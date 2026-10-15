Sex månaders värmehelvete börjar nu – åtta misstag som gör elementen kallare

2. Du luftar medan cirkulationspumpen går

I en villa kan det vara möjligt att stänga av cirkulationspumpen innan elementen luftas.

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Det gör att luften lättare samlas i elementen i stället för att fortsätta fara runt tillsammans med vattnet i systemet.

Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt har du normalt inte tillgång till centralvärmens pump. Då får du helt enkelt lufta de element du kan komma åt.

3. Termostaten står halvöppen

När elementet ska luftas bör termostaten enligt experterna stå fullt öppen.

Då får luften bättre möjlighet att ta sig in i själva elementet och sedan släppas ut genom luftningsventilen.

När jobbet är klart ställer du naturligtvis tillbaka termostaten.

Att låta alla element stå på max hela vintern är däremot ett utmärkt sätt att göra energibolaget på gott humör.

Vinterhalvåret är långt nog ändå. Det finns ingen anledning att dessutom elda för kråkorna. (Foto: TT)

4. Du börjar direkt

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Har cirkulationspumpen stängts av bör du inte kasta dig över luftningsnyckeln på en gång.

Vänta omkring en halvtimme.

Då hinner luften stiga och samlas i elementen. Dessutom hinner vattnet svalna något.

Det sistnämnda är ganska trevligt eftersom värmevatten kan vara betydligt varmare än man tror.

5. Du glömmer trycket

När luft försvinner ur ett slutet värmesystem kan trycket sjunka.

I en villa bör därför systemtrycket kontrolleras efter luftningen. Vilket tryck som är korrekt varierar mellan olika anläggningar.

Bor du i flerfamiljshus och elementen fortsätter att klucka eller inte blir ordentligt varma är det bättre att kontakta fastighetsskötaren eller bostadsrättsföreningen än att börja experimentera med husets värmecentral.

6. Du luftar i fel ordning

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Har du ett hus med flera våningar är grundregeln enkel: börja längst ner och arbeta dig uppåt.

Öppna först termostaterna. Stäng om möjligt av cirkulationspumpen och låt luften vandra uppåt i systemet.

Lufta sedan elementen våning för våning.

Det är ingen katastrof om du gör annorlunda, men risken är att en del luft blir kvar.

7. Du öppnar ventilen för mycket

Här finns potential för höstens minst uppskattade hemmafontän.

Luftningsventilen behöver bara öppnas försiktigt. Håll en kopp, trasa eller liten behållare under.

Först brukar det pysa luft. När det börjar komma en jämn stråle vatten stänger du ventilen igen.

Skruva inte heller åt ventilen som om du monterade hjul på en Formel 1-bil. Den ska vara tät, inte permanent fastsvetsad.

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8. Du fyller på vatten utan att veta vad du gör

Ett värmesystem som tappat tryck kan behöva fyllas på.

Men här ska hemmafixarens självförtroende helst ta slut.

Olika värmesystem kan ha olika krav på vattnets kvalitet och på hur påfyllningen ska göras. Felaktig påfyllning kan i värsta fall orsaka problem med värmeväxlare och andra komponenter.

Är du osäker: fråga en VVS-tekniker första gången.

Billigaste värmen är den du inte slösar bort

När energikostnaderna stiger under vinterhalvåret handlar sparandet inte bara om att sänka temperaturen.

Ett värmesystem som fungerar dåligt kan göra att man kompenserar genom att skruva upp termostaterna ännu mer.

Kontrollera därför elementen innan kylan kommer på riktigt. Lufta dem vid behov, se till att termostaterna fungerar och reagera om ett element förblir kallt.

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Det gör kanske inte november roligare.

Men det finns ingen anledning att samtidigt betala extra för eländet.