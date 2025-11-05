Dagensps.se
Weekend

Undvik trängsel – skippa dessa Asien-resor

Thailand lider av överturism på många av sina populära stränder.
Thailand lider av överturism på många av sina populära stränder. (Foto: Unsplash)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Asien ser en boom i turism på många håll efter pandemin. Överturism medför en rad problem och besökare har framför allt vissa platser på radarn för tillfället. Tipset är att undvika sådana platser om du inte vill trängas med andra turister.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Vi närmar oss julen och många planerar sina resor.

Asien är hett

Asien har blivit populärt igen, både för internationell och inhemsk turism.

Bali har länge varit hett bland australiensare, och ön slår hela tiden nya besöksrekord. Det leder till nedskräpning och att plastberget växer.

Besökare vill kunna njuta av paradiset på egen hand men det är numera svårt på Bali. Därför är det allt fler som söker sig till andra öar i den utbredda skärgården som består av 17 500 öar.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Undvik Bali

Sådana exempel är Flores, Lombok och Sumba som fortfarande känns äkta indonesiskt, utan den västerländska feststämningen som tar över Bali allt mer, där många unga faktiskt åker dit enbart för att partaja.

Även Japan har blivit ett oerhört trendigt resmål på sistone, men du behöver inte besöka ställen som Kyoto, som alla andra verkar göra.

Åk inte till Kyoto

ANNONS

Många som besöker Japan gör det för att dyka ner i den japanska kulturen men städer som Kyoto brottas numera med samma problem som städer som Barcelona, där överturism är ett faktum.

”Kyoto hade utan tvekan mest trängsel och det var vårt sämsta resmål”, säger Shannon Clerk, en amerikansk turist, till CNN Travel.

“Varje helig eller historisk plats översvämmades av icke-japanska turister klädda i kimonos och sandaler, som tog Instagram-foton.”

Besökare trängs på Kyotos gator.
Besökare trängs på Kyotos gator. (Foto: Unsplash)

Problemet med allt fler turister i Asien kommer från att det erbjuds många billiga flyg- och paketresor, som bland annat folktäta länder som Kina och Indien nappar på, tillsammans med västerlänningar och de egna ländernas turister.

“Det är nästan som att anden har kommit ut ur flaskan”, säger reseanalytikern Gary Bowerman, och pekar på just Kyoto, Bali och thailändska Phuket som man bör undvika.

“Hur sätter man tillbaka anden i flaskan?”

Även om Thailand har backat en del på sistone i antalet resenärer, så blir det fortfarande trångt på ställen som Phuket och Phi Phi-öarna.

Vietnam är nya Thailand

ANNONS

I takt med att priserna gått upp i Thailand är det många som istället beger sig till Vietnam som fortfarande är oerhört billigt och lockar med kultur, natur och smakrik mat.

Men även i Vietnam har det nya intresset lett till överturism.

Två sådana ställen är Ha Long-bukten med sina populära kryssningar och historiska Hoi An med sina smala gränder.

Natursköna Ha Long-bukten lockar allt för många turister numera.
Natursköna Ha Long-bukten lockar alltför många turister numera. (Foto: Unsplash)

“Så fort platser hamnar på UNESCO-listan vill alla åka dit”, fortsätter Gary Bowerman.

Åk gärna till Asien framöver men tänk utanför boxen, var kan man åka dit miljontals andra inte redan har tänkt åka?

Läs även:

Hetaste hotellen 2025 – ny svensk resort på listan. Dagens PS

Passet räcker inte längre – nya regler kan stoppa din resa. Dagens PS

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AsienBaliPandeminResandeThailandVietnam
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS