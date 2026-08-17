Först gick Stefan Sauk till frontalangrepp mot Destination Gotlands priser. Nu får han förstärkning av Alex Schulman. DN-skribenten räknar på familjens färjeresa – och kommer fram till en nota på 9 500 kronor tur och retur.
Schulman hakar på Sauk: Tokrasar också mot Gotlandsfärjan
”Det är för jävligt”, konstaterar Schulman i sin krönika i Dagens Nyheter.
Och därmed har sommarens stora Gotlandsbråk fått ännu en känd röst.
Perfect Weekend har tidigare skrivit i två omgångar om Stefan Sauks raseri mot Destination Gotland. Det började med att skådespelaren berättade att en färjeresa med bil kostade omkring 4 200 kronor.
”Jag kommer för fan till Malaga tur och retur för samma pris”, sa Sauk.
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Schulmans familj: 9 500 kronor
Nu gör Schulman ungefär samma jämförelse.
Efter sommaren på Gotland räknade han ihop vad familjens resor med bilen hade kostat: 9 500 kronor tur och retur.
Men Schulman går längre än att bara beklaga semesterbudgeten. Hans poäng är att höga priser riskerar att isolera gotlänningar och samtidigt skada den turistnäring som stora delar av ön lever på.
Som bevis berättar han om en sotare som märkt att det blivit mindre fett i restaurangernas ventilationskanaler. Vetenskapligt? Nej. Men som konjunkturindikator slår flottiga köksfläktar ändå ganska många powerpointpresentationer.
Sauk pekade på monopol och statliga pengar
Perfect Weekend berättade tidigare hur Sauk fortsatte attacken efter Destination Gotlands svar.
Han reagerade särskilt på rederiets formulering om ”konkurrensmässiga priser”.
”Ni har ju monopol på den här färjetrafiken till Gotland”, sa Sauk.
Sauk hänvisade dessutom till siffror som enligt honom visar att passagerarpriserna stigit 68 procent och fordonspriserna 83 procent sedan 2017. Han pekade också på statliga ersättningar och bolagets utdelningar. (Dagens PS)
Destination Gotland har å sin sida förklarat att trafiken är ett upphandlat samhällsuppdrag med stora kostnader för fartyg, besättning och underhåll. Bolaget använder också dynamisk prissättning, vilket innebär att attraktiva avgångar blir dyrare.
Färjebråket lär fortsätta
Problemet för Sauk och Schulman är att någon snabb förändring knappast väntar.
Trafikverket planerar redan för hur trafiken ska organiseras från 2035, och utreder bland annat statligt ägda fartyg och hur biljettpriserna kan påverkas i framtida avtal.
Frågan har därmed vuxit långt bortom några dyra semesterbiljetter. Hur dyrt får det egentligen vara att resa till en del av Sverige?
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