Reser du utan mobil? Då blir det ingen solresa

Miljöargument och realtid

Företaget framhåller att beslutet sparar 300 ton papper per år. Det är kanske inte den största klimatåtgärden i världen, men symboliskt stark. Dessutom lockar man med bekvämlighet: i appen samlas alla reserelaterade dokument, passageraren får realtidsuppdateringar om gaten och kan boka sittplats smidigare än tidigare.

Ryanair har också antytt att avgifterna för incheckning vid flygplatsen, länge en kontroversiell kassako, kommer att försvinna när papperskortet gör det.

Vad gör de andra med din mobil

easyJet, Wizz Air och Jet2 accepterar redan digitala boardingkort på de flesta flygplatser. Men till skillnad från Ryanair har de inte aviserat något slutdatum för papper. På vissa flygplatser, framför allt i Sydeuropa, krävs fortfarande utskrivet boardingkort.

SAS och Norwegian har ännu inte kommenterat. Båda bolagen erbjuder digitala boardingkort i sina appar, men parallellt med utskrivna alternativ.

Reglerna när du reser på väg att skrivas om

Bakgrunden är större än Ryanair. ICAO, den globala luftfartsorganisationen, har redan tagit fram standarder för digitala resehandlingar. EU arbetar på en digital identitetsplånbok som på sikt ska kunna ersätta både pass och boardingkort. Med andra ord: Ryanair kanske är först, men knappast sist.

Den obekväma frågan om din mobil

Vad händer om mobilen dör, om streckkoden inte laddas eller om farmor inte har smartphone. Ryanair säger att lösningar finns, men de är luddiga. Det kan alltså bli en del drama vid gaten i vinter. Men det är kanske priset man får betala för att flyga för 199 kronor till Mallorca.

21 miljoner resenärer i augusti – Ryanair slår nytt världsrekord. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Digital boarding när du reser

– Ryanair förbjuder pappersboardingkort från 3 november 2025, med undantag för Marocko och Tirana.

– easyJet och andra lågprisbolag accepterar digitala boardingkort men har inte satt något stoppdatum för papper.

– ICAO och EU driver på utvecklingen mot helt digitala resehandlingar.

Källa: Ryanair, Business Insider, Connexion France, EU-dokument”