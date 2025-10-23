3 000 sparkas på Volvo – vinsten rullar på

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Stort sparprogram

Biltillverkaren har satt upp ett sparprogram på 18 miljarder kronor för att försöka balansera upp motgångar som att elbilar- och hybrider går trögt i försäljningen.

Det syns redan en ljusning för bolaget när det gäller vinsten, berättar Carup.

Rörelsevinsten för det tredje kvartalet landade på 6,4 miljarder kronor enligt den senaste rapporten som kom på torsdagen.

Aktien och börsvärdet går upp

Det ledde till att aktien sköt i höjden med hela 33 procent och börsvärdet lade till 20 miljarder kronor i runda slängar.

Ett sparprogram helt nödvändigt, även om siffrorna nu pekar uppåt, menar Volvo Cars-chefen Håkan Samuelsson.

“Trots det positiva tredje kvartalet står vi fortfarande inför flera utmaningar, som fortsatt priskonkurrens och strafftullarnas påverkan”, säger han enligt Vi Bilägare.

Trumps tullchock fick Volvo Cars aktie att sjunka. (Foto: Canva)

Leta nya jobb

Volvo Cars kan glädja sig åt att aktien nu åter stiger, och det kan även aktieägarna göra, men det är definitivt andra tongångar hos de anställda som får leta efter nya jobb.

“Det är oerhört ledsamt att så många behöver lämna företaget”, säger Jörgen Olsson, klubbordförande för Unionen.

Cicero Badat är en av 3 000 som får lämna Volvo Cars.

“Jag kommer ihåg att jag satt där och tittade på min chef, och kände ”damn”. Sen börjar man se folk som gråter och tänker att det är ledsamt, säger han till SVT.

Det är en tuff period framöver för många av dem menar Cicero Badat.

“Det finns personer som är här på arbetsvisum och som måste hitta något.”

