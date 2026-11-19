Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Nvidias aktie har rasat trots en rekordstark kvartalsrapport. Under onsdagen föll aktien vidare med nästan 3 procent på Wall Street.

AI-jättarna bygger fler datacenter

AI-racet pågår för fullt, där jättarna tävlar om att bygga datacenter i en rasande fart.

Samtidigt växer som sagt motståndet mot dessa datacenter runt om i världen, och frågorna om hur de ska finansieras blir allt fler.

Teknikjättar som Microsoft, Amazon, Alphabet och Meta bygger datacenter, köper avancerade chip och investerar i nya AI-modeller.

Men bakom den snabba utvecklingen växer ett skuldliknande berg av ekonomiska åtaganden som inte syns som vanliga skulder i företagens balansräkningar.

Det handlar om över 4 000 miljarder dollar, motsvarande omkring 40 biljoner kronor.

Det visar en ny rapport från Europeiska centralbanken, ECB.