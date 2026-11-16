Goldman Sachs väntas dra in tiotals miljoner dollar på Anthropics jättelika börsnotering. Men investmentbanken har en betydligt större affär i sikte. AI-bolagets miljardärer kan bli nästa kundgrupp för bankens förmögenhetsförvaltning.
Så vill Goldman Sachs tjäna pengar på Anthropic – två gånger
Anthropics planerade börsintroduktion har fått ett enormt genomslag bland investerarna.
Efterfrågan motsvarar omkring sex gånger antalet aktier som erbjuds, enligt Bloomberg.
Bolaget bakom AI-tjänsten Claude siktar på att ta in omkring 61 miljarder dollar i noteringen. Vid mittpunkten av teckningsintervallet värderas Anthropic till cirka 1 200 miljarder dollar, enligt IPO-analysfirman Renaissance Capital.
Bloomberg rapporterar att intresset är så stort att investerare kan få betydligt färre aktier än de har beställt.
Två intäktskällor från samma affär
Amerikanska investmentbanken Goldman Sachs är en av bankerna som leder börsintroduktionen. Men enligt CNBC är noteringsarvodet bara den första delen av affären.
Den andra möjligheten finns inom förmögenhetsförvaltning. När Anthropic grundare, chefer och anställda får möjlighet att sälja aktier kan stora privata förmögenheter skapas. Goldman Sachs vill då erbjuda rådgivning och förvaltning av pengarna.
Det är en strategi som kan ge banken återkommande intäkter långt efter att aktierna har börjat handlas på börsen.
Enligt CNBC kan Goldman Sachs och Morgan Stanley få omkring 79 miljoner dollar vardera i arvoden från noteringen. Det motsvarar tillsammans cirka 158 miljoner dollar eller drygt 1,6 miljarder kronor.
Goldman vill knyta till sig miljardärerna tidigt
Goldman Sachs beskriver själv kopplingen mellan investment banking och förmögenhetsförvaltning som naturlig.
”När företagsledare anlitar oss för en börsnotering, finansiering eller företagsaffär är förmögenhetsplanering en naturlig förlängning av rådgivningen”, uppger en talesperson för banken till CNBC.
Banken har redan byggt upp en sådan verksamhet. Under andra kvartalet uppgav Goldman Sachs att investmentbanken hade genererat närmare 900 kundhänvisningar till förmögenhetsförvaltningen från investmentbankverksamheten sedan början av 2025.
”En av de viktigaste lärdomarna vi har dragit är att komma in tidigt i processen”, säger en talesperson till CNBC om bankens strategi att komma in i kundernas ekonomi långt före en börsnotering eller företagsaffär.
Konkurrenterna vill åt samma miljardärer
Goldman Sachs är inte ensamt om att vilja ta vara på de nya förmögenheterna.
Amerikanska investmentbanken Morgan Stanley är också en av huvudansvariga för noteringen och har byggt upp en stark verksamhet kring aktieprogram för anställda.
Enligt CNBC har Morgan Stanley lockat till sig rekordstora 232 miljarder dollar i nytt kapital under tredje kvartalet. En stor del av inflödet kopplas till aktierelaterade affärer.
Men den stora efterfrågan på Anthropic-aktier innebär inte att alla risker är borta. Reuters rapporterar att investerare fortfarande ifrågasätter om bolaget kan behålla sitt teknologiska försprång när Google och andra konkurrenter utvecklar allt mer avancerade AI-modeller.
Läs mer: AI-jättens börsnotering övertecknad sex gånger – galen rusning