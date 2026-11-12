Ensamhet har blivit en affär – nu kostar det pengar att få vänner

Kvällen blev ändå trevlig, berättar hon i The Independent. Men några nya vänner kunde hon inte räkna hem när middagen var över.

Bakom arrangemanget står Timeleft, en tjänst som även finns i Stockholm. Här har de sociala middagarna och gemensamma långborden redan blivit en del av restauranglivet. Timeleft tar konceptet vidare genom att låta en algoritm sätta samman sällskapet.

En vänkrets för 5 500 kronor om året

I Storbritannien har flera företag börjat sälja organiserade möten mellan människor som söker nya bekantskaper. GroupVibe tar 19,50 pund i månaden, omkring 260 kronor. Remotely Social Club kostar 35 pund, motsvarande cirka 460 kronor.

På ett år blir det omkring 5 500 kronor för det dyrare medlemskapet. Middagar, drinkar och vissa aktiviteter betalas dessutom separat.

Priserna säger något om hur långt företagen har kommit i att paketera det sociala livet. Tidigare betalade människor medlemsavgifter till föreningar och klubbar där de delade ett intresse. Här är själva möjligheten att träffa någon ny en central del av erbjudandet.

Och kunder saknas knappast. Enligt en rapport från den brittiska tankesmedjan IPPR uppger var tjugonde ung person i England att de helt saknar nära vänner. År 2014 var motsvarande andel en av hundra.

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