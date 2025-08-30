Världens största (typ) kryssningsfartyg fick elhaveri

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Från blackout till comeback

Framåt eftermiddagen lyckades teknikerna återstarta delar av framdriften. Jättefartyget gled sedan i 15 knop mot Neapel, eskorterat av kustbevakningens båtar. Vid 21:00 anlände MSC World Europa till hamnen – åtta timmar försenat. I Neapel väntade tekniker för att granska elsystemet innan resan eventuellt skulle fortsätta till Messina.

Passagerarna vittnar om elhaveri

Alla ombord upplevde inte situationen lika bekymmersfri. En grupp maltesiska passagerare beskrev hur de var “strandade mellan vatten och hav sedan 05.30 utan fungerande luftkonditionering och rinnande vatten”. Rederiet tonade dock ner problemen och betonade att alla viktiga system fungerade.

8500 semesterfirare och en kapten med svettig panna. (Foto: Canva)

Kryssningsindustrins eviga paradox

Kryssningar säljs som bekymmersfri semester – allt ingår, ingen stress. Men när elen går på ett flytande köpcentrum blir påminnelsen brutal: du befinner dig mitt ute i havet med tusentals andra semesterfirare. Skillnaden mot ett strömavbrott i en svensk förort är att här finns varken ICA eller SL-kort, bara taxfree, spa och en pool som snabbt blir ljummen.

Venom Drop – världens högsta torra rutschbana till sjöss. Tyvärr är den en smula trög…

Perfect Weekend Guide till MSC World Europa, ett kryssningsfartyg

– MSC World Europa lanserades i december 2022 som rederiets första LNG-drivna fartyg i “World-class”.

– Kapacitet: 6 762 passagerare, 2 138 hytter, 2 139 besättningsmedlemmar.

– Ombord: vattenpark, spa, kasinon, galleria, 13 restauranger och 20 barer.

– Rutt: på en sju-dagars rundtur i Medelhavet med stopp i Genua, Messina, Valletta, Barcelona och Marseille.

– Längd: 333 meter – som tre fotbollsplaner i rad.

Källa: Stern, maritime-executive.com, cruisefever.net, cruisemapper.com, newsbook.com.mt, MSC Cruises

