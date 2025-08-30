8500 människor fastnade till havs när kryssningsfartyget MSC World Europa fick elhaveri utanför Ponza.
Världens största (typ) kryssningsfartyg fick elhaveri
Men istället för panik blev det prosecco – och efter några timmar gled världens största (typ) kryssningsfartyg in i Neapel, åtta timmar försenat men med buffén fortfarande öppen.
På måndagsmorgonen 25 augusti klockan 07:25 drabbades MSC World Europa, en LNG-driven kryssningskoloss på 215 863 brutoton, av ett elhaveri ungefär åtta nautiska mil sydväst om Ponza i Tyrrenska havet. Ombord fanns 8 585 personer – 6 496 resenärer och 2 089 besättningsmedlemmar. Italienska kustbevakningen ryckte ut med patrullbåtar, en helikopter och ett bevakningscentrum i Civitavecchia som följde dramat i realtid.
Panik? Nej, prosecco
Trots att framdrivningen stannade fungerade generatorerna. Restauranger, barer, air-condition och shower rullade vidare. Rederiet MSC Cruises meddelade att det aldrig fanns några säkerhetsrisker och att situationen var under kontroll. Passagerarna kunde fortsätta spela bingo, se på shower och dricka Aperol medan kustbevakningen cirklade runt som om det handlade om ett statsbesök.
Från blackout till comeback
Framåt eftermiddagen lyckades teknikerna återstarta delar av framdriften. Jättefartyget gled sedan i 15 knop mot Neapel, eskorterat av kustbevakningens båtar. Vid 21:00 anlände MSC World Europa till hamnen – åtta timmar försenat. I Neapel väntade tekniker för att granska elsystemet innan resan eventuellt skulle fortsätta till Messina.
Passagerarna vittnar om elhaveri
Alla ombord upplevde inte situationen lika bekymmersfri. En grupp maltesiska passagerare beskrev hur de var “strandade mellan vatten och hav sedan 05.30 utan fungerande luftkonditionering och rinnande vatten”. Rederiet tonade dock ner problemen och betonade att alla viktiga system fungerade.
Kryssningsindustrins eviga paradox
Kryssningar säljs som bekymmersfri semester – allt ingår, ingen stress. Men när elen går på ett flytande köpcentrum blir påminnelsen brutal: du befinner dig mitt ute i havet med tusentals andra semesterfirare. Skillnaden mot ett strömavbrott i en svensk förort är att här finns varken ICA eller SL-kort, bara taxfree, spa och en pool som snabbt blir ljummen.
Perfect Weekend Guide till MSC World Europa, ett kryssningsfartyg
– MSC World Europa lanserades i december 2022 som rederiets första LNG-drivna fartyg i “World-class”.
– Kapacitet: 6 762 passagerare, 2 138 hytter, 2 139 besättningsmedlemmar.
– Ombord: vattenpark, spa, kasinon, galleria, 13 restauranger och 20 barer.
– Rutt: på en sju-dagars rundtur i Medelhavet med stopp i Genua, Messina, Valletta, Barcelona och Marseille.
– Längd: 333 meter – som tre fotbollsplaner i rad.
Källa: Stern, maritime-executive.com, cruisefever.net, cruisemapper.com, newsbook.com.mt, MSC Cruises
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
