American Express missade misstänkt penningtvätt i elva år – över 130 miljarder

Beslutet kom på torsdagen från den amerikanska banktillsynen OCC. Boten går till det amerikanska finansdepartementet.

Perioden sträcker sig från juni 2014 till maj 2025. Enligt själva beslutet rör det sig om misstänkt handelsbaserad penningtvätt, bland annat kortköp och återbetalningarna av dem, ”i vissa fall via konton kopplade till bankens insiders”.

Misslyckats med rutiner för penningtvätt

Banken rapporterade misstänkta transaktioner då och då under perioden men saknade kontroller för att i tid upptäcka och anmäla hela omfattningen, skriver OCC, som nu kräver att en oberoende konsult går igenom bankens gamla transaktioner och avgör om fler fall borde ha anmälts.

”American Express misslyckades med att upprätthålla ett program mot penningtvätt som var anpassat till riskerna i verksamheten”, säger Jonathan Gould, som leder OCC, i ett pressmeddelande.

Det ledde enligt honom till att banken inte i tid rapporterade ”betydande misstänkt aktivitet” och inte gav brottsbekämpande myndigheter ”viktig information”.

American Express har varken medgett eller förnekat uppgifterna.

Bolaget uppger att det har utrett transaktioner där personer ”missbrukat våra produkter för köp av varor och tjänster” och lämnat uppgifterna till brottsbekämpande myndigheter.

”Under de senaste åren har vi haft ett nära samarbete med tillsynsmyndigheterna medan vi stärkt våra kontroller, och med brottsbekämpande myndigheter för att lämna information”, säger vd Stephen Squeri i ett uttalande.

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”Även om vi har gjort betydande framsteg vet vi att det finns mer arbete att göra”, säger han enligt Reuters.