Flygjätte glömde två blinda passagerare – kunde inte se informationen

Southwest Airlines glömde kvar ett par blinda passagerare som därmed missade flighten till Orlando.
Southwest Airlines glömde kvar ett par blinda passagerare som därmed missade flighten till Orlando.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Två blinda passagerare glömdes kvar på flygplatsen i New Orleans sedan deras flygplan hade fått ny avgångsinformation som kvinnorna inte hade kunnat läsa. Nu vill resenärerna se en skärpning hos flygbolagen som bör ta bättre hänsyn till blinda.

De båda kvinnliga vännerna Camille Tate och Sherri Brun hade bokat ett flyg från New Orleans till Orlando med den amerikanska flygjätten Southwest Airlines i mitten av juli.

Flygbolaget glömde blinda passagerare

Flyget var dock försenat med fem timmar uppger The Guardian, men det var ingen information som passagerarna kunde läsa, och det var heller ingen som muntligt gav den informationen till kvinnorna.

De var därför de enda två passagerarna som dök upp vid den ursprungliga avgångsgaten, då de andra som var bokade på samma flyg hade begett sig till en annan gate i närheten.

Vill uppmärksamma genom kritik

”Ni är de enda två personerna på detta flyg eftersom de glömde bort er”, fick Camille Tate och Sherri Brun höra och de vill därmed inte bara dela ut kritik till Southwest Airlines utan även passa på att uppmärksamma hela flygbranschen på att även inkludera personer med funktionshinder.

”Ingen berättade något för oss. Tiden gick och ingen kom för att hämta oss”, säger Sherri Brun medan Camille Tate fyller in:

“Det andra planet lyfte och vårt boardingkort hade inte blivit skannat.”

Får ingen stor ersättning

Southwest Airlines flög till slut kvinnorna till Orlando med den ursprungliga kraftigt försenade flighten, där de var de enda passagerna ombord, men flygbolaget kunde inte erbjuda någon ersättning förutom vouchers på 100 dollar vardera, eftersom de trots allt hade kommit med sitt flyg.

Flygbolaget har samtidigt varit snabbt med att skaka av sig kritiken.

”Vi ber om ursäkt för besväret,” låter ett uttalande.
“Southwest söker alltid efter sätt att förbättra våra kunders reseupplevelser, och vi är aktiva inom flygbranschen när det gäller att dela bästa praxis för hur man bäst kan tillgodose passagerare med funktionsnedsättningar.”

FlygpassagerareSouthwest AirlinesUSA
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

