Biltillverkaren genomför omfattande personalneddragningar i Sverige, där cirka 1 000 anställda får lämna sina tjänster som en del av ett kostnadsbesparingsprogram.
Volvo avskedar 1 000 anställda
Åtgärden kompletteras med att ett betydande antal konsulter redan har fått sluta, uppger finanschefen Fredrik Hansson, skriver Ekot.
Detta sker samtidigt som bolaget presenterade ett starkare finansiellt resultat än förväntat. Vinsten före skatt för det tredje kvartalet ökade till 6,2 miljarder kronor.
Kalldusch för Volvo: Orderingången tynger ner
Lastbilsjätten AB Volvo redovisade ett försvagat resultat för tredje kvartalet med sjunkande marginaler. Dessutom kom orderingången in klart under
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Biltillverkaren genomför omfattande personalneddragningar i Sverige, där cirka 1 000 anställda får lämna sina tjänster som en del av ett kostnadsbesparingsprogram. Åtgärden kompletteras med att ett betydande antal konsulter redan har fått sluta, uppger finanschefen Fredrik Hansson, skriver Ekot. Detta sker samtidigt som bolaget presenterade ett starkare finansiellt resultat än förväntat. Vinsten före skatt för …
