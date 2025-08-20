Dagens PS
Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar

Trump: "Jag vill komma till himlen"

Donald Trump vill komma till himlen via fred i Ukraina
Donald Trump funderar på om han kommer till himlen via fred i Ukraina, i vart fall enligt presidentens uttalanden i en intervju hos Fox News. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

USA:s president kopplar nu sin strävan till fred i Ukraina till ett mer personligt, andligt mål. Donald Trump vill komma till himlen.

USA:s allt märkligare president, Donald Trump, kopplar nu sin strävan efter fred i Ukraina till sina personliga, andliga mål.

Det gör Trump i en intervju med Fox News, som Kyiv Independent citerar.

”Om jag kan rädda 7 000 människor i veckan från att bli dödade, tycker jag det är ganska…jag vill försöka komma till himlen om möjligt”, säger Trump i intervjun 19 augusti.

“Förhandlingar en del av Putins plan”. Dagens PS

”Presidenten vill till himlen”

På en presskonferens senare samma dag fick Vita husets presstalesperson Karoline Leavitt frågor om kommentaren och sade då att presidenten menar allvar.

”Jag tror att presidenten vill komma till himlen, vilket jag hoppas att vi alla i det här rummet också vill göra”.

Leavitt bekräftade vid presskonferensen att Rysslands president Vladimir Putin i telefon sagt till Trump att han går med på nästa steg i fredsprocessen.

Det steget skulle inkludera ett möte mellan Putin och Volodymyr Zelenskyj, eventuellt följt av ett toppmöte med även Trump närvarande.

Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump. Dagens PS

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, här på väg till Washington, säger att ett möte mellan Putin och Zelenskyj kan ske inom ett par veckor. (Foto: KayNietfeld/AP-TT)
Möte kan ske ”inom två veckor”

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger hos Reuters att Putin och Zelenskyj kan mötas ”inom två veckor”, citerar Kyiv Independent.

“Den amerikanske presidenten talade med den ryske presidenten och kom överens om att det skulle bli ett möte mellan den ryske presidenten och den ukrainska presidenten inom de närmaste två veckorna”, säger Merz.

Putin ska ha sagt till Trump att han är villig att träffa Zelenskyj men att det fortfarande är ”osäkert” om han fullföljer beslutet och, menar Merz, ”övertalning behövs” för att säkerställa att mötet blir av.

Putin har vägrat möte

Volodymyr Zelenskyj har upprepade gånger förklarat sig beredd att möta Putin för direkta samtal, samtidigt som Putin vägrat träffa Zelenskyj.

Senaste Zelenskyj och Putin träffades personligen var i Paris i december 2019. Då handlade det om samtal som förmedlats av Frankrike och Tyskland.

Efter Rysslands aggressiva fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har de två presidenterna inte haft några direkta samtal med varandra.

Schweiz kan bli värd

Schweiz är berett att spela en roll i processen genom att bevilja Vladimir Putin immunitet mot att gripas om han reser till Genève för fredsförhandlingar.

“Målet att välkomna Putin till Schweiz utan att han grips är 100 procent uppnåeligt”, säger Schweiz utrikesminister Ignazio Cassis hos tv-kanalen SRF.

“Vi kan avgöra detta om några dagar.”

Trumps handelskrig: “Vi står vid stupet”. Dagens PS

Putin och Trump: “Nu får inte européerna röra till det”. Realtid

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

