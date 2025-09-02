Trump-familjen fortsätter att berika sig. En kryptolansering ger nu USA:s styrande familj 5 miljarder dollar, motsvarande 47 miljarder kronor.
47 miljarder till familjen Trump
Trump-familjen samlar på sig så mycket som 5 miljarder dollar, sedan deras flaggskepp inom kryptoföretag öppnat handeln med en ny digital valuta.
Lanseringen, motsvarigheten, till en börsintroduktion gör att kryptovalutan, kallad WLFI, nu kan köpas och säljas på öppna marknaden precis som aktier i ett noterat företag, konstaterar WSJ.
Tidigare har personer som privat köpt WLFI från Trumps företag World Liberty Financial inte kunnat växla sina tokens.
Panik i handeln sedan Trump tryckt på knappen. Dagens PS
”Största framgången” för Trump
Handelsdebuten ses som den ”troligen största ekonomiska framgången” för USA:s styrande familj sedan installationen i januari.
Trump-familjen, inklusive Donald Trump själv, innehar strax under en fjärdedel av alla existerande WLFI-tokens.
Presidentens tre söner är medgrundare till World Liberty Financial och presidenten tituleras ”Co-Founder Emeritus”.
Familjen, som redan på olika vägar använt presidentämbetet för att berika sig, kan nu se WLFI som sin mest värdefulla tillgång. Den överstiger i värde familjens flera decennier gamla fastighetsportfölj.
Redan under sin valkampanj förra året lanserade Trump skamlöst World Liberty och förklarade att den skulle bidra till att göra ”America Great Again, den här gången med krypto”.
Nya planen: Så ska Trump nå sin “slutgiltiga seger”. Dagens PS
Har vallat för krypto
Som president har han sedan följt upp det med att driva tillväxten för krypto från Vita huset, lyfta regleringar och i tal propagera för potentialen hos privata, digitala valutor för att stärka den amerikanska ekonomin.
Handeln med WLFI exploderade på kryptobörser tidigt på måndagen, med cirka 1 miljard dollar i tokens som bytte ägare inom en timme, enligt datasajten Coin Market Cap.
På Binance, den populäraste börsen, började WLFI handlas runt 30 cent innan den sjönk under dagen mot 20 cent, i ett liknande intervall som priserna som antyds av terminskontrakt knutna till kryptovalutan som handlades där förra veckan.
Vid det högre priset värderas Trumps andel till mer än 6 miljarder dollar.
Så ska Kina ta den globala ledartröjan. Dagens PS
Ännu större tillgångar
Genom att lägga till andelar i andra kryptoföretag blir Trump-familjens totala kryptotillgångar ännu större. Trump-relaterade enheter kontrollerar cirka 80 procent av $Trump, en så kallad memecoin värd flera miljarder dollar.
Han äger också drygt hälften av börsnoterade Trump Media, som driver hans Truth Social-plattform och köper och innehar kryptovalutor. Den andelen är värd cirka 2,5 miljarder dollar, enligt WSJ.
”Söker hjälp från Vita huset”
Kritiker av World Liberty säger att det är ett potentiellt verktyg för att påverka presidentens familj och att dess tillväxt sporras av partners och investerare som söker hjälp från Vita huset.
Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt, i allt högre grad en nutida upplaga av Bagdad Bob, säger att “varken presidenten eller hans familj har någonsin varit inblandade, eller kommer någonsin att vara inblandade, i intressekonflikter.”
Vd för World Liberty är Zach Witkoff, som råkar vara son till presidentens speciella sändebud Steve Witkoff.
Han förklarade tidigare i veckan att företaget är strikt privat och att ingen där engagerar sig i politik, även om “president Trump helt klart är den bästa presidenten genom tiderna”.
Trump: “Jag vill komma till himlen”. Dagens PS
Expert: Domstolen ger Trump ”rättslig örfil”. Realtid
