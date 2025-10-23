Sammanlagt försvinner 3 000 tjänster på Volvo Cars. Det sker samtidigt som vinsten rullar på och både aktien och värderingen skjuter i höjden.
3 000 sparkas på Volvo – vinsten rullar på
Biltillverkaren Volvo Cars ska spara pengar och därmed sparkas en hel del personal.
Tusentals sparkas på Volvo
Det handlar totalt om 3 000 personer – 1 000 anställda i Sverige, 1 000 utanför Sverige, samt 1 000 konsulttjänster, varav de flesta är i Sverige.
Bolag ska tjäna pengar, och Volvo Cars är inget undantag.
Stort sparprogram
Biltillverkaren har satt upp ett sparprogram på 18 miljarder kronor för att försöka balansera upp motgångar som att elbilar- och hybrider går trögt i försäljningen.
Det syns redan en ljusning för bolaget när det gäller vinsten, berättar Carup.
Rörelsevinsten för det tredje kvartalet landade på 6,4 miljarder kronor enligt den senaste rapporten som kom på torsdagen.
Aktien och börsvärdet går upp
Det ledde till att aktien sköt i höjden med hela 33 procent och börsvärdet lade till 20 miljarder kronor i runda slängar.
Ett sparprogram helt nödvändigt, även om siffrorna nu pekar uppåt, menar Volvo Cars-chefen Håkan Samuelsson.
“Trots det positiva tredje kvartalet står vi fortfarande inför flera utmaningar, som fortsatt priskonkurrens och strafftullarnas påverkan”, säger han enligt Vi Bilägare.
Leta nya jobb
Volvo Cars kan glädja sig åt att aktien nu åter stiger, och det kan även aktieägarna göra, men det är definitivt andra tongångar hos de anställda som får leta efter nya jobb.
“Det är oerhört ledsamt att så många behöver lämna företaget”, säger Jörgen Olsson, klubbordförande för Unionen.
Cicero Badat är en av 3 000 som får lämna Volvo Cars.
“Jag kommer ihåg att jag satt där och tittade på min chef, och kände ”damn”. Sen börjar man se folk som gråter och tänker att det är ledsamt, säger han till SVT.
Det är en tuff period framöver för många av dem menar Cicero Badat.
“Det finns personer som är här på arbetsvisum och som måste hitta något.”
