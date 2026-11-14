Hon städade ur en garderob – hittade tavla värd 50 miljoner kronor

En bridgekväll fick henne att gömma tavlan

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Målningen hade funnits i familjen sedan 1963, då den äldre kvinnans mamma köpte den på The Downtown Gallery i New York.

Priset var 3 800 dollar och tavlan blev en examenspresent till dottern, som just hade tagit sin masterexamen.

Under många år hängde den framme i hennes lägenhet.

Men i mitten av 1980-talet fick en bridgekväll henne att tänka om. En av gästerna hade enligt familjen tittat lite väl intresserat på målningen, vilket gjorde ägaren misstänksam.

Hon plockade ner tavlan, lade tillbaka den i originalförpackningen och ställde in den i garderoben.

Där blev den kvar i närmare 40 år.

”Jag tror att hon var fullt medveten om dess värde”, berättar Betsy för New York Post.

Hennes släkting hade arbetat inom USA:s utrikesförvaltning, talade minst fyra språk och var en internationellt rankad bridgespelare. Men hon tyckte inte om att dra uppmärksamhet till sig själv eller sin förmögenhet.

Kort efter att tavlan hittades gick hon bort.

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Försvunnen från konstvärlden i årtionden

Målningen föreställer bergslandskapet kring Lobo Peak i New Mexico, ett motiv som Georgia O’Keeffe återkom till flera gånger.

Enligt Christie’s tros den vara den första av tre målningar av samma landskap. En annan version finns på Metropolitan Museum of Art i New York.

Konstverket ställdes ut redan 1931 och fotograferades då av O’Keeffes make Alfred Stieglitz. Under många år var fotografiet det enda kända bildmaterialet av målningen.

”Återupptäckter är sällsynta på den väletablerade marknaden för historiska amerikanska konstnärer”, säger Tylee Abbott, konstspecialist på Christie’s, i ett pressmeddelande.

Betsy skickade bilder på fyndet till auktionshuset, som lät sina experter undersöka målningen.

Den 17 november ska den säljas på Christie’s i New York.

Slutpriset kan landa på uppemot fem miljoner dollar. Det skulle i så fall vara drygt 1 300 gånger så mycket som familjen betalade för tavlan 1963.

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