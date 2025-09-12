Det går ofta upp och ner i klockvärlden men nu har tullarna slängt grus i urverket på riktigt för första gången. Försäljningssiffrorna är på väg ner och ligger på minus under det första halvåret.
Klockvärlden skakar – "alla lider"
Mest läst i kategorin
Den hemliga regeln alla glömmer på flyget
Att få lite extra utrymme för armbågarna på flyget är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans Inte …
Efter ‘Da Vinci-koden’ – nu kommer den mest galna boken av Dan Brown
Dan Brown är tillbaka och Robert Langdon springer nu genom gränder Prag i thrillern “Hemligheternas hemlighet”. Här blandas neurovetenskap, konspirationer och ett gåtfullt Golem-monster med lyxhotell och föreläsningar om konsthistoria. Resultatet är en 700-sidors actionroman som redan beräknas bli en miljardaffär. Hemligheternas hemlighet Boken heter “Hemligheternas hemlighet” och handlar om Langdons nya kärlek, neuroforskaren Katherine …
Nu har Östersjön fått sin första nationalpark
Den första marina nationalparken i Östersjön är verklighet. Riksdagen har fattat beslutet. Nu har vi en nationalpark nära Stockholm. Nationalparken är ny men planerna gamla. Nämdöskärgårdens nationalpark, endast fyra mil från Stockholm, är Sveriges 31:a, 25 300 hektar stor och av den arealen är 97 procent vatten. Parken består av mer än 1 300 öar, kobbar och …
Laptop-armén tar över Stockholms kaféer – här är ägarnas mardröm
Laptop-armén köper en kaffe, öppnar datorn och sedan är bordet ockuperat i timtal. På Södermalm, Vasastan och runt universitetet förvandlas kaféer till kontorshotell med gratis Wi-Fi och obegränsad el. I Seoul har Starbucks redan satt stopp för skrivare och extraskärmar – frågan är hur länge Stockholm står ut med laptop-armén. Från cappuccino till kontorsplats I …
Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk
Medan Elon Musk fortsätter lova en självkörande framtid, en vision som ständigt skjuts framåt, låter Waymos VD Tekedra Mawakana teknologin tala för sig själv. Hon är juristen som blivit Silicon Valleys oväntade motpol till Teslas rockstjärneledare – och hennes vision är redan verklighet. Waymo, Googles systerbolag i Alphabet-koncernen, har länge varit en doldis i kapplöpningen …
Vi vill fortfarande köpa lyxklockor second hand, men det gäller alltså klockor som redan finns på marknaden.
Lyxklockmässan Geneva Watch Days startades för fem år sedan för att få upp intresset för lyxklockor, där kända och oberoende klockmärken presenterar sina senaste innovationer.
Dyster stämning vid klockmässa
Stämningen vid mässan som precis hölls i Genève, där 66 tillverkare träffades, var dock inte lika munter i år.
Det första halvåret har nämligen inte varit positiv läsning för segmentet, där det totala värdet av schweizisk klockexport minskade med 1,4 procent, enligt Robb Report.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Tullar stället till det för klockvärlden
De skakiga pandemiåren riskerar nu att bli ännu skakigare framöver genom Trumps tullar på 39 procent, som gäller på schweiziska lyxklockor.
Medan marknaden var stark i USA i fjol, där den steg med över 5 procent, är den nu på väg ner rejält och dalade med 1,7 procent enbart i juni.
”Från januari 2025 till juni 2025 var försäljningstillväxten mycket svag”, säger Thierry Huron, grundare av Mercury Project, ett schweiziskt konsultföretag för klockor.
Svårt att planera för tillverkarna
För klocktillverkarna är det svårt att veta vad som sker härnäst och det är därför svårt att planera.
Det är som att tiden står still i klockvärlden.
”Anledningen till att Schweiz, Singapore och Dubai är regioner som är riktigt attraktiva för människor är att de är stabila”, säger Antoine Pin, vd på TAG Heuer.
”Vi behöver stabilitet för att investera. Ingen fattar stora beslut just nu. Man försöker vara extremt flexibel och anpassa sig eftersom man aldrig vet vad som kommer att hända om sex månader.”
Skapar oro
Det är givetvis inte första gången det har varit dippar inom klockvärlden men osäkerheten med tullarna skapar en utbredd oro.
Vanligtvis återhämtar sig marknaden snabbt men nu ser det annorlunda ut menar Davide Cerrato, vd på brittiska klockmärket Bremont.
“Vi hade kriscykler vart sjunde år, och sedan vart tredje år. Den här är exceptionellt lång. Normalt sett varade de några månader, och sedan kom man tillbaka, och nu är det nästan ett år sedan affärerna är låga”, säger han och konstaterar:
“Det är tufft – alla lider.”
Läs även:
Rolex-klockor heta efter tullhot. Dagens PS
Schweiz fick bråttom att exportera klockor till USA. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sandra: "Tydligaste livstecknet vi har hittat på Mars"
En ny upptäckt från Mars, gjord av Nasas rover Perseverance, har skapat stor uppståndelse inom forskarvärlden. Ett mystiskt borrprov från planeten kan innehålla det tydligaste beviset hittills på att liv en gång existerat. Ett spännande prov i fokus Sedan den landade på Mars 2021 har rovern Perseverance haft som huvuduppgift att samla in borrprover för …
Klockvärlden skakar – "alla lider"
Det går ofta upp och ner i klockvärlden men nu har tullarna slängt grus i urverket på riktigt för första gången. Försäljningssiffrorna är på väg ner och ligger på minus under det första halvåret. Vi vill fortfarande köpa lyxklockor second hand, men det gäller alltså klockor som redan finns på marknaden. Lyxklockmässan Geneva Watch Days …
Nu vill vi ha premiumsmartphones – rekordnivå
Det är inte smartphones som gäller längre. Nu vill vi ha premiumsmartphones, helst vikbara sådana. 2026 kan bli året då de vikbara mobilerna gör sin stora comeback, där Apple med sina nya modeller kan leda trenden. Trenderna förändras som bekant snabbt inom smartphones-världen. Trenden tillbaka med vikbara mobiler Nu blickar vi tillbaka till 00-talets största …
Träningen som vrider tillbaka klockan decennier
I våra stressade liv gäller det att hitta träningsformer som är effektiva och snabba. Det finns en formel där träningen vrider tillbaka klockan på ditt hjärta ett par decennier. Många har inte ett par timmar att avsätta till gymmet varje dag. Viktigt hur du tränar Men enligt många experter behöver du inte träna så länge …
Expertens tips – så blir du snabbt lyckligare
Hur ska vi bli lyckligare i livet? Det finns många sätt enligt experterna, där en lyckoexpert radar upp tolv tips för att göra dig på bättre humör. Det finns givetvis en uppsjö av tips på hur vi ska bli lyckligare och det har skrivits spaltvis av rader i ämnet. Så blir vi lyckligare Amerikanska Gretchen …