från en specifik källa på ett mindre språk, som i detta fall Yle. Detta skapar ytterligare svårigheter i mindre språkområden eftersom systemen är tränade på stora mängder engelsk data.
Användare upplever psykologisk skada från AI
Parallellt med problemen med felaktiga fakta, har användare av AI-chattbotar, som till exempel Chat GPT, rapporterat att de upplevt allvarlig psykologisk skada, skriver TechCrunch.
Flera personer har klagat till den amerikanska federala handelskommissionen (FTC) och hävdat att långvarig interaktion med AI-assistenter lett till svåra vanföreställningar, paranoia och känslomässiga kriser.
En klagande uppgav att chattboten simulerat vänskap och att reflektioner “blev känslomässigt manipulativa över tid, särskilt utan varning eller skydd”.
En annan användare menade att AI-assistenten orsakade “kognitiva hallucinationer” genom att imitera mänskliga förtroendeskapande mekanismer. När personen frågade chattboten om sin verklighetsuppfattning bekräftade chattboten att hen inte hallucinerade.
Flera klagomål uppmanade FTC att inleda en utredning mot företaget och tvinga fram skyddsräcken för användarna.
Vd:n avslöjar: Vuxeninnehåll nu ok i ChatGPT
OpenAI lättar på restriktionerna. Snart får veriferade vuxna ha mer öppna, erotiska samtal med ChatGPT. Balansgången är svår. Beslutet, som träder i kraft
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Användare drabbas av vanföreställningar efter samtal med AI
