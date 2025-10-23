Volvo avskedar 1 000 anställda

Åtgärden kompletteras med att ett betydande antal konsulter redan har fått sluta, uppger finanschefen Fredrik Hansson, skriver Ekot.

Detta sker samtidigt som bolaget presenterade ett starkare finansiellt resultat än förväntat. Vinsten före skatt för det tredje kvartalet ökade till 6,2 miljarder kronor.

