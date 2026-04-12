Villaägare och bilister vinnare i vårbudgeten

En sänkning av skatten på bensin och diesel med en krona respektive 40 öre per liter väntar. Den träder i kraft den 1 maj och sträcker sig fram till sista september, en tidslinje som träcker sig förbi valdagen.

Men regeringen nöjer sig inte där. Man har redan skickat en ansökan till EU-kommissionen om att få gå under unionens minimikrav för bränsleskatt. Skulle Bryssel ge grönt ljus kan dieselpriset sänkas med ytterligare tre kronor per liter lagom till valspurten.

Läs mer: Mer pengar i plånboken – men inte för alla DagensPS

Villaägarna får elstöd i juni

För landets villaägare väntar ett tillskott i form av ett tillfälligt el- och gasstöd. I mitten av juni planeras utbetalningar på runt 1 500 kronor. Energiminister Ebba Busch (KD) understryker att det är just hushållen, och inte företagen, som ska prioriteras i detta skede.

Logiken bakom satsningarna är att bryta den psykologiska barriär som hållit tillbaka svensk ekonomi. Trots att många hushåll har sparade medel har den geopolitiska oron i Mellanöstern och en ihållande lågkonjunktur gjort att svenskarna håller hårt i plånböckerna. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M) handlar det om att ge medborgarna modet att våga konsumera igen. Hon konstaterar att osäkerheten och oförutsägbarheten gör det svårt att veta exakt var ekonomin tar vägen, vilket också tvingat fram nedskrivna tillväxtprognoser.

Kärnkraft och vårdtillskott

Utöver de direkta stöden innehåller budgeten även strategiska framtidssatsningar. Regeringen aviserar att staten går in som delägare i Videberg Kraft med 1,8 miljarder kronor för att bana väg för små modulära kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. Inom välfärden skjuts pengar till för att korta köer till IVF-behandlingar och säkra bemanningen inom sommarvården.

Kritiken: ”En nota för framtiden”

Oppositionen pekar på att regeringens politik, som finansieras genom ökad statsskuld, riskerar att bli dyrbar på sikt. Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, menar att det i slutändan blir hårt arbetande svenskar som får betala priset när underskotten i statens finanser ska täckas i framtiden.

Med ett rekordstort reformutrymme på 80 miljarder kronor i ryggen från höstbudgeten är frågan nu om dessa sista vårinsatser räcker för att vända konjunkturen, eller om det handlar om att snygga till siffrorna innan det är dags att gå till valurnorna.

Läs mer: Så får du 2 000 kronor mer i plånboken – varje månad, livet ut DagensPS

Missa inte: Regeringens ROT-miljarder totalsågas: ”Redan överspelat” Realtid