Schulman hakar på Sauk: Tokrasar också mot Gotlandsfärjan

Perfect Weekend har tidigare skrivit i två omgångar om Stefan Sauks raseri mot Destination Gotland. Det började med att skådespelaren berättade att en färjeresa med bil kostade omkring 4 200 kronor.

”Jag kommer för fan till Malaga tur och retur för samma pris”, sa Sauk.

Schulmans familj: 9 500 kronor

Nu gör Schulman ungefär samma jämförelse.

Efter sommaren på Gotland räknade han ihop vad familjens resor med bilen hade kostat: 9 500 kronor tur och retur.

Men Schulman går längre än att bara beklaga semesterbudgeten. Hans poäng är att höga priser riskerar att isolera gotlänningar och samtidigt skada den turistnäring som stora delar av ön lever på.

Som bevis berättar han om en sotare som märkt att det blivit mindre fett i restaurangernas ventilationskanaler. Vetenskapligt? Nej. Men som konjunkturindikator slår flottiga köksfläktar ändå ganska många powerpointpresentationer.