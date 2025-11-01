Under jorden med Hitler – nu lockas turister till nazisternas hemliga stad

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Från bunker till rave

Fyrtio år senare fick tunnlarna nytt liv. Under 1980- och 90-talen tog Bunker People över. Det var en brokig subkultur av teknofans, nyblivna anarkister och bröllopspar med smak för betong. Ravefester, olagliga äventyr och en och annan katastrof följde.

“Det var en sorts nattklubb från helvetet – utan utrymningsvägar, men med oöverträffad akustik.”

Numera har festen flyttat ut. Kvar är 40 000 fladdermöss som tagit över de fuktiga gångarna. Resten är förvandlat till ett museum – Międzyrzecz Fortified Region Museum – där 19 mil av tunnlarna är öppna för besökare.

ANNONS

Luftfuktigheten? Hundra procent. Mobilmottagningen? Noll. (Foto: Pressbild)

Guidade rundor i det förflutna

Guidade turer leder besökare genom mörka gångar, förbi rostiga ståldörrar och gamla sovsalar. Lamporna blinkar, fukten droppar och ljudet av stövlar mot betong skapar en stämning som varken Auschwitz eller Disneyland kan konkurrera med.

Det är dark tourism i sin renaste form – där historien är tung men nyfikenheten ännu tyngre. Och Polen är långt ifrån ensamt om att locka turister till underjorden.

Passage of Commodus – en 60 meter lång tunnel som en gång förband kejsarpalatset med Colosseum. (Foto: AP)

Europas hemliga gångar

I Rom öppnas nu Passage of Commodus – en 60 meter lång tunnel som en gång förband kejsarpalatset med Colosseum. Den korrupte kejsaren Commodus, odödliggjord av Joaquin Phoenix i “Gladiator”, undkom ett mordförsök här men dog senare av kvävning.

London satsar också på underjordiskt drama. Kingsway Exchange Tunnels, byggda som skyddsrum under andra världskriget och senare hem åt MI6:s Q-avdelning, renoveras för 149 miljoner dollar. Målet är att öppna 2028 som stadens mest spektakulära turistattraktion.

ANNONS

Mörkret som lockar

Längre söderut står Turkiets spökstad Kayaköy som ett monument över den grek-turkiska tragedin på 1920-talet. Ruinerna, överväxta och vackra, är en tre-euroslektion i mänsklig dumhet.

I Irak förfaller ruinerna av Babylon, men när solen sjunker över sanden kan man fortfarande känna ekot av kungar och gudar.

Och i USA? Där är gamla mentalsjukhus som Trans-Allegheny Lunatic Asylum numera turistattraktioner – med guidade turer, historia och spöken på schemat.

“Det finns något tröstande i att utforska galenskap – så länge man får gå hem sen.”

Inte precis Hilton, men definitivt Hitler-ton. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: nazisternas hemliga stad

Res dit: Flyg till Poznań, hyr bil och kör drygt en timme till Pniewo. Guidad tur i Ostwall kostar cirka 20 euro.

Ta med: Ficklampa, varma kläder och starkt psyke.

Ät här: Lokala pierogi-ställen i Międzyrzecz serverar husmanskost som tål ett kärnvapenkrig.

Bonus: Den modige kan boka nattvandring i tunnlarna – 10 grader varmt, 100 procent kusligt.

Källa: CNN Travel, The Guardian, Museum of the Międzyrzecz Fortified Region.

ANNONS

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Nu tar hipsters över Nice och Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi.