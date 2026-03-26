Efter 70 slutar livet vara en karriär

Mindre tempo, mindre dramatik

Cecilia Hagen sätter fingret på något i sin senaste krönika i Expressen som många känner men få erkänner. ”Faktum är att allt går långsammare numera. Det är både obegripligt och svårt att tillstå.”

Det där som först känns som en förlust visar sig ofta vara en vinst.

Studier visar att äldre känner mindre ilska och oro än yngre. Inte för att livet blivit enklare, utan för att de slutat bråka med det.

Efter ett liv där kalendern styrt allt, upptäcker många att tomrummet inte är ett problem. Det är utrymme. För kaffe som får ta tid. För samtal som inte leder någonstans. För promenader utan mål.

Det ser inte bra ut på LinkedIn. Det fungerar utmärkt i verkligheten.

Läs även: Därför har en viss sorts människor inga riktiga vänner

När livet slutar vara en tävling och börjar bli ett samtal. (Foto: Pixabay)

Myten om det stora syftet

Vi är besatta av idén om ett stort syfte. Ett andra kapitel som ska imponera. Men i praktiken är det sällan det som gör människor nöjda.

Hagen igen: ”Jag får skylla på hur tiderna var då: inte bättre än nu, inte heller sämre, men annorlunda.”

Det ligger något befriande i den formuleringen. Livet behöver inte överträffa sig självt hela tiden.

Tre tomatplantor räcker långt.

En bra stol i solen kan vara ett helt livsprojekt, om man gör det rätt.

Läs även: AI och karriären: Så undviker du paniken och hittar din plats i det nya arbetslivet

Det som faktiskt spelar roll

Forskningen är nästan irriterande konsekvent. Det som påverkar välmåendet mest är relationer, sömn, rörelse och känslan av trygghet.

Inte ambition.

Inte nya titlar.

Inte fler möten.

Det är som att kroppen och hjärnan till slut vägrar delta i spelet.

Eller som Hagen skriver, med en formulering som säger mer än de flesta rapporter: ”Och kanske att allt jag gjorde på den tiden gick alldeles för fort.”

Den enda bokningen idag: lite yoga. Den blev av. (Foto: Pixabay)

En lång söndag

Efter 70 händer något märkligt. Livet slutar vara ett projekt och blir mer som en söndag som aldrig riktigt tar slut.

Det låter som stagnation.

Det är i själva verket frihet.

Stressen checkade ut. Kommer inte tillbaka. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Paradiset 70+

Forskningen pekar på tre saker som driver välbefinnande efter 70. Relationer slår prestation. Hälsa slår ambition. Acceptans slår utvecklingsplaner. Det är en ganska dålig affär för konsultbranschen, men en utmärkt affär för livet.

Läs även: Språket som vägrar dö – och plötsligt växer igen

