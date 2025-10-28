Då ska du byta ut dina nära vänner

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Vänskap är ett kretslopp

Det låter cyniskt, men forskningen visar att våra sociala band förändras i cykler på ungefär sju år. Nya jobb, nya kärlekar, barn, flyttar – allt påverkar vilka vi orkar investera tid i.

En studie vid University of Oxford visade att vänskap minskar i styrka med 15 procent varje månad om man inte har regelbunden kontakt. Efter ett år utan samtal eller träffar är relationen i praktiken död.

Kort sagt: vänskap är som att prenumerera på varandras liv. Glöm att förnya abonnemanget – och du blir snabbt avregistrerad.

Tecknen på att det är dags att byta ut någon

Ni umgås av gammal vana. Ni ses inte för att ni vill, utan för att ni alltid har gjort det. Du lämnar mötet trött. Om du känner dig dränerad snarare än upplyft efter varje fika – då har kemin sannolikt förändrats. Ni pratar inte längre samma språk. Det som en gång var gemensamma referenser är nu tystnad eller artighetsfraser. Du delar inte längre något viktigt. När du inte ens berättar om det som betyder något, är vänskapen redan halvvägs ut i periferin.

Att “byta ut” betyder inte att man ska radera någon ur sitt liv. Det betyder att man tillåter relationen att glida bakåt i cirklarna – från innersta vän till trevlig bekant. Och det är helt normalt.

Språk är den moderna groomingen

Hos apor upprätthålls sociala band genom grooming – att man bokstavligen putsar varandra. För människor fungerar samtal, skratt och delade historier på samma sätt.

Dunbar kallade det för verbal grooming.

Problemet? Vi hinner inte längre prata på riktigt. Sms, Slack och småprat på språng kan inte ersätta de timmar av närvaro som krävs för att hålla banden starka.

När du märker att samtalen ersatts av emojis – då är vänskapen i riskzonen.

Livets bästa investering: tid med vänner som får dig att skratta tills du snarkar. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Dina nära vänner

Hjärnan klarar cirka fem nära vänner – inte fler.

– inte fler. En vänskap behöver kontakt minst en gång i månaden för att hålla sig levande.

för att hålla sig levande. De flesta byter ut delar av sin inre krets vart sjunde år .

. Vänskap som inte längre ger energi kan med fördel flyttas till bekantskapsnivå.

Nya faser i livet kräver nya relationer som speglar vem du är nu.

Så nästa gång du känner dåligt samvete över att en gammal vänskap runnit ut i sanden – släpp det. Det är inte du, det är neocortex.

Och precis som med kläder gäller: håll kvar de plagg – eller personer – som fortfarande passar. Resten kan du med gott samvete hänga undan.

Källa: Robin Dunbar, University of Oxford, Svenska Dagbladet.

