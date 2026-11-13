Tinder bötfälls för brott mot EU-lagar

Eftersom många amerikanska teknikbolag är registrerade på Irland är det en irländsk tillsynsmyndighet, DPC, som har i uppgift att övervaka flera av teknikjättarna å EU:s vägnar.

Tinders ägarbolag ska böta motsvarande 122 miljoner kronor. Dejtingappen anklagas för att inte ha levt upp till EU:s dataskyddsregler.

Eftersom många amerikanska teknikbolag är registrerade på Irland är det en irländsk tillsynsmyndighet, DPC, som har i uppgift att övervaka flera av teknikjättarna å EU:s vägnar.