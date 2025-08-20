Trump: "Jag vill komma till himlen"

USA:s allt märkligare president, Donald Trump, kopplar nu sin strävan efter fred i Ukraina till sina personliga, andliga mål.

Det gör Trump i en intervju med Fox News, som Kyiv Independent citerar.

”Om jag kan rädda 7 000 människor i veckan från att bli dödade, tycker jag det är ganska…jag vill försöka komma till himlen om möjligt”, säger Trump i intervjun 19 augusti.

”Presidenten vill till himlen”

På en presskonferens senare samma dag fick Vita husets presstalesperson Karoline Leavitt frågor om kommentaren och sade då att presidenten menar allvar.

”Jag tror att presidenten vill komma till himlen, vilket jag hoppas att vi alla i det här rummet också vill göra”.

Leavitt bekräftade vid presskonferensen att Rysslands president Vladimir Putin i telefon sagt till Trump att han går med på nästa steg i fredsprocessen.

Det steget skulle inkludera ett möte mellan Putin och Volodymyr Zelenskyj, eventuellt följt av ett toppmöte med även Trump närvarande.

