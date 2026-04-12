En av börsens mest spektakulära kursresor fortsätter uppåt. Samtidigt väljer småspararna att kliva av – mitt i euforin.
Småsparare säljer i rusningen – tar hem vinster efter Plejds rally
Plejds aktie rusar till nya rekordnivåer efter ännu en stark kvartalsrapport.
Men där institutionella investerare ser fortsatt potential, agerar många småsparare annorlunda. De säljer.
Bakom rörelsen finns en klassisk börspsykologi. När vinsterna växer snabbt ökar också viljan att säkra dem.
Utvecklingen sker samtidigt som en större strukturell förändring pågår på marknaden.
Allt fler bolag stannar längre utanför börsen, en trend som kallas “private for longer”, vilket gör att småsparare i praktiken går miste om en större del av värdeskapandet.
Stark rapport driver kursen
Belysningsbolaget levererade siffror som överträffade marknadens förväntningar.
Omsättningen steg med 40 procent under första kvartalet, samtidigt som vinsten nästan fördubblades till 107 miljoner kronor.
Aktien svarade direkt.
Efter en redan stark utveckling det senaste året, med en uppgång på över 80 procent, fortsatte kursen att stiga ytterligare omkring 13 procent och nådde nya rekordnivåer kring 1 000 kronor.
Det är en rörelse som lockar både köpare och säljare – men av olika skäl.
Småspararna tar hem vinster
Trots kursrusningen visar statistik från Avanza att aktien är en av de mest nettosålda under handelsdagen.
Aktiviteten är extrem. På kort tid omsattes över 100 miljoner kronor och nära 100 000 aktier bytte ägare.
“Våra sparare har en tendens att köpa när aktier dippar och sälja när det går bra. Det här följer det generella mönstret”, säger Elin Wiker, sparekonom på Avanza.
Samtidigt är bilden inte entydig. Aktien tillhör även de mest köpta, vilket visar att intresset är fortsatt starkt.
Det speglar en marknad i balans mellan momentum och försiktighet.
Favoritaktie med hög puls
Plejds popularitet bland småsparare är tydlig.
Över 23 600 ägare finns hos Avanza, vilket gör bolaget till det mest ägda på Spotlight.
Det höga intresset driver också volatiliteten. När många ägare agerar samtidigt förstärks rörelserna, både upp och ned.
Beteendet är välkänt på marknaden. Forskning visar att investerare ofta säljer vinnare för tidigt, ett fenomen som kallas dispositionseffekten.
Nästa steg avgör riktningen
För Plejd handlar nästa fas om att leverera fortsatt tillväxt. Marknaden har redan prisat in höga förväntningar, vilket gör aktien känslig för minsta tecken på avmattning.
Samtidigt visar dagens handel något fundamentalt om börsen.
När kurserna rusar är det inte bara optimism som styr. Det är också disciplin.
Och för många småsparare är vinsten först verklig när den är säkrad.
