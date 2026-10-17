Begagnad Rolex dyrare än ny – Submariner kostar 35 300 kronor extra

På stålmodellerna Submariner och GMT-Master II ligger Nymans begagnatpriser 29 till 32 procent över nypriset.

Modell Årgång Certifierad begagnad Nypris Skillnad Submariner 124060 2022 150 000 kr 114 700 kr +30,8 % Submariner Date 126610LV 2023 175 000 kr 135 400 kr +29,2 % GMT-Master II 126720VTNR 2024 185 000 kr 140 400 kr +31,8 %

Begagnatpriser och Rolex nypriser hos Nymans Ur den 17 oktober 2026, inklusive moms.

Även på Blocket, där köparen slipper handlarnas väntelistor, kostar en Submariner av samma modell mer än en ny. I tio annonser för modellen den 17 oktober ligger priserna mellan 125 000 och 139 000 kronor, och medianen 135 900 kronor är 21 200 kronor, eller 18,5 procent, över nypriset.

Två våningar upp blir klockan dyrare

Enligt analysföretaget EveryWatch handlas 75,8 procent av Rolexmodellerna över nypris på andrahandsmarknaden, och samma prisbild finns i Schweiz. På bottenvåningen i Bucherers butik på Bahnhofstrasse i Zürich finns inga nya Rolex att köpa, men två våningar upp, på begagnatavdelningen, är klockorna betydligt dyrare än nypriset.

Att ha en Rolex synlig på handleden är inte alltid så smart numera visar det sig. Din lyxklocka har blivit ett lovligt byte. (Foto: Unsplash)

Det skrev den schweiziska affärstidningen Bilanz i september i en intervju med Odilo Lamprecht. Han har sedan 2017 byggt upp begagnatverksamheten hos Bucherer, som Rolex äger sedan 2023.

”Vi utgår från det aktuella marknadsvärdet när vi sätter priserna, och det styrs av utbud och efterfrågan. Och på begagnatavdelningen får du klockan direkt”, säger Lamprecht till Bilanz.

ANNONS

Nymans pris ligger 14 100 kronor, eller 10,4 procent, över Blocketmedianen. Köparen får två års garanti och ett intyg från Rolex om att klockan är äkta, och Lamprecht anser att man även vid köp av begagnat bör hålla sig till klockmärkenas officiella handlare. ”Hos certifierade handlare är sannolikheten att köpa en förfalskning eller en defekt klocka lika med noll”, säger han.

Morgan Stanley och WatchCharts jämför programmets priser med vad etablerade handlare utanför programmet tar för samma modeller och har räknat fram att medianpåslaget är 23,1 procent, för Submariner 24,2 procent, skriver branschsajten WatchPro. Blocketmedianen bygger även på privatpersoners annonser och mäter därför inte exakt samma sak.