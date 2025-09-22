Från november blir ett flygbolag först i Europa med att helt slopa pappersboardingkort när du reser. Lågprisbolaget har bestämt att från och med 3 november 2025 måste alla resenärer checka in via appen och visa sitt digitala boardingkort i mobilen. Frågan är nu hur länge konkurrenterna väntar innan de gör samma sak.
Reser du utan mobil? Då blir det ingen solresa
Slutet för papper och plast
Under årtionden har flygresenärer stått i kö framför skrivare, automater och incheckningsdiskar. Ett boardingkort i handen har varit lika självklart som en säkerhetskontroll. Men nu är det slut. Ryanair meddelar att cirka 80 procent av passagerarna redan använder mobilappen och att det är dags att föra över resten.
Några undantag finns. På flygplatser i Marocko och Tirana i Albanien kräver lokala regler fortfarande fysiska boardingkort. I övrigt är det mobilen som gäller.
Miljöargument och realtid
Företaget framhåller att beslutet sparar 300 ton papper per år. Det är kanske inte den största klimatåtgärden i världen, men symboliskt stark. Dessutom lockar man med bekvämlighet: i appen samlas alla reserelaterade dokument, passageraren får realtidsuppdateringar om gaten och kan boka sittplats smidigare än tidigare.
Ryanair har också antytt att avgifterna för incheckning vid flygplatsen, länge en kontroversiell kassako, kommer att försvinna när papperskortet gör det.
Vad gör de andra med din mobil
easyJet, Wizz Air och Jet2 accepterar redan digitala boardingkort på de flesta flygplatser. Men till skillnad från Ryanair har de inte aviserat något slutdatum för papper. På vissa flygplatser, framför allt i Sydeuropa, krävs fortfarande utskrivet boardingkort.
SAS och Norwegian har ännu inte kommenterat. Båda bolagen erbjuder digitala boardingkort i sina appar, men parallellt med utskrivna alternativ.
Kastrup drar ifrån – Arlanda halkar efter i nordisk flygkamp
Copenhagen Airport, alltså Kastrup slog alla tiders rekord i sommar. Nästan 9,7 miljoner passagerare passerade flygplatsen unde
Reglerna när du reser på väg att skrivas om
Bakgrunden är större än Ryanair. ICAO, den globala luftfartsorganisationen, har redan tagit fram standarder för digitala resehandlingar. EU arbetar på en digital identitetsplånbok som på sikt ska kunna ersätta både pass och boardingkort. Med andra ord: Ryanair kanske är först, men knappast sist.
Den obekväma frågan om din mobil
Vad händer om mobilen dör, om streckkoden inte laddas eller om farmor inte har smartphone. Ryanair säger att lösningar finns, men de är luddiga. Det kan alltså bli en del drama vid gaten i vinter. Men det är kanske priset man får betala för att flyga för 199 kronor till Mallorca.
Perfect Weekend Guide: Digital boarding när du reser
– Ryanair förbjuder pappersboardingkort från 3 november 2025, med undantag för Marocko och Tirana.
– easyJet och andra lågprisbolag accepterar digitala boardingkort men har inte satt något stoppdatum för papper.
– ICAO och EU driver på utvecklingen mot helt digitala resehandlingar.
Källa: Ryanair, Business Insider, Connexion France, EU-dokument”
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
