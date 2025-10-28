Det låter brutalt, nästan som en psykologisk version av garderobsrensning. Men sanningen är att även din nära vänner har en bäst före-dag. Enligt forskningen – och hjärnans egen arkitektur – är våra sociala band inte statiska. De kräver underhåll, uppdatering och ibland en total omstart.
Då ska du byta ut dina nära vänner
Hjärnan orkar bara fem nära vänner
Den brittiske antropologen Robin Dunbar har blivit något av vänskapens Darwin. Hans forskning visar att människans hjärna bara klarar att hantera cirka 150 relationer totalt – men de allra närmaste är betydligt färre.
“Den innersta cirkeln består av ungefär fem personer”, säger Dunbar enligt SvD. “Det är dem du ringer när du vunnit på lotto eller när livet rasat ihop.
Utanför dessa fem finns ett lager på cirka tio goda vänner och därefter runt 35 bekanta. Tillsammans bildar de vårt sociala universum. Problemet är att hjärnan är hårdkodad: för varje ny vän måste någon annan ut.
Vänskap är ett kretslopp
Det låter cyniskt, men forskningen visar att våra sociala band förändras i cykler på ungefär sju år. Nya jobb, nya kärlekar, barn, flyttar – allt påverkar vilka vi orkar investera tid i.
En studie vid University of Oxford visade att vänskap minskar i styrka med 15 procent varje månad om man inte har regelbunden kontakt. Efter ett år utan samtal eller träffar är relationen i praktiken död.
Kort sagt: vänskap är som att prenumerera på varandras liv. Glöm att förnya abonnemanget – och du blir snabbt avregistrerad.
Tecknen på att det är dags att byta ut någon
- Ni umgås av gammal vana. Ni ses inte för att ni vill, utan för att ni alltid har gjort det.
- Du lämnar mötet trött. Om du känner dig dränerad snarare än upplyft efter varje fika – då har kemin sannolikt förändrats.
- Ni pratar inte längre samma språk. Det som en gång var gemensamma referenser är nu tystnad eller artighetsfraser.
- Du delar inte längre något viktigt. När du inte ens berättar om det som betyder något, är vänskapen redan halvvägs ut i periferin.
Att “byta ut” betyder inte att man ska radera någon ur sitt liv. Det betyder att man tillåter relationen att glida bakåt i cirklarna – från innersta vän till trevlig bekant. Och det är helt normalt.
Språk är den moderna groomingen
Hos apor upprätthålls sociala band genom grooming – att man bokstavligen putsar varandra. För människor fungerar samtal, skratt och delade historier på samma sätt.
Dunbar kallade det för verbal grooming.
Problemet? Vi hinner inte längre prata på riktigt. Sms, Slack och småprat på språng kan inte ersätta de timmar av närvaro som krävs för att hålla banden starka.
När du märker att samtalen ersatts av emojis – då är vänskapen i riskzonen.
Perfect Weekend Guide: Dina nära vänner
- Hjärnan klarar cirka fem nära vänner – inte fler.
- En vänskap behöver kontakt minst en gång i månaden för att hålla sig levande.
- De flesta byter ut delar av sin inre krets vart sjunde år.
- Vänskap som inte längre ger energi kan med fördel flyttas till bekantskapsnivå.
- Nya faser i livet kräver nya relationer som speglar vem du är nu.
Så nästa gång du känner dåligt samvete över att en gammal vänskap runnit ut i sanden – släpp det. Det är inte du, det är neocortex.
Och precis som med kläder gäller: håll kvar de plagg – eller personer – som fortfarande passar. Resten kan du med gott samvete hänga undan.
Källa: Robin Dunbar, University of Oxford, Svenska Dagbladet.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
