Därför ska du starta om mobilen – oftare än du tror

Det handlar inte om mobilen – det handlar om dig

Daglig omstart är en försäkring för den ointresserade användaren. Den som inte märker något förrän allt fryser mitt i ett samtal.

Veckovis omstart är för den som har viss självrespekt i relation till sin teknik.

Har du en nyare iPhone eller en vass Android? Då klarar systemet sig länge utan hjälp. Men även den bästa telefonen samlar på sig småfel, ungefär som vi samlar på oss dåliga beslut efter midnatt.

ANNONS

Vad händer egentligen när du startar om?

Det är mindre dramatiskt än det låter.

Telefonen rensar sitt arbetsminne (RAM), stänger alla processer och börjar om från noll. Inga bilder försvinner. Inga appar raderas, skriver Daily Galaxy.

Det är som att stänga en bar och slänga ut alla gäster – även de som “bara ska ta en sista”.

Det är därför en omstart ofta fungerar bättre än att bara svepa bort appar. Du tror att du har stängt dem. Telefonen vet att du ljuger.

Säkerhet: den oväntade bonusen

National Security Agency – inte direkt kända för att ge livsstilsråd – rekommenderar också omstarter.

Anledningen är enkel: viss skadlig kod lever bara i minnet. När du startar om försvinner den.

ANNONS

Det är ingen universallösning. Men det är en billig försäkring, särskilt om du laddat mobilen på en flygplats i ett land där “cybersäkerhet” är mer ett förslag än en princip.

Batteriet som plötsligt dör kan få nytt liv efter en enkel omstart. (Foto: Jessica Gow/TT)

Batteriet tackar dig

Om din mobil plötsligt går från 20 procent till svart skärm är det inte dramatik. Det är dålig disciplin.

En omstart kan nollställa felaktiga processer som drar batteri i bakgrunden och kalibrera systemet igen.

Kort sagt: ibland är det inte batteriet som är dåligt. Det är ditt beteende.

Så ofta ska du starta om

Enkelt:

Dagligen – om du tänker mycket på din mobil.

Veckovis – om du är någorlunda uppmärksam.

Oftare – om du har en äldre eller billig modell.

ANNONS

Och en detalj många missar: uppdateringar tvingar redan fram omstarter. Installerar du dem regelbundet är du halvvägs i mål utan att veta om det.

Slutsats

Det finns bara ett riktigt dåligt beteende: att aldrig starta om alls.

Resten är finlir.

Och som med det mesta i livet – lite disciplin slår dyra uppgraderingar varje gång.

