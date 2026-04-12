Tiotusentals svenska pensionssparare får inte flytta sina placeringar från Ryssland. Nu kräver branschen lagändringar för att lösa den låsta situationen.
40 000 svenskar inlåsta i ryska fonder – nekas flytt
Drömmen om att samla pensionen, sänka avgifterna eller byta förvaltare har förvandlats till en mardröm för många svenskar. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har handel med ryska tillgångar varit frusen. Men konsekvenserna sträcker sig långt utanför Moskvas börs – ända in i det svenska pensionssystemet.
Över 40 000 kunder bara hos tre av de stora pensionsjättarna är i dag förhindrade att flytta sitt kapital. Anledningen är att en liten slatt av deras innehav ligger i Rysslandsfonder som inte går att prissätta eller sälja.
Läs mer: Tusentals svenskar såg pensionen utraderas – spararna sitter fast DagensPS
”Känns konstigt att bli inlåst”
En av de drabbade är Christofer Hemsedahl. Han försökte flytta sin pensionsförsäkring, men upptäckte snabbt att en kraschad fond satte stopp för hela processen. Trots att innehavet bara utgjorde en bråkdel av det totala kapitalet gick det inte att komma vidare. Han är inte ensam om sin frustration. Bland sparare hos bolag som SPP beskrivs situationen som att sitta fast under överskådlig framtid, vilket upplevs som både orimligt och märkligt.
”Känns konstigt att bli inlåst på det sättet”, säger han till Dagens Industri.
Problemet är tekniskt men fundamentalt. För att en flytt ska kunna genomföras måste tillgångarna säljas av och värdet föras över till det nya bolaget. Men när en fond är stängd för handel kan den varken värderas eller realiseras.
Missa inte: Villaägare och bilister vinnare i vårbudgeten DagensPS
Lagstiftningen sätter stopp
Enligt Johanna Wilkens, pressansvarig på Länsförsäkringar, är det omöjligt för försäkringsbolagen att flytta försäkringar med exponering mot stängda fonder. Jonatan Ohlin på Skandia fyller i att de ryska tillgångarna i dagsläget saknar ett marknadsvärde, vilket i praktiken sätter den lagstadgade flytträtten ur spel.
Många sparare har ställt frågan varför man inte bara kan lämna kvar de ryska delarna och flytta resten, eller helt enkelt skriva ner värdet till noll. Svaret från bolagen är entydigt: det går inte. Av skatterättsliga skäl får en pensionsförsäkring inte delas upp. Skulle man bryta loss en del av kapitalet riskerar spararen att försäkringen tappar sin skattemässiga status, vilket kan leda till kännbara ekonomiska konsekvenser.
Att nolla värdet är inte heller en framkomlig väg. SPP:s pressansvariga, Susanna Sköld, menar att bolagen inte kan åsidosätta fondbolagens värderingar och nolla värdet på ryska aktier för att möjlighgöra en flytt.
”Nej, det är enligt vår bedömning inte möjligt. Värderingen av fondandelarna görs av fondbolagen, och vi ser inga möjligheter att åsidosätta fondbolagens värdering”, säger hon till Di.
Tiotusentals pensionssparare drabbade
Omfattningen av problemet är stor. Hos Skandia berörs 25 000 kunder, hos Länsförsäkringar Fondliv handlar det om 16 000 sparare och hos SPP rör det sig om ytterligare några tusen. Eftersom varken Svensk Försäkring eller Fondbolagens förening har samlad data över hela marknaden kan det totala antalet drabbade svenskar vara betydligt högre.
Nu blickar pensionsjättarna mot Rosenbad. Enligt Jonatan Ohlin krävs det en justering i lagstiftningen för att lösa den olyckliga situationen. Utan politisk inblandning förblir tusentals svenskar gisslan i ett finansiellt ingenmansland.
Läs också: Småsparare säljer i rusningen – tar hem vinster efter Plejds rally DagensPS
Läs även: Återbetalning från Östeuropa- och Rysslandsfonder Realtid