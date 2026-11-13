Tinder bötfälls för brott mot EU-lagar
Tinders ägarbolag ska böta motsvarande 122 miljoner kronor. Dejtingappen anklagas för att inte ha levt upp till EU:s dataskyddsregler.
Eftersom många amerikanska teknikbolag är registrerade på Irland är det en irländsk tillsynsmyndighet, DPC, som har i uppgift att övervaka flera av teknikjättarna å EU:s vägnar.
DPC kräver att Match Group, som äger Tinder, ska börja leva upp till EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR. Problemet ligger i appens verktyg för att ladda ned sin personliga data, som enligt DPC inte presenterat alla uppgifter som GDPR kräver.
Match Group planerar att överklaga myndighetens beslut.