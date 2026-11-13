Sovjet ansåg tsarens juvel vara värdelös – nu säljs den för 50 miljoner

Den stora blå safiren som nu sålts på Sotheby’s i Genève tillhörde Maria Fjodorovna, född prinsessan Dagmar av Danmark. Hon var gift med tsar Alexander III och mor till Rysslands siste tsar, Nikolaj II, enligt Sotheby’s.

När bolsjevikerna tog makten 1917 avsattes tsarfamiljen. Nikolaj II, hans hustru Alexandra och deras fem barn avrättades 1918.

Den nya sovjetiska regimen tog kontroll över de kejserliga rikedomarna. Smyckena delades in i kategorier efter historiskt och konstnärligt värde.

Safir utan värde

Den stora safiren placerades i den tredje kategorin, vilket innebar att den inte ansågs ha något särskilt historiskt eller konstnärligt värde utöver själva ädelstenen.

Sovjetregimen sålde den under 1920-talet.

Den värdelösa juvelen har nu, över 100 år senare, sålts för motsvarande runt 50 miljoner kronor på auktion, enligt CNN Style.

Det handlar om en privat samlare som vill vara anonym, enligt Associated Press.

Safiren väger nästan 198 karat, vilket motsvarar omkring 39,6 gram. Den stora blå ädelstenen sitter numera i ett Cartier-armband tillsammans med diamanter och bergkristall.

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