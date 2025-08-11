Två blinda passagerare glömdes kvar på flygplatsen i New Orleans sedan deras flygplan hade fått ny avgångsinformation som kvinnorna inte hade kunnat läsa. Nu vill resenärerna se en skärpning hos flygbolagen som bör ta bättre hänsyn till blinda.
Flygjätte glömde två blinda passagerare – kunde inte se informationen
Mest läst i kategorin
Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från världens största militära landstigning till världens bästa dessert – allt på mindre än 24 timmar. Julafton för alla möpar Den 6 juni 1944 genomfördes världshistoriens största amfibieoperation. Över 156 000 allierade soldater – från USA, Storbritannien, Kanada och flera andra länder – …
Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från en laddningsstation i Caen. Laddstationens långa minuter Skriver dessa rader på en laddningsstation i Caen. Vi ska vara här i en timme och fjorton minuter, men det går alltid snabbare att tanka el än vad Polestar 4 tror. Dock är det fortfarande …
Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Att äta sig igenom Roms historiska centrum är som att bläddra i en blek kokbok på engelska. Men bara några hållplatser bort väntar en annan stad – en där romarna själva äter, dricker och lever. Här är några ställen som bevisar att pastans framtid inte ligger bland gladiatorhjälmar i plast. Centocelle: Inälvor och champagne Menabò …
Glöm Gotland – Lettland är billigare, vackrare och häftigare
I Lettland får du kritvita stränder utan trängsel, skogssafari i sovjetjeep, världens bredaste vattenfall och hotell med noll stjärnor – på ett bra sätt. En Perfect Weekend i Lettland är som Visby möter Twin Peaks, fast billigare och med bättre bröd. Riga: Sovjet, sås och solnedgång klockan 23 Vi börjar där alla börjar i Lettland: …
5 sätt att bli uppgraderad till en svit utan att betala
Att få nyckeln till en svit med utsikt – utan att betala en krona extra – är resevärldens motsvarighet till att vinna på Triss. Men det krävs mer än tur. Här kommer Perfect Weekends guide till hur du faktiskt får ett hotell att ge dig guldkanten du förtjänar. Välj rätt tidpunkt – och gärna regn …
De båda kvinnliga vännerna Camille Tate och Sherri Brun hade bokat ett flyg från New Orleans till Orlando med den amerikanska flygjätten Southwest Airlines i mitten av juli.
Flygbolaget glömde blinda passagerare
Flyget var dock försenat med fem timmar uppger The Guardian, men det var ingen information som passagerarna kunde läsa, och det var heller ingen som muntligt gav den informationen till kvinnorna.
De var därför de enda två passagerarna som dök upp vid den ursprungliga avgångsgaten, då de andra som var bokade på samma flyg hade begett sig till en annan gate i närheten.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Vill uppmärksamma genom kritik
”Ni är de enda två personerna på detta flyg eftersom de glömde bort er”, fick Camille Tate och Sherri Brun höra och de vill därmed inte bara dela ut kritik till Southwest Airlines utan även passa på att uppmärksamma hela flygbranschen på att även inkludera personer med funktionshinder.
”Ingen berättade något för oss. Tiden gick och ingen kom för att hämta oss”, säger Sherri Brun medan Camille Tate fyller in:
“Det andra planet lyfte och vårt boardingkort hade inte blivit skannat.”
Får ingen stor ersättning
Southwest Airlines flög till slut kvinnorna till Orlando med den ursprungliga kraftigt försenade flighten, där de var de enda passagerna ombord, men flygbolaget kunde inte erbjuda någon ersättning förutom vouchers på 100 dollar vardera, eftersom de trots allt hade kommit med sitt flyg.
Flygbolaget har samtidigt varit snabbt med att skaka av sig kritiken.
”Vi ber om ursäkt för besväret,” låter ett uttalande.
“Southwest söker alltid efter sätt att förbättra våra kunders reseupplevelser, och vi är aktiva inom flygbranschen när det gäller att dela bästa praxis för hur man bäst kan tillgodose passagerare med funktionsnedsättningar.”
Läs även:
Elliott Investment sätter press på Southwest Airlines med podcast. Dagens PS
Gigantiska summor när plan står stilla. Dagens PS
Senaste nytt
Storinvesteringar i hedgefonder – surfar på AI-vågen
Investerare storsatsar i hedgefonder som surfar på AI-vågen. Det gäller att snabbt välja rätt aktier som gynnas av den nya utvecklingen. I takt med att värderingarna på techjättar som Nvidia och OpenAI skjuter i höjden genom AI-satsningarna är det samtidigt allt fler som vill lägga sina pengar på hedgfonder som surfar på den nya vågen. …
Flygjätte glömde två blinda passagerare – kunde inte se informationen
Två blinda passagerare glömdes kvar på flygplatsen i New Orleans sedan deras flygplan hade fått ny avgångsinformation som kvinnorna inte hade kunnat läsa. Nu vill resenärerna se en skärpning hos flygbolagen som bör ta bättre hänsyn till blinda. De båda kvinnliga vännerna Camille Tate och Sherri Brun hade bokat ett flyg från New Orleans till …
Bolagen som tjänar enorma summor på Trumps massutvisningar
Det finns givetvis en hel del cash att håva in på Trumps massutvisningar. Det har några amerikanska bolag insett som nu tjänar storkovan. Trump vill hålla sitt ord inför väljarna och storsatsar på att kasta ut papperslösa immigranter från USA. Migrationsmyndigheten ICE får rekordsumman – 75 miljarder dollar över fyra år – för att klara …
Risken efter bilsemestern: Ett dyrt misstag många inte ser
Semestertiderna är över och många gör ett dyrt misstag som kan kosta tusentals kronor. Det handlar om en miss som lätt kan undvikas. Sommaren är officiellt över och bilen är fullpackad med minnen från semestern. Nu återstår bara en sista sak: att parkera bilen och återgå till vardagen. Men det är just här som många …
Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från världens största militära landstigning till världens bästa dessert – allt på mindre än 24 timmar. Julafton för alla möpar Den 6 juni 1944 genomfördes världshistoriens största amfibieoperation. Över 156 000 allierade soldater – från USA, Storbritannien, Kanada och flera andra länder – …