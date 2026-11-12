En middag med främlingar, en algoritm som väljer sällskapet och en medlemsavgift som tickar varje månad. Företag har hittat en affärsidé i människors längtan efter gemenskap. Att köpa en plats vid bordet är alltså ganska enkelt. Att få en vän är en annan sak.
Ensamhet har blivit en affär – nu kostar det pengar att få vänner
Sex personer skulle komma till middagen. Bara tre dök upp.
Den brittiska journalisten Olivia Kerley hade betalat för att äta middag med människor hon aldrig träffat. Hon hade besvarat frågor om sin personlighet och sina intressen, och en algoritm hade valt ut hennes sällskap. När hon kom till restaurangen var flera platser tomma.
Kvällen blev ändå trevlig, berättar hon i The Independent. Men några nya vänner kunde hon inte räkna hem när middagen var över.
Bakom arrangemanget står Timeleft, en tjänst som även finns i Stockholm. Här har de sociala middagarna och gemensamma långborden redan blivit en del av restauranglivet. Timeleft tar konceptet vidare genom att låta en algoritm sätta samman sällskapet.
En vänkrets för 5 500 kronor om året
I Storbritannien har flera företag börjat sälja organiserade möten mellan människor som söker nya bekantskaper. GroupVibe tar 19,50 pund i månaden, omkring 260 kronor. Remotely Social Club kostar 35 pund, motsvarande cirka 460 kronor.
På ett år blir det omkring 5 500 kronor för det dyrare medlemskapet. Middagar, drinkar och vissa aktiviteter betalas dessutom separat.
Priserna säger något om hur långt företagen har kommit i att paketera det sociala livet. Tidigare betalade människor medlemsavgifter till föreningar och klubbar där de delade ett intresse. Här är själva möjligheten att träffa någon ny en central del av erbjudandet.
Och kunder saknas knappast. Enligt en rapport från den brittiska tankesmedjan IPPR uppger var tjugonde ung person i England att de helt saknar nära vänner. År 2014 var motsvarande andel en av hundra.
Tre middagar innan det klickar
Ensamhet följer ingen åldersgräns. Efter en flytt, separation eller pensionering kan det vara svårt att hitta nya sammanhang, särskilt när arbetsplatsen inte längre erbjuder dagliga möten. Apparna försöker lösa det praktiska problemet. Någon väljer restaurang, ordnar sällskapet och ser till att alla runt bordet har samma avsikt: Att lära känna nya människor.
Karen Harris, grundare av vänskapstjänsten PLY, berättar i The Guardian att deltagarna enligt företagets erfarenhet behöver gå på i genomsnitt tre evenemang innan de hittar någon de får närmare kontakt med.
Historikern Fay Bound-Alberti, som forskar om ensamhet, ser en annan sida av utvecklingen. I The Independent jämför hon medlemsavgifterna med en dörrvakt som avgör vilka som får komma in. Människor med begränsad ekonomi riskerar att stängas ute från just de sociala sammanhang de söker.
När vänskapen gör appen överflödig
Företagen vill att kunderna ska fortsätta betala. Kunderna vill helst hitta människor som de kan träffa utan att behöva boka nästa möte genom en app. En lyckad middag kan därför bli början på en vänskap, och slutet på ett abonnemang.
På den digitala plattformen Meetup går det fortfarande att hitta lokala grupper utan obligatorisk månadsavgift, även om enskilda aktiviteter kan kosta pengar. Där bygger kontakterna oftare på ett gemensamt intresse, från vandring och litteratur till matlagning och språk.
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