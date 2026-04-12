Småsparare säljer i rusningen – tar hem vinster efter Plejds rally

Bakom rörelsen finns en klassisk börspsykologi. När vinsterna växer snabbt ökar också viljan att säkra dem.

Utvecklingen sker samtidigt som en större strukturell förändring pågår på marknaden.

Allt fler bolag stannar längre utanför börsen, en trend som kallas “private for longer”, vilket gör att småsparare i praktiken går miste om en större del av värdeskapandet.

Stark rapport driver kursen

Belysningsbolaget levererade siffror som överträffade marknadens förväntningar.

Omsättningen steg med 40 procent under första kvartalet, samtidigt som vinsten nästan fördubblades till 107 miljoner kronor.

Aktien svarade direkt.

Efter en redan stark utveckling det senaste året, med en uppgång på över 80 procent, fortsatte kursen att stiga ytterligare omkring 13 procent och nådde nya rekordnivåer kring 1 000 kronor.

Det är en rörelse som lockar både köpare och säljare – men av olika skäl.