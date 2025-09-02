47 miljarder till familjen Trump

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Har vallat för krypto

Som president har han sedan följt upp det med att driva tillväxten för krypto från Vita huset, lyfta regleringar och i tal propagera för potentialen hos privata, digitala valutor för att stärka den amerikanska ekonomin.

Handeln med WLFI exploderade på kryptobörser tidigt på måndagen, med cirka 1 miljard dollar i tokens som bytte ägare inom en timme, enligt datasajten Coin Market Cap.

På Binance, den populäraste börsen, började WLFI handlas runt 30 cent innan den sjönk under dagen mot 20 cent, i ett liknande intervall som priserna som antyds av terminskontrakt knutna till kryptovalutan som handlades där förra veckan.

Vid det högre priset värderas Trumps andel till mer än 6 miljarder dollar.

Så ska Kina ta den globala ledartröjan. Dagens PS

ANNONS

Ännu större tillgångar

Genom att lägga till andelar i andra kryptoföretag blir Trump-familjens totala kryptotillgångar ännu större. Trump-relaterade enheter kontrollerar cirka 80 procent av $Trump, en så kallad memecoin värd flera miljarder dollar.

Han äger också drygt hälften av börsnoterade Trump Media, som driver hans Truth Social-plattform och köper och innehar kryptovalutor. Den andelen är värd cirka 2,5 miljarder dollar, enligt WSJ.

”Söker hjälp från Vita huset”

Kritiker av World Liberty säger att det är ett potentiellt verktyg för att påverka presidentens familj och att dess tillväxt sporras av partners och investerare som söker hjälp från Vita huset.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt, i allt högre grad en nutida upplaga av Bagdad Bob, säger att “varken presidenten eller hans familj har någonsin varit inblandade, eller kommer någonsin att vara inblandade, i intressekonflikter.”

Vd för World Liberty är Zach Witkoff, som råkar vara son till presidentens speciella sändebud Steve Witkoff.

Han förklarade tidigare i veckan att företaget är strikt privat och att ingen där engagerar sig i politik, även om “president Trump helt klart är den bästa presidenten genom tiderna”.

Trump: “Jag vill komma till himlen”. Dagens PS

ANNONS

Expert: Domstolen ger Trump ”rättslig örfil”. Realtid