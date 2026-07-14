Warren Buffett dissar Gates – får inte längre del av arvet

Mångårig tradition

95-åringen bryter dock med en mångårig tradition och utesluter för första gången Bill & Melinda Gates Foundation från sin årliga donation av Berkshire Hathaway-aktier, rapporterar Financial Times.

I stället skänker han aktier till ett värde av närmare 6 miljarder dollar, motsvarande omkring 60 miljarder kronor, till fyra stiftelser med koppling till hans familj.

Susan Thompson Buffett Foundation får 9 miljoner aktier, medan Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation och Novo Foundation får 1 miljon aktier vardera.

Warren Buffett ska ge bort allt

Legendaren meddelar också att Bill & Melinda Gates inte kommer att få ta del av arvet.

Buffett återstående aktieinnehav i Berkshire Hathaway ska doneras till de fyra familjestiftelserna senast den 31 december 2034. Om 95-åringen avlider ska hans barn genomföra donationerna.

”Dödligheten är oförutsägbar, men mina återstående aktier kommer på ett eller annat sätt att doneras till de fyra stiftelserna före den 31 december 2034”, säger Buffett i ett uttalande.

Enligt Reuters kommer beskedet efter de senaste avslöjandena om Bill Gates kontakter med den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Nyhetsbyrån uppger att Buffett avslutar donationerna till Gates Foundation mot den bakgrunden, men Buffett själv nämner inte något sådant motiv i sitt uttalande. Wall Street Journal rapporterar också att beslutet följer den ökade granskningen av Gates Foundations kopplingar till Epstein.

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