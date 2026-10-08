Två svenska hotell tar plats bland Nordens tio bästa när den internationella resetidningen Condé Nast Traveller presenterar sina läsarfavoriter för 2026. Grand Hôtel och Ett Hem i Stockholm får höga betyg, men det är ett norskt hotell som kniper förstaplatsen.
Svenska lyxhotell bland Europas bästa – Norge tar förstaplatsen
Svenska lyxhotell står sig väl i den internationella konkurrensen. Det visar årets upplaga av Condé Nast Travellers prestigefyllda Readers’ Choice Awards, där resenärer röstar fram sina favoriter bland världens hotell, destinationer och reseupplevelser.
I Norden hamnar Grand Hôtel i Stockholm på tredje plats, medan boutiquehotellet Ett Hem, även det i huvudstaden, placerar sig som nummer åtta på listan.
Men de svenska hotellen får se sig slagna av ett par norska konkurrenter.
Norskt lyxhotell i topp
Förstaplatsen går till Storfjord Hotel i Ålesund, i västra Norge, som får hela 99,13 poäng av 100 möjliga.
Hotellet ligger i natursköna omgivningar vid Storfjorden, med utsikt över fjordar och berg. Här kombineras traditionell norsk timmerarkitektur med exklusivt boende, gastronomi och naturupplevelser.
På andra plats kommer Sommerro i Oslo, med 98,29 poäng. Det är ett hotell som öppnade 2022 i det tidigare huvudkontoret för Oslo Lysverker, ett norskt elbolag.
Därefter följer svenska Grand Hôtel, som får 98,15 poäng.
Stockholm konkurrerar med världseliten
Grand Hôtel är ett av Sveriges mest välkända lyxhotell. Det öppnade redan 1874 och ligger vid vattnet mittemot Kungliga slottet i Stockholm.
Hotellet är känt för sina historiska salonger, exklusiva sviter och restauranger.
För internationella gäster är kombinationen av klassisk hotelltradition, centralt läge och utsikt över Stockholms vatten en viktig del av upplevelsen.
Även Ett Hem får högt betyg
Det lilla boutiquehotellet Ett Hem på Östermalm är inrymt i ett townhouse från början av 1900-talet och har blivit internationellt uppmärksammat för sin personliga atmosfär.
Hotellet har inretts av den brittiska designern Ilse Crawford och skiljer sig från traditionella lyxhotell genom sin hemlika känsla.
Ett Hem får 96,57 poäng och hamnar på åttonde plats i Norden.
Köpenhamn och Reykjavik utmanar
Den nordiska tio-i-topplistan visar samtidigt hur hård konkurrensen blivit mellan regionens exklusiva hotell.
Isländska The Reykjavík Edition placerar sig som nummer fyra, medan danska Nimb och Hotel Sanders i Köpenhamn tar femte respektive sjätte plats.
Norge har totalt fyra hotell bland de tio främsta. Sverige och Danmark har två vardera, medan Island och Finland representeras av ett hotell var.
Stockholm är populärt
Stockholm kan vidare dock även skryta med att vara en av de bästa städerna i Europa 2026, åtminstone enligt en annan Condé Nast Traveller-lista.
Den svenska huvudstaden är även en av de vänligaste i Europa i år, enligt Readers’ Choice Awards hos det ansedda brittiska resemagasinet.
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