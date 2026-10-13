AI-bolaget Character.AI ansöker om konkursskydd i USA enligt Chapter 11 och säljer delar av verksamheten till Disney. Bakom affären finns både juridiska problem och en växande debatt om AI-chattbotars påverkan på barn.
AI-bolag kollapsar – söker konkursskydd och säljer till Disney
Det rapporterar Reuters den 13 oktober. Affären omfattar en licens för viss immateriell egendom och vissa rättsliga anspråk. Disney blir så kallad huvudbudgivare i en domstolsövervakad försäljningsprocess, vilket innebär att andra intressenter får möjlighet att lägga högre bud.
Character.AI räknar med att försäljningen ska slutföras i slutet av november eller början av december 2026.
Bolaget uppger att plattformen ska fortsätta fungera under processen. Om ingen köpare vill driva tjänsten vidare kan den däremot stängas ned.
Disney har tidigare hotat med rättsliga åtgärder
Affären är anmärkningsvärd mot bakgrund av Disneys tidigare konflikt med AI-bolaget.
I september 2025 rapporterade Axios att Disney skickat ett kravbrev till Character.AI med uppmaningen att omedelbart sluta använda företagets upphovsrättsskyddade figurer utan tillstånd.
Disney hävdade att plattformen använde figurer från bland annat Marvel, Star Wars och de animerade filmerna på ett sätt som kunde skada företagets varumärke. Enligt Los Angeles Times tog Character.AI därefter bort många Disney-figurer från tjänsten.
Nu kan Disney i stället få en licens till delar av AI-bolagets immateriella tillgångar. Det är dock inte fråga om ett bekräftat köp av hela Character.AI eller ett generellt godkännande av plattformens tidigare användning av upphovsrättsskyddat material.
Har mött kritik efter chattbotars agerande
Character.AI har också hamnat i juridiskt blåsväder på grund av hur tjänstens chattbotar interagerat med unga användare.
I oktober 2024 stämde en amerikansk mamma bolaget och Google efter att hennes 14-årige son tagit sitt liv. Mamman hävdade att interaktioner med en chattbot bidragit till sonens psykiska problem och död.
I januari 2026 rapporterade TechCrunch att Character.AI och Google förhandlade om förlikningar med familjer i flera rättsfall som rörde unga användare. Enligt Reuters har bolaget även mött nya anklagelser om att chattbotar uppmuntrat självskadebeteende och svält. Anklagelserna har bland annat framförts i en stämning från delstaten Kentucky i oktober 2026.
Google-affären värderades till miljarder
Character.AI grundades 2021 av tidigare Google-ingenjörer och låter användare skapa och samtala med AI-genererade personligheter.
År 2024 ingick Google ett avtal med bolaget som omfattade en licens till dess teknik. TechCrunch rapporterade att affären värderades till omkring 2,7 miljarder dollar. Googles upplägg innebar också att grundarna återvände till sökjätten.
Den nu aktuella försäljningen sker under amerikanskt konkursskydd enligt Chapter 11. Förfarandet ger bolaget möjlighet att fortsätta verksamheten medan en domstol övervakar omstruktureringen och försäljningen av tillgångar.
Enligt bolagets egna uppgifter uppskattas tillgångar och skulder till mellan 50 och 100 miljoner dollar vardera.
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