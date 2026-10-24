53 procent av finansanställda ser AI som ett hot mot jobbet

Den tekniska revolutionen med artificiell intelligens har dock en baksida. Hela 53 procent av medarbetarna i finanssektorn, mer än hälften, ser tekniken som en risk för att förlora jobbet. Det kan jämföras med globala genomsnittet för samma jobboro, som ligger på 44 procent. Finansbranschen sticker därmed ut med en mer påtaglig oro för det framtida jobbet.

Nyligen rapporterade Omni med hänvisning till bland andra Bloomberg att den brittiska storbanken Barclays kapar 5 000 jobb på grund av effektiviseringar med hjälp av AI.

Både möjligheter och risker med AI

”Vi ser ett tydligt samband. Medarbetare som använder AI mer frekvent ser också fler möjligheter med tekniken. Men med ökad förståelse följer även en större medvetenhet om riskerna, vilket kan skapa oro kring den egna yrkesrollen”, säger Peter Sott, branschansvarig för finansiella sektorn på PwC Sverige, i ett pressmeddelande.

PwC har under maj och juni genomfört sin årliga undersökning Global Workforce Hopes and Fears Survey 2026. Datainsamlingen omfattar 48 länder och närmare 50 000 medarbetare globalt varav ett 1 055 personer från Sverige.

Totalt har närmare 5 300 respondenter från finanssektorn deltagit i studien. Resultaten ger en unik inblick i hur den snabba tekniska utvecklingen påverkar miljön på de finansiella arbetsplatserna. Det intensiva arbetet med nya digitala verktyg driver på produktiviteten men det skapar samtidigt en växande spänning mellan effektivitet och trygghet.

Utmaningen: Hantera oron som finns

”Resultaten visar att AI redan bidrar positivt till arbetskvaliteten för många i finanssektorn. Utmaningen framåt handlar inte om att öka användningen ytterligare, utan om att integrera tekniken i arbetssätt, processer och kompetensutveckling på ett sätt som skapar långsiktigt värde och samtidigt hanterar den oro som finns”, säger Peter Scott på PwC Sverige.

Nästan hälften, 45 procent av medarbetarna inom finansiella tjänster, uppger att AI har förbättrat kvaliteten på deras arbete. Den siffran överträffar det globala genomsnittet.

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Finansbranschen upplever en paradox

Endast tre procent av de tillfrågade inom finanssektorn upplever att arbetskvaliteten har försämrats sedan verktygen infördes. Trots att majoriteten märker att resultatet blir bättre kvarstår den djupa oron för den egna anställningen.

Paradoxen märks tydligt. Ju mer avancerade verktygen blir desto mer inser medarbetarna att deras egna arbetsuppgifter kan komma att automatiseras.