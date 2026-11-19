AI-boomen slukar enorma summor pengar. Nu avslöjar Europeiska centralbanken att teknikjättarnas finansiella åtaganden utanför balansräkningarna överstiger 40 biljoner kronor. ECB ser likheter med både IT-bubblan och finanskrisen 2008.
Festen slut enligt ECB – AI-jättarnas dolda åtaganden på 40 biljoner kronor
Vi har hört om en AI-bubbla som kan spricka ett bra tag nu.
Det har skakat rejält för bolag som Nvidia på sistone, mycket på grund av oron för AI-bubblan och utbyggnaden av nya datacenter, tillsammans med spionskandalen.
Nvidias aktie har rasat trots en rekordstark kvartalsrapport. Under onsdagen föll aktien vidare med nästan 3 procent på Wall Street.
AI-jättarna bygger fler datacenter
AI-racet pågår för fullt, där jättarna tävlar om att bygga datacenter i en rasande fart.
Samtidigt växer som sagt motståndet mot dessa datacenter runt om i världen, och frågorna om hur de ska finansieras blir allt fler.
Teknikjättar som Microsoft, Amazon, Alphabet och Meta bygger datacenter, köper avancerade chip och investerar i nya AI-modeller.
Men bakom den snabba utvecklingen växer ett skuldliknande berg av ekonomiska åtaganden som inte syns som vanliga skulder i företagens balansräkningar.
Det handlar om över 4 000 miljarder dollar, motsvarande omkring 40 biljoner kronor.
Det visar en ny rapport från Europeiska centralbanken, ECB.
ECB drar paralleller till tidigare finanskriser
ECB drar paralleller till både IT-bubblan i slutet av 1990-talet och finanskrisen 2008, uppger Business AM vidare.
Det stora problemet nu är om investeringarna inte ger de intäkter som företagen räknar med.
Då kan både teknikbolag och långivare drabbas av stora förluster.
Även Fed varnar för AI-riskerna
De stora AI-satsningarna leder till huvudbry även på andra sidan Atlanten.
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve pekar på växande risker inom AI-sektorn.
I en rapport som Reuters rapporterade om uppgav 87 procent av de tillfrågade kontakterna att AI utgör en betydande risk för det finansiella systemet.
Det är en kraftig ökning från 50 procent i maj.
Federal Reserve konstaterar dessutom att skuldfinansieringen av avancerad datorkapacitet har ökat till omkring 680 miljarder dollar under 2026.
Det motsvarar omkring 6,8 biljoner kronor.
Enligt centralbanken kan den totala exponeringen, inklusive garantier och framtida leasingåtaganden, överstiga tre biljoner dollar.
”De komplexa kopplingarna mellan företag som bygger datacenter, offentliga kreditmarknader, privata långivare och särskilda finansieringsbolag skapar sårbarheter som kräver noggrann övervakning”, uppger Federal Reserve.
Svenska fondsparare kan också drabbas
Europeiska banker, investeringsfonder och pensionsförvaltare har också stora kopplingar till de amerikanska teknikbolagen.
”Riskerna för den finansiella stabiliteten i euroområdet är fortsatt förhöjda, mot bakgrund av den ihållande geoekonomiska osäkerheten och den växande exponeringen mot AI”, säger ECB:s vice ordförande Boris Vujčić i ett pressmeddelande.
Som svensk fondsparare kan man också påverkas om amerikanska teknikaktier faller kraftigt, eftersom många globalfonder och pensionsfonder har stora innehav i sektorn.
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