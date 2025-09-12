Dagensps.se
Klockvärlden skakar – "alla lider"

Tittar men köper inte. Klockvärlden känner på effekterna av Trumps tullar.
Tittar men köper inte. Klockvärlden känner på effekterna av Trumps tullar. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Det går ofta upp och ner i klockvärlden men nu har tullarna slängt grus i urverket på riktigt för första gången. Försäljningssiffrorna är på väg ner och ligger på minus under det första halvåret.

Vi vill fortfarande köpa lyxklockor second hand, men det gäller alltså klockor som redan finns på marknaden.

Lyxklockmässan Geneva Watch Days startades för fem år sedan för att få upp intresset för lyxklockor, där kända och oberoende klockmärken presenterar sina senaste innovationer.

Dyster stämning vid klockmässa

Stämningen vid mässan som precis hölls i Genève, där 66 tillverkare träffades, var dock inte lika munter i år.

Det första halvåret har nämligen inte varit positiv läsning för segmentet, där det totala värdet av schweizisk klockexport minskade med 1,4 procent, enligt Robb Report.

Tullar stället till det för klockvärlden

De skakiga pandemiåren riskerar nu att bli ännu skakigare framöver genom Trumps tullar på 39 procent, som gäller på schweiziska lyxklockor.

Medan marknaden var stark i USA i fjol, där den steg med över 5 procent, är den nu på väg ner rejält och dalade med 1,7 procent enbart i juni.

”Från januari 2025 till juni 2025 var försäljningstillväxten mycket svag”, säger Thierry Huron, grundare av Mercury Project, ett schweiziskt konsultföretag för klockor.

Svårt att planera för tillverkarna

För klocktillverkarna är det svårt att veta vad som sker härnäst och det är därför svårt att planera.

Det är som att tiden står still i klockvärlden.

”Anledningen till att Schweiz, Singapore och Dubai är regioner som är riktigt attraktiva för människor är att de är stabila”, säger Antoine Pin, vd på TAG Heuer.

”Vi behöver stabilitet för att investera. Ingen fattar stora beslut just nu. Man försöker vara extremt flexibel och anpassa sig eftersom man aldrig vet vad som kommer att hända om sex månader.”

Tillverkarna drabbas när det blir allt dyrare att skicka lyxklockorna till USA.
Tillverkarna drabbas när det blir allt dyrare att skicka lyxklockorna till USA. (Foto: TT)

Skapar oro

Det är givetvis inte första gången det har varit dippar inom klockvärlden men osäkerheten med tullarna skapar en utbredd oro.

Vanligtvis återhämtar sig marknaden snabbt men nu ser det annorlunda ut menar Davide Cerrato, vd på brittiska klockmärket Bremont.

“Vi hade kriscykler vart sjunde år, och sedan vart tredje år. Den här är exceptionellt lång. Normalt sett varade de några månader, och sedan kom man tillbaka, och nu är det nästan ett år sedan affärerna är låga”, säger han och konstaterar:

“Det är tufft – alla lider.”

Rolex-klockor heta efter tullhot. Dagens PS

Schweiz fick bråttom att exportera klockor till USA. Dagens PS

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

