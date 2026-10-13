Character.AI räknar med att försäljningen ska slutföras i slutet av november eller början av december 2026.

Bolaget uppger att plattformen ska fortsätta fungera under processen. Om ingen köpare vill driva tjänsten vidare kan den däremot stängas ned.

Disney har tidigare hotat med rättsliga åtgärder

Affären är anmärkningsvärd mot bakgrund av Disneys tidigare konflikt med AI-bolaget.

I september 2025 rapporterade Axios att Disney skickat ett kravbrev till Character.AI med uppmaningen att omedelbart sluta använda företagets upphovsrättsskyddade figurer utan tillstånd.

Disney hävdade att plattformen använde figurer från bland annat Marvel, Star Wars och de animerade filmerna på ett sätt som kunde skada företagets varumärke. Enligt Los Angeles Times tog Character.AI därefter bort många Disney-figurer från tjänsten.

Nu kan Disney i stället få en licens till delar av AI-bolagets immateriella tillgångar. Det är dock inte fråga om ett bekräftat köp av hela Character.AI eller ett generellt godkännande av plattformens tidigare användning av upphovsrättsskyddat material.