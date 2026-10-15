Nu börjar halvåret då svenskar plötsligt återupptäcker elpriset, fjärrvärmeräkningen och termostaten på väggen. Ett element som kluckar, bara blir varmt upptill eller vägrar leverera ordentlig värme kan dessutom göra vintern både kallare och dyrare. Här är åtta vanliga misstag att undvika när värmen ska på.
Sex månaders värmehelvete börjar nu – åtta misstag som gör elementen kallare
Sommaren har en stor ekonomisk fördel: man behöver sällan fundera över vad det kostar att hålla vardagsrummet varmt.
Den tiden är nu över.
Från oktober och fram till någon gång i april börjar det svenska halvåret då elpris, fjärrvärme och uppvärmningskostnader åter blir samtalsämnen. Sex månaders helvete, för den som hellre lägger pengarna på något roligare än att värma upp huset.
Och innan man skruvar upp temperaturen ytterligare finns en betydligt billigare åtgärd, tycker My Home Book: kontrollera att värmesystemet faktiskt fungerar som det ska.
1. Du luftar aldrig elementen
Ett klassiskt tecken är att elementet kluckar eller bara blir varmt på delar av ytan.
Då kan det finnas luft i systemet.
Luften gör att det varma vattnet inte cirkulerar ordentligt genom hela elementet. Resultatet blir sämre värmeöverföring och ett rum som fortfarande känns kallt trots att värmesystemet arbetar.
Att lufta elementet är därför en av de enklaste kontrollerna inför vintern.
2. Du luftar medan cirkulationspumpen går
I en villa kan det vara möjligt att stänga av cirkulationspumpen innan elementen luftas.
Det gör att luften lättare samlas i elementen i stället för att fortsätta fara runt tillsammans med vattnet i systemet.
Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt har du normalt inte tillgång till centralvärmens pump. Då får du helt enkelt lufta de element du kan komma åt.
3. Termostaten står halvöppen
När elementet ska luftas bör termostaten enligt experterna stå fullt öppen.
Då får luften bättre möjlighet att ta sig in i själva elementet och sedan släppas ut genom luftningsventilen.
När jobbet är klart ställer du naturligtvis tillbaka termostaten.
Att låta alla element stå på max hela vintern är däremot ett utmärkt sätt att göra energibolaget på gott humör.
4. Du börjar direkt
Har cirkulationspumpen stängts av bör du inte kasta dig över luftningsnyckeln på en gång.
Vänta omkring en halvtimme.
Då hinner luften stiga och samlas i elementen. Dessutom hinner vattnet svalna något.
Det sistnämnda är ganska trevligt eftersom värmevatten kan vara betydligt varmare än man tror.
5. Du glömmer trycket
När luft försvinner ur ett slutet värmesystem kan trycket sjunka.
I en villa bör därför systemtrycket kontrolleras efter luftningen. Vilket tryck som är korrekt varierar mellan olika anläggningar.
Bor du i flerfamiljshus och elementen fortsätter att klucka eller inte blir ordentligt varma är det bättre att kontakta fastighetsskötaren eller bostadsrättsföreningen än att börja experimentera med husets värmecentral.
6. Du luftar i fel ordning
Har du ett hus med flera våningar är grundregeln enkel: börja längst ner och arbeta dig uppåt.
Öppna först termostaterna. Stäng om möjligt av cirkulationspumpen och låt luften vandra uppåt i systemet.
Lufta sedan elementen våning för våning.
Det är ingen katastrof om du gör annorlunda, men risken är att en del luft blir kvar.
7. Du öppnar ventilen för mycket
Här finns potential för höstens minst uppskattade hemmafontän.
Luftningsventilen behöver bara öppnas försiktigt. Håll en kopp, trasa eller liten behållare under.
Först brukar det pysa luft. När det börjar komma en jämn stråle vatten stänger du ventilen igen.
Skruva inte heller åt ventilen som om du monterade hjul på en Formel 1-bil. Den ska vara tät, inte permanent fastsvetsad.
8. Du fyller på vatten utan att veta vad du gör
Ett värmesystem som tappat tryck kan behöva fyllas på.
Men här ska hemmafixarens självförtroende helst ta slut.
Olika värmesystem kan ha olika krav på vattnets kvalitet och på hur påfyllningen ska göras. Felaktig påfyllning kan i värsta fall orsaka problem med värmeväxlare och andra komponenter.
Är du osäker: fråga en VVS-tekniker första gången.
Billigaste värmen är den du inte slösar bort
När energikostnaderna stiger under vinterhalvåret handlar sparandet inte bara om att sänka temperaturen.
Ett värmesystem som fungerar dåligt kan göra att man kompenserar genom att skruva upp termostaterna ännu mer.
Kontrollera därför elementen innan kylan kommer på riktigt. Lufta dem vid behov, se till att termostaterna fungerar och reagera om ett element förblir kallt.
Det gör kanske inte november roligare.
Men det finns ingen anledning att samtidigt betala extra för eländet.
Fjärrvärmepriset: “Rekord i prischock”
Prisökningar har blivit vardagsmat för svenska konsumenter. När det kommer till fjärrvärme är höjningarna historiskt höga. En rapport från Nils