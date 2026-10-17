En certifierad begagnad Rolex Submariner från 2022 kostar 150 000 kronor hos Nymans Ur i Stockholm, 35 300 kronor över nypriset. Ändå har Rolex egna begagnatprogram på nio månader sålt mer än under hela fjolåret.
Begagnad Rolex dyrare än ny – Submariner kostar 35 300 kronor extra
Nymans säljer klockan inom Rolex Certified Pre-Owned, programmet där auktoriserade Rolexhandlare köper in, kontrollerar och säljer begagnade Rolex med märkets egen garanti.
På stålmodellerna Submariner och GMT-Master II ligger Nymans begagnatpriser 29 till 32 procent över nypriset.
|Modell
|Årgång
|Certifierad begagnad
|Nypris
|Skillnad
|Submariner 124060
|2022
|150 000 kr
|114 700 kr
|+30,8 %
|Submariner Date 126610LV
|2023
|175 000 kr
|135 400 kr
|+29,2 %
|GMT-Master II 126720VTNR
|2024
|185 000 kr
|140 400 kr
|+31,8 %
Begagnatpriser och Rolex nypriser hos Nymans Ur den 17 oktober 2026, inklusive moms.
Även på Blocket, där köparen slipper handlarnas väntelistor, kostar en Submariner av samma modell mer än en ny. I tio annonser för modellen den 17 oktober ligger priserna mellan 125 000 och 139 000 kronor, och medianen 135 900 kronor är 21 200 kronor, eller 18,5 procent, över nypriset.
Två våningar upp blir klockan dyrare
Enligt analysföretaget EveryWatch handlas 75,8 procent av Rolexmodellerna över nypris på andrahandsmarknaden, och samma prisbild finns i Schweiz. På bottenvåningen i Bucherers butik på Bahnhofstrasse i Zürich finns inga nya Rolex att köpa, men två våningar upp, på begagnatavdelningen, är klockorna betydligt dyrare än nypriset.
Det skrev den schweiziska affärstidningen Bilanz i september i en intervju med Odilo Lamprecht. Han har sedan 2017 byggt upp begagnatverksamheten hos Bucherer, som Rolex äger sedan 2023.
”Vi utgår från det aktuella marknadsvärdet när vi sätter priserna, och det styrs av utbud och efterfrågan. Och på begagnatavdelningen får du klockan direkt”, säger Lamprecht till Bilanz.
Nymans pris ligger 14 100 kronor, eller 10,4 procent, över Blocketmedianen. Köparen får två års garanti och ett intyg från Rolex om att klockan är äkta, och Lamprecht anser att man även vid köp av begagnat bör hålla sig till klockmärkenas officiella handlare. ”Hos certifierade handlare är sannolikheten att köpa en förfalskning eller en defekt klocka lika med noll”, säger han.
Morgan Stanley och WatchCharts jämför programmets priser med vad etablerade handlare utanför programmet tar för samma modeller och har räknat fram att medianpåslaget är 23,1 procent, för Submariner 24,2 procent, skriver branschsajten WatchPro. Blocketmedianen bygger även på privatpersoners annonser och mäter därför inte exakt samma sak.
Pepsi-ringen kostar 43 000 kronor extra
Efterfrågan är störst på modeller som Rolex har slutat tillverka. ”Störst är intresset för äldre klockor som inte längre tillverkas, klockor som inte går att få tag på eftersom de inte finns i den nuvarande katalogen”, säger John Shmerler, vd för den amerikanska Rolexhandlaren The 1916 Company, till Robb Report.
Sedan Rolex i våras slutade tillverka GMT-Master II med den röda och blå Pepsi-ringen har försäljningen av begagnade exemplar ökat med 60 procent jämfört med samma period i fjol, enligt EveryWatch. En certifierad Pepsi från 2022 kostar 265 000 kronor hos Nymans, 43 000 kronor, eller 19,4 procent, mer än klockhandlaren Hedens Guld begär på Blocket för en Pepsi från samma år.
Försäljningen har redan passerat fjolåret
Under tredje kvartalet sålde Rolex begagnatprogram uppskattningsvis klockor för 229 miljoner dollar, omkring 2,3 miljarder kronor. Det är 61 procent mer än ett år tidigare och programmets bästa kvartal sedan starten i december 2022, enligt Morgan Stanleys rapport om andrahandsmarknaden för klockor, som WatchPro redovisade den 15 oktober.
Efter nio månader ligger försäljningen på omkring 550 miljoner dollar, mer än de 490 miljoner som Morgan Stanley uppskattar för hela 2025. Säljer programmet lika mycket under fjärde kvartalet landar försäljningen på nära 780 miljoner dollar i år, omkring 7,7 miljarder kronor, enligt WatchPros beräkning.
Programmet växer trots att priserna på begagnade Rolex bara steg 0,5 procent under tredje kvartalet, märkets svagaste utveckling på sju kvartal enligt WatchCharts.
Eftersom försäljningen ökar när priserna står still bedömer WatchPro att köparna allt oftare köper klockan för att bära den och allt mer sällan för att spekulera, som många gjorde under pandemin.