Viggos topplista: Sju oförglömliga upplevelser i Egypten

Den gåtfulla Sfinxen vakar fortfarande över Giza – lika stolt som för 4 500 år sedan. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Att resa i Egypten är som att kliva in i världens mest överväldigande historielektion – men utan lärare, prov och trist klassrum. Här är allt på riktigt: pyramiderna finns där, Nilen flyter än, och templen viskar fortfarande berättelser om gudar, kärlek och makt. Här är de sju upplevelser du bara inte får missa.

sfinxen
Sfinxen i Giza (Foto: Nariman El-Mofty/AP).

1. Pyramiderna i Giza – evighetens mästerverk

Det finns platser som definierar begreppet ”världsarv”. Pyramiderna i Giza är just en sådan plats. Att stå vid foten av Cheopspyramiden – 4 500 år gammal och byggd med millimeterprecision utan maskiner – är en nästan religiös upplevelse. Den är äldre än både romarriket och de grekiska templen, och ändå står den där som om tiden inte rör den.
Glöm inte att titta upp mot den gåtfulla Stora Sfinxen, halv människa och halv lejon, som har vaktat platsen i tusentals år. Många tror att hon ler lite åt oss nutidsmänniskor som fortfarande försöker förstå hur allt detta byggdes. Avsluta med lunch på Pyramids Lounge Restaurant, där du äter kycklingspett med utsikt över världens mest ikoniska siluett.

En stilla kväll på däck när solen förvandlar Nilen till flytande guld. (Foto: Canva)
2. Kryssning på Nilen – livet mellan två flodbankar

Ingen resa till Egypten är komplett utan att du seglar på världens längsta flod. Från Luxor till Aswan flyter du fram förbi gröna palmer, gamla byar och barn som badar i det gyllene kvällsljuset. På däck serveras te med mynta, och i fjärran glimmar templen som pärlor längs Nilens slingrande stråk.
Det är inte bara en resa i rum, utan i tid. Här färdades faraonerna i sina gyllene barkar, och här tvättar dagens egyptier fortfarande sina kläder vid strandkanten. Solnedgångarna är magiska – himlen blir blodröd och floden speglar historien.

Höjdpunkten på resan är solförmörkelsen i Luxor.
Höjdpunkten på resan är solförmörkelsen i Luxor. (Foto: Geographic Expeditions)

3. Kungarnas dal – dödens mest exklusiva kvarter

Luxors västra sida är en helt annan värld. Kungarnas dal är inte bara en gravplats – det är en underjordisk konstutställning från forntiden. Här vilar faraonerna i utsmyckade gravar som fortfarande skiner i blått, guld och rött, trots 3 000 år i mörker.
Att stiga ner i Tutankhamons grav är som att öppna dörren till en saga. Väggarna är täckta av hieroglyfer som berättar om evigt liv, makt och mystik. Missa inte Drottning Hatshepsuts tempel – byggt i tre terrasser direkt ur klippan, som en egyptisk version av modernistisk arkitektur.

Fyra kolossala Ramses-statyer blickar ut över öknen som om inget förändrats. (Foto: Canva)

4. Abu Simbel – templet som trotsade tiden

När Aswandammen byggdes på 1960-talet riskerade Ramses II:s gigantiska tempel att hamna under vatten. Lösningen? Man sågade helt enkelt isär berget, flyttade det 65 meter upp – och satte ihop allt igen. Det är svårt att inte bli lite rörd över mänsklig envishet när man står där framför de fyra kolossala statyerna, var och en över 20 meter hög.
Inuti möts du av svala salar, hieroglyfer och ljus som träffar Ramses ansikte exakt två gånger om året – vid hans födelse och kröning. Ett tempel så mäktigt att det trotsade både tid och natur.

Luxor i kvällsljus: guld, sand och en stilla bris från Nilen. (Foto: Canva)

5. Luxor och Karnak – där gudarna gick till jobbet

Luxor är som ett gigantiskt museum utan tak. Här ligger templen tätt som caféer i Paris. Mest imponerande är Karnak – en labyrint av kolonner, portaler och helgedomar tillägnade solguden Amon-Ra.
Att vandra bland pelarna i Hypostylhallen är som att stå mitt i en stenorm av historia. Du känner dig liten, men samtidigt del av något oändligt. Kvällstid lyses templet upp av facklor, och ljudet av syrsor blandas med den svaga doften av sand och jasmin. En perfekt plats för att reflektera över hur kort vår egen tid egentligen är.

– En stilla kväll på däck när solen förvandlar Nilen till flytande guld. (Foto: Canva)

6. Aswan – färger, flod och faraonernas lugn

Aswan är Egyptens stillsamma hjärta. Här flyter livet långsamt, i takt med Nilens glittrande vatten. På dagarna besöker du Philae-templet, tillägnat gudinnan Isis, som ligger på en liten ö och måste nås med båt. På kvällen sitter du på en terrass och ser solen gå ner bakom sanddynerna – ett ögonblick som känns nästan heligt.
Ta en tur till en nubisk by, där husen är målade i klara färger och barnen hälsar med ett leende. Här får du en glimt av ett annat Egypten – levande, varmt och vibrerande.

Trafikkaos, böneutrop och pyramider i bakgrunden – Kairo i ett nötskal. (Foto: Canva)

7. Kairo – där faraonerna möter framtiden

Egyptens huvudstad är ett kaos i världsklass. Trafiken är galen, ljudnivån brutal och energin oändlig. Men det är också här du hittar det nya Egypten – där skyskrapor står sida vid sida med moskéer och gallerier.
Börja dagen på Nationalmuseet för egyptisk civilisation, där 22 kungliga mumier ligger till allmän beskådan. Fortsätt till den gamla basaren Khan el-Khalili, där kryddor, smycken och vattenpipor trängs i doftande gångar. Avsluta kvällen med en stillsam segling i en feluck på Nilen, medan staden glittrar som en modern oas i öknen.

Perfect Weekend Guide: Sju oförglömliga upplevelser i Egypten

Bästa tiden att resa är oktober–mars, när temperaturen ligger runt behagliga 25 grader.
Kombinera några dagar i Kairo med en Nilkryssning för maximal effekt.
Och glöm inte: Egypten är inte bara historia – det är en pågående berättelse som fortfarande skrivs i sanden.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

