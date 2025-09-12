Klockvärlden skakar – "alla lider"

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Tullar stället till det för klockvärlden

De skakiga pandemiåren riskerar nu att bli ännu skakigare framöver genom Trumps tullar på 39 procent, som gäller på schweiziska lyxklockor.

Medan marknaden var stark i USA i fjol, där den steg med över 5 procent, är den nu på väg ner rejält och dalade med 1,7 procent enbart i juni.

”Från januari 2025 till juni 2025 var försäljningstillväxten mycket svag”, säger Thierry Huron, grundare av Mercury Project, ett schweiziskt konsultföretag för klockor.

ANNONS

Svårt att planera för tillverkarna

För klocktillverkarna är det svårt att veta vad som sker härnäst och det är därför svårt att planera.

Det är som att tiden står still i klockvärlden.

”Anledningen till att Schweiz, Singapore och Dubai är regioner som är riktigt attraktiva för människor är att de är stabila”, säger Antoine Pin, vd på TAG Heuer.

”Vi behöver stabilitet för att investera. Ingen fattar stora beslut just nu. Man försöker vara extremt flexibel och anpassa sig eftersom man aldrig vet vad som kommer att hända om sex månader.”

Tillverkarna drabbas när det blir allt dyrare att skicka lyxklockorna till USA. (Foto: TT)

Skapar oro

Det är givetvis inte första gången det har varit dippar inom klockvärlden men osäkerheten med tullarna skapar en utbredd oro.

Vanligtvis återhämtar sig marknaden snabbt men nu ser det annorlunda ut menar Davide Cerrato, vd på brittiska klockmärket Bremont.

ANNONS

“Vi hade kriscykler vart sjunde år, och sedan vart tredje år. Den här är exceptionellt lång. Normalt sett varade de några månader, och sedan kom man tillbaka, och nu är det nästan ett år sedan affärerna är låga”, säger han och konstaterar:

“Det är tufft – alla lider.”

Läs även:

Rolex-klockor heta efter tullhot. Dagens PS

Schweiz fick bråttom att exportera klockor till USA. Dagens PS