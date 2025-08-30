Stoppad i domstol men inte uträknad. Donald Trump har en plan, som ska utmynna i en ”slutgiltig seger” enligt Vita huset.
Nya planen: Så ska Trump nå sin "slutgiltiga seger"
Allt prat om slutliga lösningar och slutgiltiga segrar kan visserligen ge en obehaglig smak i munnen hos alla med historien i minne, men likväl är det en ”slutgiltig seger” som Vita huset nu tar sikte på.
en avgörande segern ska inte tas mot någon yttre fiende utan vad landets president ska vinna över i ett avgörande slag är landets domstolar.
Det handlar om Donald Trump och därmed, som så ofta, om tullar. Nästan lika ofta handlar det som nu även om att den nuvarande amerikanska regimen anser sig stå över lagen.
Reagans rådgivare: “Dags att avslöja Trump”. Dagens PS
Saknade befogenheter
I en färsk dom slår USA:s federala appellationsdomstol fast ett domslut som väcker ilska hos Trump-regimen, refererar Yle.
Enligt domstolen saknade Trump nämligen befogenheter när han införde importtullar mot en rad viktiga handelspartners tidigare i år.
Därmed är tullbesluten olagliga, konstaterar appellationsdomstolen. Därmed bekräftar man en lägre rättsinstans dom från i maj och gör det med röstsiffrorna 7-4.
Domen gäller de ömsesidiga importtullarna som infördes i april och som senare omförhandlats mot andra länder.
Även de amerikanska tullarna i februari mot Kina, Kanada och Mexiko omfattas av domen.
Nationellt nödläge gäller inte
Bakgrunden till domstolens beslut är enklast tänkbara; enligt USA:s författning är det kongressen och inte presidenten som har makten att införa tullar.
Trump har försökt runda lagen genom att utropa ett nationellt nödläge, som skulle ge honom rätt att införa tullarna.
Den krystade förklaringen till nödläget var då att det amerikanska handelsunderskottet utgjorde ett hot mot den nationella ekonomin och säkerheten.
Dessutom var tullarna nödvändiga för att Kina, Kanada och Mexiko inte agerade mot fentanylhandeln över den amerikanska gränsen och i de senares fall inte bekämpade olaglig migration.
Men enligt appellationsdomstolen gäller inte speciallagstiftningen som ger presidenten extraordinära befogenheter i det här fallet.
Nu är bryggerierna oroliga över Trump. Dagens PS
Ska knäcka domstolarna
USA:s regering ska nu gå vidare i sin kamp mot landets domstolar. Justitieminister Pam Bondi har redan meddelat att man tar domslutet till Högsta domstolen.
Trump själv säger att domslutet fattats av en ”högst partisk” domstol och, på sin plattform Truth Social, att det vore en ”total katastrof” för USA om tullarna stoppades.
Nu ska man enligt Vita huset gå vidare för att en gång för alla slå fast vad som gäller. Talespersonen Kush Desai hävdar att presidenten agerat lagenligt och att regimen nu ser fram emot en ”slutgiltig seger”.
Lamborghinis vd till attack mot Trumps tullar. Dagens PS
Domstol: Merparten av Trumps tullar är olagliga. Realtid
