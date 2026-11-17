Tinder-ägaren tar striden till domstol

Match Group, som äger Tinder, accepterar inte myndighetens beslut. Enligt The Irish Times har MTCH vänt sig till High Court i Dublin, där ärendet tagits upp för handläggning som en kommersiell tvist. Bolaget hävdar att myndigheten gjort väsentliga fel i sin bedömning. Bland invändningarna finns att DPC inte har visat att företaget agerat oaktsamt på ett sätt som motiverar böterna.

Domstolen ska nu pröva bolagets invändningar mot beslutet.

Läs mer: Så räddar du batteriet på mobilen – enkla knep som fungerar. Dagens PS

Så begär du ut dina uppgifter

ANNONS

Så här beskriver Tinder det i sitt hjälpcenter:

Öppna Tinders verktyg Manage My Account och logga in. Tryck på Download My Information. Ange den e-postadress dit nedladdningslänken ska skickas och tryck på Submit. Öppna mejlet, ladda ned ZIP-filen, packa upp den och öppna filen index.html i webbläsaren.

Det finns även en maskinläsbar version i JSON-format. Vad som ingår beror på hur du använt appen, och ett tomt avsnitt betyder att det inte finns några uppgifter i den kategorin.

Om information saknas

En nedladdad fil behöver inte innehålla allt som företaget behandlar om dig. Det är just bristen på tydlighet kring detta som varit en central del av myndighetens kritik. Om du vill veta mer kan du kontakta Tinder och begära tillgång till dina personuppgifter enligt artikel 15 i GDPR.

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ska företaget normalt svara inom en månad. Vid komplicerade ärenden kan tidsfristen förlängas med ytterligare två månader.

Du har också rätt att få information om varför uppgifterna används, hur länge de sparas och vilka mottagare som fått del av dem. Rätten till tillgång omfattar däremot inte automatiskt andra personers privata information.

Läs mer: Din mobil övervakar dig i sömnen – och delar vidare dina data. Dagens PS

ANNONS

ANNONS