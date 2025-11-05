Undvik trängsel – skippa dessa Asien-resor

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Undvik Bali

Sådana exempel är Flores, Lombok och Sumba som fortfarande känns äkta indonesiskt, utan den västerländska feststämningen som tar över Bali allt mer, där många unga faktiskt åker dit enbart för att partaja.

Även Japan har blivit ett oerhört trendigt resmål på sistone, men du behöver inte besöka ställen som Kyoto, som alla andra verkar göra.

Åk inte till Kyoto

Många som besöker Japan gör det för att dyka ner i den japanska kulturen men städer som Kyoto brottas numera med samma problem som städer som Barcelona, där överturism är ett faktum.

”Kyoto hade utan tvekan mest trängsel och det var vårt sämsta resmål”, säger Shannon Clerk, en amerikansk turist, till CNN Travel.

“Varje helig eller historisk plats översvämmades av icke-japanska turister klädda i kimonos och sandaler, som tog Instagram-foton.”

Besökare trängs på Kyotos gator. (Foto: Unsplash)

Problemet med allt fler turister i Asien kommer från att det erbjuds många billiga flyg- och paketresor, som bland annat folktäta länder som Kina och Indien nappar på, tillsammans med västerlänningar och de egna ländernas turister.

“Det är nästan som att anden har kommit ut ur flaskan”, säger reseanalytikern Gary Bowerman, och pekar på just Kyoto, Bali och thailändska Phuket som man bör undvika.

“Hur sätter man tillbaka anden i flaskan?”

Även om Thailand har backat en del på sistone i antalet resenärer, så blir det fortfarande trångt på ställen som Phuket och Phi Phi-öarna.

Vietnam är nya Thailand

I takt med att priserna gått upp i Thailand är det många som istället beger sig till Vietnam som fortfarande är oerhört billigt och lockar med kultur, natur och smakrik mat.

Men även i Vietnam har det nya intresset lett till överturism.

Två sådana ställen är Ha Long-bukten med sina populära kryssningar och historiska Hoi An med sina smala gränder.

Natursköna Ha Long-bukten lockar alltför många turister numera. (Foto: Unsplash)

“Så fort platser hamnar på UNESCO-listan vill alla åka dit”, fortsätter Gary Bowerman.

Åk gärna till Asien framöver men tänk utanför boxen, var kan man åka dit miljontals andra inte redan har tänkt åka?

