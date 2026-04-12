40 000 svenskar inlåsta i ryska fonder – nekas flytt

Över 40 000 kunder bara hos tre av de stora pensionsjättarna är i dag förhindrade att flytta sitt kapital. Anledningen är att en liten slatt av deras innehav ligger i Rysslandsfonder som inte går att prissätta eller sälja.

”Känns konstigt att bli inlåst”

En av de drabbade är Christofer Hemsedahl. Han försökte flytta sin pensionsförsäkring, men upptäckte snabbt att en kraschad fond satte stopp för hela processen. Trots att innehavet bara utgjorde en bråkdel av det totala kapitalet gick det inte att komma vidare. Han är inte ensam om sin frustration. Bland sparare hos bolag som SPP beskrivs situationen som att sitta fast under överskådlig framtid, vilket upplevs som både orimligt och märkligt.



”Känns konstigt att bli inlåst på det sättet”, säger han till Dagens Industri.

Problemet är tekniskt men fundamentalt. För att en flytt ska kunna genomföras måste tillgångarna säljas av och värdet föras över till det nya bolaget. Men när en fond är stängd för handel kan den varken värderas eller realiseras.

