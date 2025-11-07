Att resa i Egypten är som att kliva in i världens mest överväldigande historielektion – men utan lärare, prov och trist klassrum. Här är allt på riktigt: pyramiderna finns där, Nilen flyter än, och templen viskar fortfarande berättelser om gudar, kärlek och makt. Här är de sju upplevelser du bara inte får missa.
Viggos topplista: Sju oförglömliga upplevelser i Egypten
Mest läst i kategorin
Semester på tystnad – blir du för högljudd får du åka hem
I Skåne testar man nu ett nytt koncept: tre dagars kostnadsfri semester på tystnad – men bara för den som håller mun. På ett ”Silence Retreat” i Höör mäts varje andetag med en ljudsensor. Över 45 decibel? Tack och adjö Tyst är det nya lyx Visit Skåne lanserar nu kampanjen Stay Quiet – ett internationellt …
Missa inte dessa prisvärda skidorter i Europa
När liftkorten i Alperna kostar som en weekend i Milano gäller det att tänka kreativt. Bulgarien, Georgien och Andorra erbjuder en mer sofistikerad genväg till riktigt bra skidåkning, utan att tumma på vare sig upplevelse eller atmosfär. En färsk studie visar att kostnaden för skidsemester har stigit med 34,8 procent sedan 2015. Vilket får många …
London för nybörjare – så upplever du staden som en local
London är inte en stad – det är ett helt universum av pubar, parker, marknader och märkligt väder. För den som besöker den brittiska huvudstaden för första gången väntar både klichéer och överraskningar: en kopp te kan vara en livräddning, tunnelbanan ett äventyr och en pint i Soho ett socialt examensprov. Här är guiden som …
Budgetturisterna flyr Mallorca, lyxresenärerna checkar in
När tyskarna packar sina charterväskor för sista gången och britterna byter sangrian mot ouzo i Grekland, jublar Mallorcas hotellägare i smyg. Ön som en gång byggde sin rikedom på otaliga solstolar och billig sangria gör nu allt för att locka färre – men rikare – gäster. Strategin att bli Medelhavets premiumparadis börjar ge resultat. Från …
Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna
När mörkret faller över Sverige söker sig många till solen. Ett glädjande besked för svenskarna är att det i vinter finns gott om destinationer där reskassan räcker långt – i vissa fall nästan fyra gånger längre än hemma. Vi har redan kunnat konstatera att svenskarnas reslust till USA har störtdykt. Och tur är väl det. …
1. Pyramiderna i Giza – evighetens mästerverk
Det finns platser som definierar begreppet ”världsarv”. Pyramiderna i Giza är just en sådan plats. Att stå vid foten av Cheopspyramiden – 4 500 år gammal och byggd med millimeterprecision utan maskiner – är en nästan religiös upplevelse. Den är äldre än både romarriket och de grekiska templen, och ändå står den där som om tiden inte rör den.
Glöm inte att titta upp mot den gåtfulla Stora Sfinxen, halv människa och halv lejon, som har vaktat platsen i tusentals år. Många tror att hon ler lite åt oss nutidsmänniskor som fortfarande försöker förstå hur allt detta byggdes. Avsluta med lunch på Pyramids Lounge Restaurant, där du äter kycklingspett med utsikt över världens mest ikoniska siluett.
Senaste nytt
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
2. Kryssning på Nilen – livet mellan två flodbankar
Ingen resa till Egypten är komplett utan att du seglar på världens längsta flod. Från Luxor till Aswan flyter du fram förbi gröna palmer, gamla byar och barn som badar i det gyllene kvällsljuset. På däck serveras te med mynta, och i fjärran glimmar templen som pärlor längs Nilens slingrande stråk.
Det är inte bara en resa i rum, utan i tid. Här färdades faraonerna i sina gyllene barkar, och här tvättar dagens egyptier fortfarande sina kläder vid strandkanten. Solnedgångarna är magiska – himlen blir blodröd och floden speglar historien.
3. Kungarnas dal – dödens mest exklusiva kvarter
Luxors västra sida är en helt annan värld. Kungarnas dal är inte bara en gravplats – det är en underjordisk konstutställning från forntiden. Här vilar faraonerna i utsmyckade gravar som fortfarande skiner i blått, guld och rött, trots 3 000 år i mörker.
Att stiga ner i Tutankhamons grav är som att öppna dörren till en saga. Väggarna är täckta av hieroglyfer som berättar om evigt liv, makt och mystik. Missa inte Drottning Hatshepsuts tempel – byggt i tre terrasser direkt ur klippan, som en egyptisk version av modernistisk arkitektur.
4. Abu Simbel – templet som trotsade tiden
När Aswandammen byggdes på 1960-talet riskerade Ramses II:s gigantiska tempel att hamna under vatten. Lösningen? Man sågade helt enkelt isär berget, flyttade det 65 meter upp – och satte ihop allt igen. Det är svårt att inte bli lite rörd över mänsklig envishet när man står där framför de fyra kolossala statyerna, var och en över 20 meter hög.
Inuti möts du av svala salar, hieroglyfer och ljus som träffar Ramses ansikte exakt två gånger om året – vid hans födelse och kröning. Ett tempel så mäktigt att det trotsade både tid och natur.
Asien – hit ska du åka om du vill trängas på semestern
Asien ser en boom i turism på många håll efter pandemin. Överturism medför en rad problem och besökare har framför allt vissa platser på radarn för
5. Luxor och Karnak – där gudarna gick till jobbet
Luxor är som ett gigantiskt museum utan tak. Här ligger templen tätt som caféer i Paris. Mest imponerande är Karnak – en labyrint av kolonner, portaler och helgedomar tillägnade solguden Amon-Ra.
Att vandra bland pelarna i Hypostylhallen är som att stå mitt i en stenorm av historia. Du känner dig liten, men samtidigt del av något oändligt. Kvällstid lyses templet upp av facklor, och ljudet av syrsor blandas med den svaga doften av sand och jasmin. En perfekt plats för att reflektera över hur kort vår egen tid egentligen är.
6. Aswan – färger, flod och faraonernas lugn
Aswan är Egyptens stillsamma hjärta. Här flyter livet långsamt, i takt med Nilens glittrande vatten. På dagarna besöker du Philae-templet, tillägnat gudinnan Isis, som ligger på en liten ö och måste nås med båt. På kvällen sitter du på en terrass och ser solen gå ner bakom sanddynerna – ett ögonblick som känns nästan heligt.
Ta en tur till en nubisk by, där husen är målade i klara färger och barnen hälsar med ett leende. Här får du en glimt av ett annat Egypten – levande, varmt och vibrerande.
7. Kairo – där faraonerna möter framtiden
Egyptens huvudstad är ett kaos i världsklass. Trafiken är galen, ljudnivån brutal och energin oändlig. Men det är också här du hittar det nya Egypten – där skyskrapor står sida vid sida med moskéer och gallerier.
Börja dagen på Nationalmuseet för egyptisk civilisation, där 22 kungliga mumier ligger till allmän beskådan. Fortsätt till den gamla basaren Khan el-Khalili, där kryddor, smycken och vattenpipor trängs i doftande gångar. Avsluta kvällen med en stillsam segling i en feluck på Nilen, medan staden glittrar som en modern oas i öknen.
Perfect Weekend Guide: Sju oförglömliga upplevelser i Egypten
Bästa tiden att resa är oktober–mars, när temperaturen ligger runt behagliga 25 grader.
Kombinera några dagar i Kairo med en Nilkryssning för maximal effekt.
Och glöm inte: Egypten är inte bara historia – det är en pågående berättelse som fortfarande skrivs i sanden.
London för nybörjare – så upplever du staden som en local
London är inte en stad – det är ett helt universum av pubar, parker, marknader och märkligt väder. För den som besöker den brittiska huvudstaden för
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
DNB Carnegie: Därför ska du köpa aktien
En hög vinsttillväxt kör aktien i Beijer Ref köpvärd till riktkursen 180 kronor, anser DNB Carnegie. Aktien i bolaget har rört sig i sidled under hela fyra års tid, men nu finns det potential att den vänder upp, anser DNB Carnegie och pekar på bolagets höga vinsttillväxt, skriver Aktiespararnas tidning. Riktkursen är som nämnts satt …
Börsen går som tåget – men småspararna riskerar att spåra ur
Starka börsuppgångar har lockat in nya investerare och fått gamla att ta i från tårna. Nu varnar Morningstar för att många drabbats av farlig självöverskattning, just när riskerna är på väg att öka. Efter raset i april, som sammanföll med Trumps "Liberation Day", har börserna världen över återhämtat sig kraftigt. Den svenska börsen är upp …
New York får stryk – här är det ännu bättre att bo
Har du mycket pengar? Då kan den här staden vara intressant för dig. Enligt en ny studie är Dubai den bästa platsen att bo på för förmögna personer. New York har ofta nämnts som den mest attraktiva staden för världens förmögna. Men det finns en ny stad på tronen. Enligt en ny rapport från fastighetsrådgivaren …
Orbán till Vita huset – hoppas på undantag från sanktioner
Ungerns premiärminister Viktor Orbán reser till Vita huset för att diskutera USA:s nya sanktioner mot rysk olja – och hoppas få stöd från president Donald Trump. Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar släppa taget om den ryska oljan. Nu reser han till Vita huset för att be president Donald Trump om undantag från USA:s sanktioner, ett …
Viggos topplista: Sju oförglömliga upplevelser i Egypten
Att resa i Egypten är som att kliva in i världens mest överväldigande historielektion – men utan lärare, prov och trist klassrum. Här är allt på riktigt: pyramiderna finns där, Nilen flyter än, och templen viskar fortfarande berättelser om gudar, kärlek och makt. Här är de sju upplevelser du bara inte får missa. 1. Pyramiderna …