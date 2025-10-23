Dagens PS
Volvo avskedar 1 000 anställda

Volvos VD Martin Lundstedt intervjuas med anledning av bolagets delårsrapport tidigare i oktober. (Foto: Lars Schröder/TT)
Volvos VD Martin Lundstedt intervjuas med anledning av bolagets delårsrapport tidigare i oktober. (Foto: Lars Schröder/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Biltillverkaren genomför omfattande personalneddragningar i Sverige, där cirka 1 000 anställda får lämna sina tjänster som en del av ett kostnadsbesparingsprogram.

Åtgärden kompletteras med att ett betydande antal konsulter redan har fått sluta, uppger finanschefen Fredrik Hansson, skriver Ekot.

Detta sker samtidigt som bolaget presenterade ett starkare finansiellt resultat än förväntat. Vinsten före skatt för det tredje kvartalet ökade till 6,2 miljarder kronor.

Kalldusch för Volvo: Orderingången tynger ner

Lastbilsjätten AB Volvo redovisade ett försvagat resultat för tredje kvartalet med sjunkande marginaler. Dessutom kom orderingången in klart under

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

