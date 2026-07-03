Rolex öppnar världens högst belägna klockbutik i de schweiziska Alperna

Högst belägna klockbutik

Rolex öppnar därför världens högst belägna klockbutik i de schweiziska Alperna, enligt Robb Report.

Den nya butiken, som är nästan 2 000 kvadratmeter stor, ligger på Mount Titlis vid Engelberg – ett av de högt belägna skid- och turistområdena i Schweiz där butiken ligger på 3 000 meters höjd.

Den nya butiken, som är nästan 2 000 kvadratmeter stor, ligger på Mount Titlis vid Engelberg. (Foto: Bucherer)

Butiken är utformad för att smälta in i den alpina miljön samtidigt som den tydligt signalerar Rolex klassiska identitet: precision, exklusivitet och tidlös design.

Den är utformad som en upplevelse där besökare möts av panoramavyer över bergen, träinteriörer och materialval som speglar naturen omkring.

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Rolex har länge kopplats till prestation och extrema miljöer – från djuphavsexpeditioner till bergsklättring – och den nya butiken förstärker just den känslan och klockkungen kan nu flirta direkt med kunderna som redan har välfyllda plånböcker i Alperna, och som kan tänka sig en ny lyxklocka på semestern.

Varumärkesbyggande är viktigt för Rolex

För Rolex handlar satsningen inte bara om försäljning, utan om varumärkesbyggande.

Kombinationen av natur, exklusivitet och schweizisk precision förstärker bolagets position som en av världens mest prestigefyllda klocktillverkare.

Den nya butiken i Alperna är därmed lika mycket en symbol som en butik – en manifestation av lyx, tid och prestation på högsta nivå.

Logisk placering

Rolex nya placering högst upp på Mount Titlis är väldigt logisk.

Med över en miljon årliga besökare – lockade av glaciären som är tillgänglig året runt samt världens första roterande linbana – är Mount Titlis ett av Schweiz mest populära alpina resmål för vintersportentusiaster.

Många av dessa kommer helt klart besöka den nya butiken, och promenera ut med en ny Rolex runt handleden.

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