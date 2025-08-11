Flygjätte glömde två blinda passagerare – kunde inte se informationen

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Vill uppmärksamma genom kritik

”Ni är de enda två personerna på detta flyg eftersom de glömde bort er”, fick Camille Tate och Sherri Brun höra och de vill därmed inte bara dela ut kritik till Southwest Airlines utan även passa på att uppmärksamma hela flygbranschen på att även inkludera personer med funktionshinder.

”Ingen berättade något för oss. Tiden gick och ingen kom för att hämta oss”, säger Sherri Brun medan Camille Tate fyller in:

“Det andra planet lyfte och vårt boardingkort hade inte blivit skannat.”

Får ingen stor ersättning

Southwest Airlines flög till slut kvinnorna till Orlando med den ursprungliga kraftigt försenade flighten, där de var de enda passagerna ombord, men flygbolaget kunde inte erbjuda någon ersättning förutom vouchers på 100 dollar vardera, eftersom de trots allt hade kommit med sitt flyg.

Flygbolaget har samtidigt varit snabbt med att skaka av sig kritiken.

”Vi ber om ursäkt för besväret,” låter ett uttalande.

“Southwest söker alltid efter sätt att förbättra våra kunders reseupplevelser, och vi är aktiva inom flygbranschen när det gäller att dela bästa praxis för hur man bäst kan tillgodose passagerare med funktionsnedsättningar.”

