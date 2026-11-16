Så vill Goldman Sachs tjäna pengar på Anthropic – två gånger

Bolaget bakom AI-tjänsten Claude siktar på att ta in omkring 61 miljarder dollar i noteringen. Vid mittpunkten av teckningsintervallet värderas Anthropic till cirka 1 200 miljarder dollar, enligt IPO-analysfirman Renaissance Capital.

Bloomberg rapporterar att intresset är så stort att investerare kan få betydligt färre aktier än de har beställt.

Två intäktskällor från samma affär

Amerikanska investmentbanken Goldman Sachs är en av bankerna som leder börsintroduktionen. Men enligt CNBC är noteringsarvodet bara den första delen av affären.

Den andra möjligheten finns inom förmögenhetsförvaltning. När Anthropic grundare, chefer och anställda får möjlighet att sälja aktier kan stora privata förmögenheter skapas. Goldman Sachs vill då erbjuda rådgivning och förvaltning av pengarna.

Det är en strategi som kan ge banken återkommande intäkter långt efter att aktierna har börjat handlas på börsen.

Enligt CNBC kan Goldman Sachs och Morgan Stanley få omkring 79 miljoner dollar vardera i arvoden från noteringen. Det motsvarar tillsammans cirka 158 miljoner dollar eller drygt 1,6 miljarder kronor.