Nya planen: Så ska Trump nå sin "slutgiltiga seger"

Allt prat om slutliga lösningar och slutgiltiga segrar kan visserligen ge en obehaglig smak i munnen hos alla med historien i minne, men likväl är det en ”slutgiltig seger” som Vita huset nu tar sikte på.

en avgörande segern ska inte tas mot någon yttre fiende utan vad landets president ska vinna över i ett avgörande slag är landets domstolar.

Det handlar om Donald Trump och därmed, som så ofta, om tullar. Nästan lika ofta handlar det som nu även om att den nuvarande amerikanska regimen anser sig stå över lagen.

Saknade befogenheter

I en färsk dom slår USA:s federala appellationsdomstol fast ett domslut som väcker ilska hos Trump-regimen, refererar Yle.

Enligt domstolen saknade Trump nämligen befogenheter när han införde importtullar mot en rad viktiga handelspartners tidigare i år.

Därmed är tullbesluten olagliga, konstaterar appellationsdomstolen. Därmed bekräftar man en lägre rättsinstans dom från i maj och gör det med röstsiffrorna 7-4.

Domen gäller de ömsesidiga importtullarna som infördes i april och som senare omförhandlats mot andra länder.

Även de amerikanska tullarna i februari mot Kina, Kanada och Mexiko omfattas av domen.