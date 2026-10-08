Svenska lyxhotell bland Europas bästa – Norge tar förstaplatsen

I Norden hamnar Grand Hôtel i Stockholm på tredje plats, medan boutiquehotellet Ett Hem, även det i huvudstaden, placerar sig som nummer åtta på listan.

Varför inte unna dig en weekend på Grand Hôtel i Stockholm? (Foto: Grand Hôtel)

Men de svenska hotellen får se sig slagna av ett par norska konkurrenter.

Norskt lyxhotell i topp

Förstaplatsen går till Storfjord Hotel i Ålesund, i västra Norge, som får hela 99,13 poäng av 100 möjliga.

Hotellet ligger i natursköna omgivningar vid Storfjorden, med utsikt över fjordar och berg. Här kombineras traditionell norsk timmerarkitektur med exklusivt boende, gastronomi och naturupplevelser.

Norges natur är guld värd, den är helt klart svårslagen i Norden. (Foto: Storfjord Hotel)

På andra plats kommer Sommerro i Oslo, med 98,29 poäng. Det är ett hotell som öppnade 2022 i det tidigare huvudkontoret för Oslo Lysverker, ett norskt elbolag.

Därefter följer svenska Grand Hôtel, som får 98,15 poäng.