Börsen når nya rekordnivåer i takt med att AI-satsningarna växer. Men under ytan ökar oron för växande skulder, högre räntor och alltför optimistiska vinstprognoser. Nu pekas fem risker ut som kan få börsfesten att ta en oväntad vändning.
5 dolda fällor som kan sänka börsen
Den amerikanska börsen har gått starkt med teknikbolagens AI-satsningar som en viktig motor. Men på kreditmarknaden syns tecken på att investerarna börjar bli mer försiktiga.
Priset på CDS:er (credit default swaps) har stigit för teknikbolag som Meta, Alphabet, Microsoft och Oracle. Även SpaceX har sett en kraftig uppgång efter uppgifter om ett stort finansieringsbehov, rapporterar Financial Times.
En CDS är ett kreditderivat som fungerar ungefär som ett skydd mot att en låntagare inte kan betala sina skulder. När priset stiger signalerar det att marknaden bedömer att kreditrisken har ökat.
Utvecklingen för tankarna till finanskrisen 2008. Då steg priserna på CDS kopplade till banker och bostadsobligationer trots att börshumöret fortfarande var gott.
Detta är ett av skälen till att investerare bör hålla ögonen på fem risker, enligt Gillian Tett, kolumnist och redaktionsledamot på Financial Times.
1. AI-bolagens vinster kan vara överskattade
Enligt en sammanställning från Apollo, en amerikansk kapitalförvaltare, väntas tekniksektorns operativa kassaflöde fördubblas till omkring 2 400 miljarder dollar 2028, enligt bolagets chefsekonom Torsten Sløk.
Men prognoserna för andra branscher är betydligt mer dämpade.
Frågan är vilka kunder som ska betala för AI-tjänsterna om företagen utanför tekniksektorn inte ökar sina intäkter i samma takt.
Nya uppgifter om OpenAI illustrerar osäkerheten. Bolagets annualiserade intäkter uppges närma sig 50 miljarder dollar, omkring 20 miljarder mindre än den nivå som tidigare rapporterats.
Skillnaden beror bland annat på att OpenAI och konkurrenten Anthropic beräknar sina intäkter på olika sätt.
2. AI-boomen finansieras med allt större lån
Teknikjättarna lånar allt mer för att finansiera utbyggnaden av datacenter och AI-infrastruktur.
Enligt Goldman Sachs väntas obligationsutgivningen från de fem stora amerikanska molnbolagen nå rekordnivån 420 miljarder dollar 2027, en ökning med 60 procent jämfört med prognosen för 2026, rapporterar Reuters.
Det växande utbudet gör obligationsinvesterarna mer selektiva. AI-bolagen tvingas i vissa fall erbjuda högre ränta för att locka köpare, något som kan öka finansieringskostnaderna.
3. Högre räntor kan pressa börsen
Den amerikanska tioårsräntan har stigit till nivåer som inte setts sedan 2002.
Dan Ivascyn, investeringschef på obligationsjätten Pimco, bedömer att räntan kan nå 6 procent om inflationsoron och USA:s växande statsskuld fortsätter att pressa obligationsmarknaden, skriver Reuters.
Högre marknadsräntor gör det dyrare att låna och minskar värdet av framtida vinster. Det kan slå särskilt hårt mot högt värderade tillväxtbolag.
4. Dyrare olja kan förvärra läget
Geopolitisk oro och stigande energipriser utgör ytterligare en risk. Dyrare olja kan driva upp inflationen och tvinga centralbankerna att hålla räntorna höga längre än väntat.
Det är en kombination som kan pressa både aktier och obligationer. Reuters rapporterade på torsdagen om fallande börser, stigande oljepriser och fortsatt oro för AI-bolagens växande skulder.
5. AI-boomen kan bromsa hela ekonomin
Den sista risken handlar om hur beroende den ekonomiska tillväxten har blivit av AI-investeringarna.
Enligt en analys från NYU Stern och DHL, som Financial Times hänvisar till, drevs 76 procent av ökningen i den globala varuhandeln under första halvåret 2026 av AI-relaterad handel.
Om investeringstakten mattas av kan effekterna sprida sig långt utanför tekniksektorn. Färre datacenterprojekt och lägre efterfrågan på avancerade chip skulle kunna påverka leverantörer, industriföretag och den bredare ekonomin.
Internationella valutafonden, IMF, har också pekat på risker med AI-bolagens växande kapitalbehov och kopplingarna mellan företagen. Organisationen bedömer dock att riskerna för den finansiella stabiliteten i nuläget är begränsade.
Varningssignalerna ska inte ignoreras
Gillian Tett hävdar inte att ett börsras är nära förestående. Stigande CDS-priser är inte heller något säkert bevis på kommande problem.
Men kombinationen av höga aktievärderingar, växande skulder och osäkerhet kring AI-bolagens framtida intäkter ger anledning till försiktighet.
Den centrala frågan är om de enorma investeringarna kommer att generera tillräckliga vinster för att motivera marknadens förväntningar.