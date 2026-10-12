Riskkapitalprofil varnar för AI-fluga i Stockholm: ”Rejäl korrigering”

Den erfarne riskkapitalinvesteraren, som varit med och finansierat framgångssagor som Spotify och Klarna, ifrågasätter både den svenska AI-boomen och värderingarna på några av landets mest uppmärksammade teknikbolag, rapporterar EFN.

”Vi ska vara beredda på en rejäl korrigering och det brukar slå mest på de här högtflygande bolagen”, säger han till finanskanalen.

Varnar för värderingsras

Pär-Jörgen Pärson pekar framför allt ut Lovable och Legora – två av Sveriges mest uppmärksammade AI-bolag.

Lovable tog i augusti in 400 miljoner dollar i nytt kapital till en värdering på 13,3 miljarder dollar, motsvarande omkring 127 miljarder kronor. Det innebär att bolaget värderas högre än flera etablerade svenska börsbolag.

Även AI-juristen Legora har fått investerarnas intresse att skjuta i höjden. Enligt uppgifter till Financial Times diskuterade bolaget i augusti en kapitalrunda till en värdering på minst 10 miljarder dollar. Det skulle innebära nästan en fördubbling jämfört med värderingen tidigare under året.

Pärsons invändning är inte att bolagen saknar potential. Problemet är att investerarna redan har räknat in en mycket stor del av den framtida tillväxten i dagens priser.

Han drar paralleller till SaaS-boomen 2021 då mjukvarubolag som mest värderades till omkring 100 gånger omsättningen. I dag handlas jämförbara börsnoterade bolag enligt honom ofta till fem till åtta gånger omsättningen.

Om förväntningarna skruvas ned kan värderingarna falla snabbt även om bolagen fortsätter att växa.