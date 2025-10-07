Dagens PS
Försäljningskollaps för Volvo: Största nedgången i Europa

Volvo XC90 T8 (Foto: Volvo)
Volvo XC90 T8 (Foto: Volvo)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

På Europas bilmarknad sker en märkbar övergång mot elbilar, men alla aktörer upplever inte samma framgång.

Medan den totala försäljningen av elbilar ökade kraftigt under augusti månad, ser vi nu en dramatisk utveckling där ett anrikt svenskt bilmärke uppvisar den största nedgången bland de ledande tillverkarna, i skarp kontrast till de flesta konkurrenter, enligt Jato.

Nu ställs frågan: vad är det som gör att detta märke tappar mark i den gröna kapplöpningen, när andra rusar framåt?

Svenskt märke uppvisar kollapsande siffror

Försäljningen av elbilar i Europa upplevde en betydande ökning under augusti, med en samlad tillväxt på 27 procent jämfört med samma period året innan.

Totalt registrerades 159 746 elbilar, vilket markerade ett historiskt ögonblick då elbilsandelen av nybilsförsäljningen i världsdelen nådde över 20 procent för första gången, enligt siffror från JATO Analytics.

Trots denna övergripande positiva trend finns det tydliga vinnare och förlorare i racet.

Enligt analytiker Felipe Munoz från JATO visar datan ‘stark efterfrågan på elbilar i augusti, men 27 procent tillväxt är mindre signifikant än man skulle förvänta, med tanke på hur brett de marknadsförs över hela Europa’.

Volvos storsäljare XC60. (Foto: Volvo)
Volvos storsäljare XC60. (Foto: Volvo)
Stjärnorna som lyser starkast

Volkswagen intar nu förstaplatsen på listan över elbilsförsäljning i Europa, med en imponerande ökning på 45 procent mot föregående år och 16 523 sålda elbilar i augusti.

Även flera andra märken visar på stark tillväxt. Skoda har ökat sin försäljning med 86 procent, Hyundai med 90 procent och Renault med 88 procent.

Ett märke som sticker ut extra mycket är kinesiska BYD, som ökat sin försäljning med 114 procent och tagit sig in på topplistan.

En annan extrem ökning ser vi från Dacia, som trots låga volymer, ökat med otroliga 864 procent, och franska Citroën, som gått upp 252 procent, mycket tack vare introduktionen av den billigare modellen ë-C3.

Volvo EX30 Cross Country Twin Motor Performance (Foto: Volvo)
Volvo EX30 Cross Country Twin Motor Performance (Foto: Volvo)

Svensk tillverkare tappar mest i Europa

På andra sidan myntet hittar vi de märken som har svårt att hålla takten.

Tidigare marknadsledaren Tesla uppvisar en nedgång på 23 procent och hamnar nu på andra plats med 14 753 sålda bilar.

Den mest dramatiska nedgången återfinns dock hos det svenska bilmärket Volvo.

Under augusti registrerade de endast 5 366 elbilar, vilket är en minskning med hela 45 procent jämfört med samma månad året innan – nära en halvering. Ingen annan tillverkare på topp 25-listan har haft en större negativ förändring.

Denna kraftiga tillbakagång står i skarp kontrast till den allmänna trenden och kastar en skugga över det anrika märkets ställning i elbilskapplöpningen.

Volvo XC60 (Foto: Volvo)
Volvo XC60 (Foto: Volvo)

Långt ifrån målet i Europa

Även om de totala europeiska siffrorna är positiva, visar resultatet att det finns en tydlig trend mot billigare och mindre elbilar, vilket kan vara en del av förklaringen till varför vissa tillverkare kämpar.

Introduktionen av modeller som Renault 5 och den nya prispressade ë-C3 från Citroën, indikerar att konsumenterna efterfrågar mer prisvärda alternativ.

För Volvo, vars storsäljare EX30 halkade till en 21:a plats på modellistan med 68 procent färre sålda exemplar än under augusti i fjol, är det tydligt att något behöver förändras för att vända den negativa trenden.

Andra märken inom Stellantis-koncernen, såsom Peugeot och Fiat, uppvisar också nedgångar på 11 respektive 18 procent, men ingen är i närheten av den nedgång som Volvo nu redovisar.

PlatsMärkeRegistreringarÄndring från aug-24
1Volkswagen16.523+45%
2Tesla14.753-23%
3BMW13.018+7%
4Skoda11.536+86%
5Audi9744+54%
6Hyundai8739+90%
7Mercedes8429+7%
8Renault7799+88%
9BYD7109+114%
10Kia6717+51%
11Ford6663+130%
12Volvo5366-45%
13Cupra5223+57%
14Mini4819+43%
15Peugeot4239-11%
16Citroen3511+252%
17Opel/Vauxhall3015-5%
18Polestar2621+41%
19MG2562-16%
20Fiat2096-18%
21Leapmotor2019ny
22Dacia1841+864%
23Toyota1822+4%
24Porsche1643+84%
25Xpeng1094+62%
Elbilarna sänker Volvo –21 procent i år

Volvo Cars har haft ett utmanande år, men i september skedde en liten vändning med en marginell försäljningsökning. Trots detta har bolaget hittills under

BilförsäljningEuropaVolvo
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

