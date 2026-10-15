När svenskarna är ensamma skiljer sig män och kvinnor rejält

Kollegan ligger högt på fantasilistan

Skillnaderna stannar inte vid platsen.

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När deltagarna får svara på vem de fantiserat om under sex eller onani är den egna partnern vanligast. Men också här drar männens svar iväg.

32 procent av männen uppger att de fantiserat om en kollega, jämfört med nio procent av kvinnorna. 34 procent av männen har fantiserat om en vän, mot tio procent av kvinnorna. En kändis lockar 29 procent av männen men bara åtta procent av kvinnorna.

Även exet har en särskild plats i männens fantasivärld: 26 procent mot nio procent bland kvinnorna.

Kvinnor svarar oftare att de aldrig gjort det här – eller att de inte vill svara. Foto: Canva

Kvinnorna avstår oftare

En annan tydlig skillnad finns bland dem som uppger att de aldrig onanerat.

Tre procent av männen svarar det, jämfört med tio procent av kvinnorna. Samtidigt är kvinnor också betydligt mer benägna att svara ”vet ej/vill ej svara”: 19 procent mot tio procent bland männen.

Det finns alltså två möjliga förklaringar till skillnaderna. Antingen gör män och kvinnor faktiskt olika saker när ingen ser på. Eller så är män helt enkelt mer benägna att berätta om dem.

Förmodligen finns det lite av båda.

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Jobbet sticker ut

Det mest uppseendeväckande resultatet är kanske arbetsplatsen. Var femte man uppger att han någon gång har onanerat på jobbet.

LELO:s sexexpert Delphine Carter pekar på att orgasm kan bidra till avslappning och välbefinnande, men betonar samtidigt det uppenbara: det måste ske privat och utan att någon annan ofrivilligt dras in.

Så långt har jämställdheten alltså inte kommit.

När svenskarna stänger dörren är männen fortfarande betydligt mer benägna att lämna både sovrummet och, ibland, allt sunt omdöme.

Källa: Undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av LELO. Datainsamlingen genomfördes 24 februari–2 mars 2026 bland 1 007 personer i åldern 18–79 år. Resultatet är riksrepresentativt.