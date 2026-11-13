Sovjetregimen ansåg att juvelen inte hade något större värde. Nu har safiren sålts på auktion för runt 50 miljoner kronor.
Sovjet ansåg tsarens juvel vara värdelös – nu säljs den för 50 miljoner
Romanovfamiljen styrde Ryssland i över 300 år, från 1613 fram till revolutionen 1917. Familjen var en av Europas rikaste kungliga dynastier och ägde enorma samlingar av diamanter, safirer, smaragder och andra dyrbara smycken.
Den stora blå safiren som nu sålts på Sotheby’s i Genève tillhörde Maria Fjodorovna, född prinsessan Dagmar av Danmark. Hon var gift med tsar Alexander III och mor till Rysslands siste tsar, Nikolaj II, enligt Sotheby’s.
När bolsjevikerna tog makten 1917 avsattes tsarfamiljen. Nikolaj II, hans hustru Alexandra och deras fem barn avrättades 1918.
Den nya sovjetiska regimen tog kontroll över de kejserliga rikedomarna. Smyckena delades in i kategorier efter historiskt och konstnärligt värde.
Safir utan värde
Den stora safiren placerades i den tredje kategorin, vilket innebar att den inte ansågs ha något särskilt historiskt eller konstnärligt värde utöver själva ädelstenen.
Sovjetregimen sålde den under 1920-talet.
Den värdelösa juvelen har nu, över 100 år senare, sålts för motsvarande runt 50 miljoner kronor på auktion, enligt CNN Style.
Det handlar om en privat samlare som vill vara anonym, enligt Associated Press.
Safiren väger nästan 198 karat, vilket motsvarar omkring 39,6 gram. Den stora blå ädelstenen sitter numera i ett Cartier-armband tillsammans med diamanter och bergkristall.
Kommer från Sri Lanka
Safiren kommer från Sri Lanka. Gemmologiska undersökningar visar att den är en naturlig safir från dåvarande Ceylon. Den har inte värmebehandlats, vilket är betydelsefullt eftersom upphettning annars ofta används för att förbättra safirers färg och klarhet.
Sotheby’s bedömer vidare att den ovanliga slipningen tyder på ett ursprung i mogulrikets juveltradition i Sydasien. Det är däremot inte känt exakt när stenen kom till Romanovfamiljen.
Sotheby’s beskriver Romanovfamiljens juvelsamling som en av de mest värdefulla i historien.
”Den mest praktfulla och värdefulla kungliga samling som någonsin sammanställts”, uppger auktionshuset.
”Denna exceptionella historiska safir kommer från Romanovfamiljens legendariska samling.”
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