USA:s president kopplar nu sin strävan till fred i Ukraina till ett mer personligt, andligt mål. Donald Trump vill komma till himlen.
Trump: "Jag vill komma till himlen"
Mest läst i kategorin
Spanien utlyser katastrofområden: “Svåra timmar framför oss”
Spanien drabbas just nu av några av de värsta skogsbränderna i landets moderna historia. Bränderna har redan förstört över 382 000 hektar – motsvarande två gånger Londons yta. Flera spanska regioner väntas snart klassas som katastrofområden, rapporterar Financial Times. Premiärminister Pedro Sánchez säger att det är avgörande att inte underskatta situationen: ”Låt oss inte vara …
Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar
Alla experter var överens. Riksbanken sänker inte den svenska räntan i augusti. Och så blev också dagens besked från Riksbankschef Erik Thedéen. Men Handelsbanken tror fortsatt att räntan kan sänkas igen vid nästa möte den 23 september även om de börjar bli allt mer ensamma om den vyn. Läs även: Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents …
"Förhandlingar en del av Putins plan"
Vladimir Putin öppnar för förhandlingar om Ukraina. Analytiker ser diktatorns öppning som en gardering och en del i krigsplanerna. Oändliga fredsförhandlingar är i själva verket en del av Vladimir Putins krigsplaner och hans relation till Donald Trump ger honom ett nytt, bättre läge. ”Putin stämplades som en mordisk brottsling av Trumps föregångare och fick ett …
Bill Gates nya AI-satsning ska bota Alzheimers
Bill Gates har bestämt sig för att bota Alzheimers och det ska ske med hjälp av AI. Nu öppnat entreprenören plånboken genom en ny tävling. Nu delar Bill Gates ut en miljon dollar i en tävling. Målet? Det vinnande forskarteamet ska få AI-agenter att hitta nya effektiva lösningar att bota Alzheimers, berättar Financial Times. Ska …
30-åring politiker begick självmord
Finske politikern Eemeli Peltonen har hittats död i Helsingfors riksdag i ett uppenbart självmord. Det rör sig om den finske socialdemokratiska riksdagsledamoten Eemeli Peltonen. Han ska ha begått självmord på tisdagen i det finska riksdagshuset i Helsingfors, rapporterar finska Yle. Inget brott bakom självmord Polisen är dock föregen om detaljer och vill inte rapportera vidare …
USA:s allt märkligare president, Donald Trump, kopplar nu sin strävan efter fred i Ukraina till sina personliga, andliga mål.
Det gör Trump i en intervju med Fox News, som Kyiv Independent citerar.
”Om jag kan rädda 7 000 människor i veckan från att bli dödade, tycker jag det är ganska…jag vill försöka komma till himlen om möjligt”, säger Trump i intervjun 19 augusti.
“Förhandlingar en del av Putins plan”. Dagens PS
”Presidenten vill till himlen”
På en presskonferens senare samma dag fick Vita husets presstalesperson Karoline Leavitt frågor om kommentaren och sade då att presidenten menar allvar.
”Jag tror att presidenten vill komma till himlen, vilket jag hoppas att vi alla i det här rummet också vill göra”.
Leavitt bekräftade vid presskonferensen att Rysslands president Vladimir Putin i telefon sagt till Trump att han går med på nästa steg i fredsprocessen.
Det steget skulle inkludera ett möte mellan Putin och Volodymyr Zelenskyj, eventuellt följt av ett toppmöte med även Trump närvarande.
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump. Dagens PS
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Möte kan ske ”inom två veckor”
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger hos Reuters att Putin och Zelenskyj kan mötas ”inom två veckor”, citerar Kyiv Independent.
“Den amerikanske presidenten talade med den ryske presidenten och kom överens om att det skulle bli ett möte mellan den ryske presidenten och den ukrainska presidenten inom de närmaste två veckorna”, säger Merz.
Putin ska ha sagt till Trump att han är villig att träffa Zelenskyj men att det fortfarande är ”osäkert” om han fullföljer beslutet och, menar Merz, ”övertalning behövs” för att säkerställa att mötet blir av.
Putin har vägrat möte
Volodymyr Zelenskyj har upprepade gånger förklarat sig beredd att möta Putin för direkta samtal, samtidigt som Putin vägrat träffa Zelenskyj.
Senaste Zelenskyj och Putin träffades personligen var i Paris i december 2019. Då handlade det om samtal som förmedlats av Frankrike och Tyskland.
Efter Rysslands aggressiva fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har de två presidenterna inte haft några direkta samtal med varandra.
Schweiz kan bli värd
Schweiz är berett att spela en roll i processen genom att bevilja Vladimir Putin immunitet mot att gripas om han reser till Genève för fredsförhandlingar.
“Målet att välkomna Putin till Schweiz utan att han grips är 100 procent uppnåeligt”, säger Schweiz utrikesminister Ignazio Cassis hos tv-kanalen SRF.
“Vi kan avgöra detta om några dagar.”
Trumps handelskrig: “Vi står vid stupet”. Dagens PS
Putin och Trump: “Nu får inte européerna röra till det”. Realtid
Senaste nytt
Så mycket minskar stölderna
Polisen redovisar nu en minskning i antalet stölder i Sverige. Det handlar enligt polisen om fler ingripanden mot internationella ligor. Antalet anmälda stölder har minskat med 30 000 i år, jämfört med motsvarande period 2024, meddelar Polismyndigheten. Det handlar enligt polisen om dess ”intensiva arbete med att verkställa utvisnings- och avvisningsbeslut av de internationella brottsaktörerna”. Polisen …
Trump: "Jag vill komma till himlen"
USA:s president kopplar nu sin strävan till fred i Ukraina till ett mer personligt, andligt mål. Donald Trump vill komma till himlen. USA:s allt märkligare president, Donald Trump, kopplar nu sin strävan efter fred i Ukraina till sina personliga, andliga mål. Det gör Trump i en intervju med Fox News, som Kyiv Independent citerar. ”Om …
Mångmiljardärens kamp mot trängseln i lyxparadiset
Monaco har blivit en av världens främsta knutpunkter för superyachter, men framgången har skapat ett enormt problem. Hamnarna är fullbokade, köerna långa och den massiva efterfrågan hotar att stoppa tillväxten. En furstlig vision förändrade allt I slutet av 1970-talet ville prins Rainier III omvandla det lilla furstendömet till en yachtingmetropol. För att lyckas vände han …
Sparpsykologens bästa tips: Så hanterar du oron på börsen i höst
Inför hösten finns det många osäkerheter gällande börsen. Det kan skapa stress och leda till fel beslut om man inte tänker till kring risk. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, delar med sig av sina bästa råd. Se även: Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut – Dagens PS Två risktyper – både är …
Högtryck i Nordsjön: Norge pumpar mer än väntat
När Norge summerar högsommarens oljeproduktion visar det sig att man överträffat förväntningarna. Norge är Europas största leverantör av naturgas och en stor oljeleverantör, men produktionen varierar från månad till månad. Underhåll och andra stopp gör produktionen svårberäknad, men i juli överträffade man prognosen, rapporterar Reuters. Naturgas minskade till jämfört samma period 2024, men slog ändå …