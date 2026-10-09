5 dolda fällor som kan sänka börsen

Priset på CDS:er (credit default swaps) har stigit för teknikbolag som Meta, Alphabet, Microsoft och Oracle. Även SpaceX har sett en kraftig uppgång efter uppgifter om ett stort finansieringsbehov, rapporterar Financial Times.

En CDS är ett kreditderivat som fungerar ungefär som ett skydd mot att en låntagare inte kan betala sina skulder. När priset stiger signalerar det att marknaden bedömer att kreditrisken har ökat.

Utvecklingen för tankarna till finanskrisen 2008. Då steg priserna på CDS kopplade till banker och bostadsobligationer trots att börshumöret fortfarande var gott.

Detta är ett av skälen till att investerare bör hålla ögonen på fem risker, enligt Gillian Tett, kolumnist och redaktionsledamot på Financial Times.

1. AI-bolagens vinster kan vara överskattade

Enligt en sammanställning från Apollo, en amerikansk kapitalförvaltare, väntas tekniksektorns operativa kassaflöde fördubblas till omkring 2 400 miljarder dollar 2028, enligt bolagets chefsekonom Torsten Sløk.

Men prognoserna för andra branscher är betydligt mer dämpade.

Frågan är vilka kunder som ska betala för AI-tjänsterna om företagen utanför tekniksektorn inte ökar sina intäkter i samma takt.

Nya uppgifter om OpenAI illustrerar osäkerheten. Bolagets annualiserade intäkter uppges närma sig 50 miljarder dollar, omkring 20 miljarder mindre än den nivå som tidigare rapporterats.

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Skillnaden beror bland annat på att OpenAI och konkurrenten Anthropic beräknar sina intäkter på olika sätt.