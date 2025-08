"Ta med vinflaskan – eller inte?" Nya flygregler kan skapa kaos

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Första klass i Helsingfors

“Vi har ingen exakt överblick över hur många och vilka flygplatser detta påverkar”, säger Agata Lyznik, kommunikationsdirektör på Airport Council International, till Flysmart24. “Men det rör sig om hundratals skannrar i Europa och Storbritannien.”

En av pionjärerna är Helsingfors. Här får du redan ta med dig upp till två liter vätska i handbagaget. Alltså – en flaska vin till dig, och en till medpassageraren.

Andra flygplatser, som Oslo Gardermoen, får vänta i flera år. Där gäller fortsatt max en liter uppdelat på flaskor om 100 ml.

Terminal 5 på Arlanda kan snart tillåta mer vätska i handbagaget, enligt EU:s nya regler. (Foto: Fredrik Persson/TT)

Oreda i terminal två vid nya flygregler

Som om det inte vore nog: på vissa flygplatser kan det vara olika regler i olika terminaler.

Du går in genom terminal 5 på Madrid-Barajas och får ta med dig hela necessären. Men ska du byta till terminal 4 i samma byggnad? Då måste du plötsligt ner på 100 ml igen.

“Europeiska kommissionen förbereder ändringar”, bekräftar Anniina Lappalainen på Finavia. “Men just nu gäller olika regler på olika flygplatser.”

Spanien, Sverige och rätt scanner

Bland de flygplatser som delvis infört ny utrustning finns:

Helsingfors

Stockholm Arlanda

Madrid och Barcelona

Amsterdam Schiphol

Frankfurt och München

London Gatwick

Palma de Mallorca

Men delvis är nyckelordet. För även här är det inte säkert att just din gate har rätt sorts scanner.

Tips till resenären

Om du har mellanlandning i ett land utan nya skannrar – säg adjö till dina hudkrämer. Den vinflaska du köpte i taxfreen på Mallorca? Den kan bli konfiskerad i Frankfurt.

Den enda lösningen just nu: dubbelkolla reglerna för varje enskild flygplats på din resa.

Om du har tur slipper du packa upp datorn, mobilen, necessären och tandkrämen. Om du har otur får du stå och hälla ut shampoo i en plastpåse medan flyget börjar boarda.

Vad gäller var för nya flygregler?

Flygplatser med (delvis) ny C3-utrustning:

Helsingfors

Stockholm Arlanda

Madrid

Barcelona

Amsterdam

Frankfurt

München

London Gatwick

Palma de Mallorca

Flygplatser utan ny teknik:

Oslo Gardermoen

De flesta regionala flygplatser i Norden

Maxmängd vätska i handbagage:

C3-skannrar: upp till 2 liter

Gamla skannrar: 1 liter i 10 x 100 ml-behållare

Viktigast: Kontrollera vad som gäller per flygplats, per terminal, och per resa.

