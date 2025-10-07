Försäljningskollaps för Volvo: Största nedgången i Europa

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Stjärnorna som lyser starkast

ANNONS

Volkswagen intar nu förstaplatsen på listan över elbilsförsäljning i Europa, med en imponerande ökning på 45 procent mot föregående år och 16 523 sålda elbilar i augusti.

Även flera andra märken visar på stark tillväxt. Skoda har ökat sin försäljning med 86 procent, Hyundai med 90 procent och Renault med 88 procent.

Ett märke som sticker ut extra mycket är kinesiska BYD, som ökat sin försäljning med 114 procent och tagit sig in på topplistan.

En annan extrem ökning ser vi från Dacia, som trots låga volymer, ökat med otroliga 864 procent, och franska Citroën, som gått upp 252 procent, mycket tack vare introduktionen av den billigare modellen ë-C3.

Volvo EX30 Cross Country Twin Motor Performance (Foto: Volvo)

Svensk tillverkare tappar mest i Europa

På andra sidan myntet hittar vi de märken som har svårt att hålla takten.

Tidigare marknadsledaren Tesla uppvisar en nedgång på 23 procent och hamnar nu på andra plats med 14 753 sålda bilar.

Den mest dramatiska nedgången återfinns dock hos det svenska bilmärket Volvo.

ANNONS

Under augusti registrerade de endast 5 366 elbilar, vilket är en minskning med hela 45 procent jämfört med samma månad året innan – nära en halvering. Ingen annan tillverkare på topp 25-listan har haft en större negativ förändring.

Denna kraftiga tillbakagång står i skarp kontrast till den allmänna trenden och kastar en skugga över det anrika märkets ställning i elbilskapplöpningen.

Volvo XC60 (Foto: Volvo)

Långt ifrån målet i Europa

Även om de totala europeiska siffrorna är positiva, visar resultatet att det finns en tydlig trend mot billigare och mindre elbilar, vilket kan vara en del av förklaringen till varför vissa tillverkare kämpar.

Introduktionen av modeller som Renault 5 och den nya prispressade ë-C3 från Citroën, indikerar att konsumenterna efterfrågar mer prisvärda alternativ.

För Volvo, vars storsäljare EX30 halkade till en 21:a plats på modellistan med 68 procent färre sålda exemplar än under augusti i fjol, är det tydligt att något behöver förändras för att vända den negativa trenden.

Andra märken inom Stellantis-koncernen, såsom Peugeot och Fiat, uppvisar också nedgångar på 11 respektive 18 procent, men ingen är i närheten av den nedgång som Volvo nu redovisar.

Plats Märke Registreringar Ändring från aug-24 1 Volkswagen 16.523 +45% 2 Tesla 14.753 -23% 3 BMW 13.018 +7% 4 Skoda 11.536 +86% 5 Audi 9744 +54% 6 Hyundai 8739 +90% 7 Mercedes 8429 +7% 8 Renault 7799 +88% 9 BYD 7109 +114% 10 Kia 6717 +51% 11 Ford 6663 +130% 12 Volvo 5366 -45% 13 Cupra 5223 +57% 14 Mini 4819 +43% 15 Peugeot 4239 -11% 16 Citroen 3511 +252% 17 Opel/Vauxhall 3015 -5% 18 Polestar 2621 +41% 19 MG 2562 -16% 20 Fiat 2096 -18% 21 Leapmotor 2019 ny 22 Dacia 1841 +864% 23 Toyota 1822 +4% 24 Porsche 1643 +84% 25 Xpeng 1094 +62%

ANNONS

Missa inte:

Äldre dricker allt mer alkohol: “Oroväckande”. News 55

Hur ska Sverige locka fler internationella talanger? Realtid

Prischock på Tesla: Model Y kan bli 167 500 kr dyrare. E55