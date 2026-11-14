Bakom gamla kappor i en garderob i New York låg en tavla som inte hade visats offentligt på årtionden. Nu har konstverket hittats och kan säljas för uppemot 50 miljoner kronor. Upptäckten gjordes när en kvinna hjälpte sin äldre släkting att gå igenom hennes tillhörigheter.
Hon städade ur en garderob – hittade tavla värd 50 miljoner kronor
Det händer lite titt som tätt att värdefulla konstverk dyker upp på de mest oväntade ställen.
Exempelvis köpte en kvinna 2017 en tavla för 43 kronor på second hand. Sex år senare, efter att ha stått undangömd i en garderob, visade den sig kunna vara värd 2,7 miljoner kronor. Några år senare hittades en möjlig Rembrandt-målning på en vind i USA.
Nu har det hänt igen.
”Det finns en Georgia O’Keeffe i garderoben”
Tidigare i år besökte en kvinna, som i medierna kallas Betsy, sin äldre släkting i stadsdelen East Village på Manhattan.
Den äldre kvinnan skulle snart få vård i livets slutskede och behövde hjälp med att gå igenom sina tillhörigheter.
”Förresten, det finns en Georgia O’Keeffe i garderoben”, sa hon enligt ett pressmeddelande från auktionshuset Christie’s.
Betsy började leta bland kapporna och hittade till slut en gammal trälåda. I den låg Near Abiquiu, New Mexico I, en målning som den amerikanska konstnären Georgia O’Keeffe hade gjort 1930.
Enligt Town & Country uppskattas konstverket vara värt mellan tre och fem miljoner dollar, motsvarande ungefär 30 till 50 miljoner kronor.
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En bridgekväll fick henne att gömma tavlan
Målningen hade funnits i familjen sedan 1963, då den äldre kvinnans mamma köpte den på The Downtown Gallery i New York.
Priset var 3 800 dollar och tavlan blev en examenspresent till dottern, som just hade tagit sin masterexamen.
Under många år hängde den framme i hennes lägenhet.
Men i mitten av 1980-talet fick en bridgekväll henne att tänka om. En av gästerna hade enligt familjen tittat lite väl intresserat på målningen, vilket gjorde ägaren misstänksam.
Hon plockade ner tavlan, lade tillbaka den i originalförpackningen och ställde in den i garderoben.
Där blev den kvar i närmare 40 år.
”Jag tror att hon var fullt medveten om dess värde”, berättar Betsy för New York Post.
Hennes släkting hade arbetat inom USA:s utrikesförvaltning, talade minst fyra språk och var en internationellt rankad bridgespelare. Men hon tyckte inte om att dra uppmärksamhet till sig själv eller sin förmögenhet.
Kort efter att tavlan hittades gick hon bort.
Försvunnen från konstvärlden i årtionden
Målningen föreställer bergslandskapet kring Lobo Peak i New Mexico, ett motiv som Georgia O’Keeffe återkom till flera gånger.
Enligt Christie’s tros den vara den första av tre målningar av samma landskap. En annan version finns på Metropolitan Museum of Art i New York.
Konstverket ställdes ut redan 1931 och fotograferades då av O’Keeffes make Alfred Stieglitz. Under många år var fotografiet det enda kända bildmaterialet av målningen.
”Återupptäckter är sällsynta på den väletablerade marknaden för historiska amerikanska konstnärer”, säger Tylee Abbott, konstspecialist på Christie’s, i ett pressmeddelande.
Betsy skickade bilder på fyndet till auktionshuset, som lät sina experter undersöka målningen.
Den 17 november ska den säljas på Christie’s i New York.
Slutpriset kan landa på uppemot fem miljoner dollar. Det skulle i så fall vara drygt 1 300 gånger så mycket som familjen betalade för tavlan 1963.
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