Irlands dataskyddsmyndighet har bötfällt Tinders ägarbolag med 11 miljoner euro, drygt 120 miljoner kronor, eftersom användare enligt myndigheten fått ofullständiga kopior av sina personuppgifter. Bolaget överklagar till High Court i Dublin. Så begär du ut dina egna uppgifter och vad du gör om något saknas.
Tinder dolde uppgifter för användarna – så ser du vad appen vet om dig
Profilbilder, gamla meddelanden, svepningar och matchningar. Tinder kan lagra omfattande information om användarnas aktivitet, men den som begär ut sina uppgifter har inte alltid fått hela bilden.
Bristerna har lett till en mångmiljonbot för dejtingappens ägarbolag. Tinders hantering av personuppgifter har väckt frågor om EU dataskyddsregler, och nu går tvisten vidare till irländsk domstol.
Vad myndigheten anser
Irlands dataskyddsmyndighet DPC offentliggjorde beslutet den 13 november. Den anser att MTCH Technology Services, Tinders europeiska bolag, inte gav användarna en komplett kopia av sina uppgifter via verktyget Download My Data, vilket strider mot GDPR. Vissa kategorier saknades, och andra visades bara i sammanfattad form utan att det framgick vad som utelämnats.
Tiotusentals användare använde verktyget under den period som granskades. Bolaget har fått tre månader på sig att rätta bristerna, och granskningen inleddes redan i januari 2020.
Tinder-ägaren tar striden till domstol
Match Group, som äger Tinder, accepterar inte myndighetens beslut. Enligt The Irish Times har MTCH vänt sig till High Court i Dublin, där ärendet tagits upp för handläggning som en kommersiell tvist. Bolaget hävdar att myndigheten gjort väsentliga fel i sin bedömning. Bland invändningarna finns att DPC inte har visat att företaget agerat oaktsamt på ett sätt som motiverar böterna.
Domstolen ska nu pröva bolagets invändningar mot beslutet.
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Så begär du ut dina uppgifter
Så här beskriver Tinder det i sitt hjälpcenter:
- Öppna Tinders verktyg Manage My Account och logga in.
- Tryck på Download My Information.
- Ange den e-postadress dit nedladdningslänken ska skickas och tryck på Submit.
- Öppna mejlet, ladda ned ZIP-filen, packa upp den och öppna filen index.html i webbläsaren.
Det finns även en maskinläsbar version i JSON-format. Vad som ingår beror på hur du använt appen, och ett tomt avsnitt betyder att det inte finns några uppgifter i den kategorin.
Om information saknas
En nedladdad fil behöver inte innehålla allt som företaget behandlar om dig. Det är just bristen på tydlighet kring detta som varit en central del av myndighetens kritik. Om du vill veta mer kan du kontakta Tinder och begära tillgång till dina personuppgifter enligt artikel 15 i GDPR.
Enligt Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ska företaget normalt svara inom en månad. Vid komplicerade ärenden kan tidsfristen förlängas med ytterligare två månader.
Du har också rätt att få information om varför uppgifterna används, hur länge de sparas och vilka mottagare som fått del av dem. Rätten till tillgång omfattar däremot inte automatiskt andra personers privata information.
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