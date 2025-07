Piloter bländas – nytt säkerhetshot mot Europas flyg

Läs även: Fem kvinnor stämmer Qatar Airways – tvingande underlivsundersökningar

I Sverige sker flest rapporterade laserincidenter nära stora flygplatser. (Foto: Canva)

Ett ögonblick sträck för piloter

Ett starkt ljussken genomtränger cockpit. Piloten ser ingenting. På inflygning – i det kanske mest kritiska ögonblicket på hela resan. Det låter som en filmsekvens, men det är verkligheten för många besättningar i Frankrike. Och Sverige är inte förskonat.

Laserattacker mot flygplan, särskilt under start och landning, har blivit ett prioriterat säkerhetsärende för flygmyndigheter i hela Europa. Under 2024 rapporterades 342 sådana incidenter i Frankrike. Under 2025 har siffran visserligen sjunkit till 141 under årets första halva – men riskbilden kvarstår, rapporterar franska medier.

Enligt DSAC, den franska civila luftfartsmyndigheten, utgör den medvetna användningen av laserstrålar mot flygplan ett allvarligt hot under flygets mest känsliga faser: inflygning, landning och start. Ett fenomen som på flygspråk kallas för flash blindness.