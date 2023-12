1 december: Ny statistik över bilförsäljningen

Familjeföretaget på Orust ville ta fram en inredningslösning för sin strandvilla. Visionen var att spegla den natursköna omgivningen och närheten till havet. Orustbaserade familjeföretaget Allmags Förvaltning vände sig till IKEA för att ta fram en inredningslösning till deras hus ”Strandvillan.” Huset är till för uthyrning både veckovis och under längre perioder. Bolaget efterfrågade en funktionell …

Martin Wallin, fondförvaltare på Lannebo, har varit i branschen i 25 år. Här ger han sin syn på börsen och vad vi kan förvänta oss framöver. När Martin Wallin, förvaltare för fonden Lannebo Sverige Plus, funderar på vad som kännetecknar börsen är hans första reflektion kortsiktighet och ett just nu-fokus. “Det finns väldigt lite utrymme för reflektion …

Stämmor:

10:00 Hilbert Group (extra), 10:00 Medivir (extra), 14:00 Midsummer (extra)

Investerarmöte:

14:00 Alligator Bioscience kapitalmarknadsdag

Handlas exklusive utdelning:

Academedia (utd 1,75 kr)

Corporate Actions:

Gabather exklusive rätt N 3:2, 1,30 kronor per aktie

Goodbye Kansas Group exklusive rätt N 25:1, 10 öre per aktie

Sensodetect exklusive rätt N 7:4, 10 öre per aktie

Övriga börshändelser:

Industrivärden substansvärde

Makro:

00:30 Japan arbetslöshet

01:00 Sydkorea handelsbalans

01:30 Filippinerna PMI industri

01:30 Indonesien PMI industri

01:30 Japan PMI industri reviderad

01:30 Malaysia PMI industri

01:30 Sydkorea PMI industri

01:30 Taiwan PMI industri

01:30 Thailand PMI industri

01:30 Vietnam PMI industri

02:00 Irland PMI industri

02:45 Kina PMI Caixin industri

03:00 Indonesien KPI

06:00 Indien PMI industri

07:00 Nederländerna PMI industri

07:00 Ryssland PMI industri

08:00 Storbritannien husprisindex från Nationwide

08:00 Turkiet PMI industri

08:30 Sverige PMI industri

08:30 Ungern BNP kvartal reviderad

09:00 Polen PMI industri

09:00 Schweiz BNP kvartal

09:00 Sverige bilförsäljning från Mobility Sweden

09:00 Tjeckien BNP kvartal preliminär

09:00 Ungern PMI industri

09:15 Spanien PMI industri

09:30 Schweiz PMI industri

09:30 Tjeckien PMI industri

09:45 Italien PMI industri

09:50 Frankrike PMI industri reviderad

09:55 Tyskland PMI industri reviderad

10:00 EMU PMI industri reviderad

10:00 Grekland PMI industri

10:00 Italien BNP kvartal reviderad

10:00 Norge PMI industri

10:00 Norge arbetslöshet

10:00 Riksbanken tal av Thedéen

10:00 Tyskland maskinorder från VDMA

10:30 Storbritannien PMI industri reviderad

13:00 Brasilien industriproduktion

14:00 Brasilien PMI industri

14:30 Kanada arbetslöshet

15:30 Kanada PMI industri

15:45 USA PMI industri reviderad

16:00 Federal Reserve tal av Goolsbee

16:00 Mexiko PMI industri

16:00 USA ISM tillverkningsindex

16:00 USA bygginvesteringar

17:00 Federal Reserve tal av Powell

17:00 Global PMI industri JP Morgan

19:00 USA oljeriggar från Baker Hughes

20:00 Federal Reserve tal av Cook

20:00 Federal Reserve tal av Powell

USA bilförsäljning

Dagens kalender är sammanställd av nyhetsbyrån Finwire.

Läs även: Wall Street avslutade november med jättekliv Dagens PS

Läs mer: Stockholmsbörsen stängde runt nollan Dagens PS