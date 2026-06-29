Warren Buffett har alltid haft en klar bild av vad han letar efter när det gäller aktier att investera i. Nu har EFN satt ihop ett recept utifrån affärsgigantens krav, och sedan tittat närmare på vilka svenska aktier som skulle falla Buffett i smaken.
Svenska aktier som följer Warren Buffetts recept
Vem vill inte ha ett pålitligt recept för vilka aktier man ska investera i? Den bästa mästerkocken för ett sånt måste ju vara ”Oraklet från Omaha”? Enligt Forbes är Warren Buffett värd 149 miljarder dollar, och enligt vad han säger själv kommer förmögenheten från att han har investerat i ”wonderful companies at fair prices”.
Warren Buffets spelregler
Det recept som EFN har utgått ifrån är ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att Buffett ska vilja satsa på ett företag. De är:
- Över 8% avkastning på totalt kapital (ROA)
- Över 15% avkastning på eget kapital (ROE)
- Över 15% genomsnittlig avkastning på eget kapital (ROE) senaste 5 åren
- Nettoskuld/totala tillgångar under 30%
- Max 45% immateriella tillgångar av totala tillgångar
- Endast bolag som gör vinst
- Positivt operativt kassaflöde unde de senaste fem åren
Några av de kriterier som är särskilt viktiga för Buffet är att det ska finnas hög lönsamhet i kombination med starka kassaflöden och låg skuldsättning.
Starka svenska kandidater
Med hjälp av Börsdata har EFN tillämpat Buffets regler och landat i 23 företag som uppfyller kraven. Bland dem finns både välkända namn och en del överraskningar.
Några av namnen är legendariska svenska snilleföretag: ABB, Alfa Laval, Atlas Copco och Clas Ohlson. Lika välkända i svenska hem är e-handelsstjärnan Apotea och klädmärket Björn Borg.
För den börsintresserade är Truecaller, Autoliv, Softronic och Epiroc självklara namn. Sannolikt kan även företag som Sleep Cycle (under bud), Berner Industrier, Micro Systemation, Momentum Group och OEM International räknas in här
Andra namn som EFN tror skulle falla Buffett i smaken är SinterCast, RaySearch Laboratories, BioGaia, Mycronic, Invisio, CTT Systems, Engcon samt Sectra.
Redan i mars i år skrev vi om Autoliv och OEM International som två exempel på företag som uppfyller Buffetts krav på goda investeringsobjekt.
En annan viktig princip för Buffett är att investera i företag med en tydlig produkt och starkt varumärke. Detta har inte ingått i EFN:s kriterier, men trots detta finns det flera exempel på detta i listan.
Buffetts tips till investerare
Även om du inte skulle vilja använda Buffetts kriterier på svenska företag just nu så finns det mycket att lära av hans investeringsstrategier. Hans kanske allra bästa tips är ”Regel nummer ett: Förlora aldrig pengar. Regel nummer två: Glöm aldrig regel nummer ett”.
Ett annat tips vi kan ha nytta av är ”Investera så mycket du kan i dig själv. Du är utan tvekan din största tillgång”. Enligt Warren Buffet är avkastningen på självförbättring enorm:
”Allt du investerar i dig själv får du tillbaka tiofalt. Ingen kan beskatta det, ingen kan stjäla det från dig”.
Kloka ord från en klok man.