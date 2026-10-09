American Express lät misstänkt penningtvätt för 13 miljarder dollar, omkring 130 miljarder kronor, passera genom sin bank under nästan elva år utan att larma i tid. Nu får kortjätten 350 miljoner dollar i böter.
American Express missade misstänkt penningtvätt i elva år – över 130 miljarder
Räknat i torsdagens växelkurs motsvarar summan vad som på ett helt år tvättas genom det svenska finansiella systemet, omkring 130 miljarder kronor enligt Ekobrottsmyndighetens uppskattning.
Beslutet kom på torsdagen från den amerikanska banktillsynen OCC. Boten går till det amerikanska finansdepartementet.
Perioden sträcker sig från juni 2014 till maj 2025. Enligt själva beslutet rör det sig om misstänkt handelsbaserad penningtvätt, bland annat kortköp och återbetalningarna av dem, ”i vissa fall via konton kopplade till bankens insiders”.
Misslyckats med rutiner för penningtvätt
Banken rapporterade misstänkta transaktioner då och då under perioden men saknade kontroller för att i tid upptäcka och anmäla hela omfattningen, skriver OCC, som nu kräver att en oberoende konsult går igenom bankens gamla transaktioner och avgör om fler fall borde ha anmälts.
”American Express misslyckades med att upprätthålla ett program mot penningtvätt som var anpassat till riskerna i verksamheten”, säger Jonathan Gould, som leder OCC, i ett pressmeddelande.
Det ledde enligt honom till att banken inte i tid rapporterade ”betydande misstänkt aktivitet” och inte gav brottsbekämpande myndigheter ”viktig information”.
American Express har varken medgett eller förnekat uppgifterna.
Bolaget uppger att det har utrett transaktioner där personer ”missbrukat våra produkter för köp av varor och tjänster” och lämnat uppgifterna till brottsbekämpande myndigheter.
”Under de senaste åren har vi haft ett nära samarbete med tillsynsmyndigheterna medan vi stärkt våra kontroller, och med brottsbekämpande myndigheter för att lämna information”, säger vd Stephen Squeri i ett uttalande.
”Även om vi har gjort betydande framsteg vet vi att det finns mer arbete att göra”, säger han enligt Reuters.
Boten motsvarar tio dagars vinst
Böterna motsvarar 2,7 procent av den misstänkta summan.
Amex vinst under andra kvartalet var 3,11 miljarder dollar enligt kvartalsrapporten, där bolaget också förvarnade om att ett ingripande var på väg. Det räcker med ungefär tio dagars vinst för att betala boten.
I kronor räknat är den ändå 25 gånger större än de 140 miljoner som Ikano Bank fick betala till Finansinspektionen i juni.
En del av beloppet var redan reserverat, och enligt bolagets börsmeddelande påverkar varken boten eller kraven prognoserna för 2026 och 2027. Besluten innehåller inte heller något tak för bolagets tillgångar.
Aktien föll 2 procent i efterhandeln och har tappat mer än 16 procent sedan årsskiftet, enligt Yahoo Finance.
Riskanalysen missade kortaffären
Banken är en av USA:s största kortutgivare räknat i transaktionsvolym. Ändå riktade den sin riskanalys mot den ”relativt smala” inlåningen på transaktionskonton och lade för lite kraft på kredit- och betalkorten, som OCC beskriver som den ”dominerande” delen av affären.
Tillsynen räknar också upp personal utan tillräcklig kompetens, luckor i internkontrollen, en internrevision som inte upptäckte bristerna och svag utbildning av anställda och styrelse.
Fed utfärdade samma dag ett eget föreläggande mot moderbolaget och dotterbolaget American Express Travel Related Services, och i ordern förbjuds Amex att någonsin igen anlita personer som enligt bolagets egen utredning sedan 2024 deltog i oegentligheterna, fick disciplinära åtgärder och sedan slutade eller sades upp.
Bolaget ska också hjälpa centralbanken när den utreder enskilda inblandade, bland annat genom att ställa nuvarande och tidigare chefer och anställda till förfogande för förhör.