Under Polens lugna landskap gömmer sig ett av världens mest bisarra turistmål – en hemlig underjordisk stad byggd av nazisterna för att vinna kriget, men som i dag lockar äventyrare, historienördar och fladdermöss i tiotusental.
Under jorden med Hitler – nu lockas turister till nazisternas hemliga stad
Tunnlarna där tiden står still
Det ser idylliskt ut på ytan. Små byar, gula sädesfält och skogsdungar som böljar i vinden. Men under jorden i Pniewo i västra Polen sträcker sig ett 30 kilometer långt system av tunnlar, bunkrar och järnvägar – Ostwall, ett av Hitlers mest ambitiösa militära byggprojekt.
Här skulle tusentals soldater leva, strida och försvara det tyska riket. Kriget tog dock en annan vändning. När Röda armén närmade sig 1945 övergavs allt, och den underjordiska staden föll i glömska.
Från bunker till rave
Fyrtio år senare fick tunnlarna nytt liv. Under 1980- och 90-talen tog Bunker People över. Det var en brokig subkultur av teknofans, nyblivna anarkister och bröllopspar med smak för betong. Ravefester, olagliga äventyr och en och annan katastrof följde.
“Det var en sorts nattklubb från helvetet – utan utrymningsvägar, men med oöverträffad akustik.”
Numera har festen flyttat ut. Kvar är 40 000 fladdermöss som tagit över de fuktiga gångarna. Resten är förvandlat till ett museum – Międzyrzecz Fortified Region Museum – där 19 mil av tunnlarna är öppna för besökare.
Guidade rundor i det förflutna
Guidade turer leder besökare genom mörka gångar, förbi rostiga ståldörrar och gamla sovsalar. Lamporna blinkar, fukten droppar och ljudet av stövlar mot betong skapar en stämning som varken Auschwitz eller Disneyland kan konkurrera med.
Det är dark tourism i sin renaste form – där historien är tung men nyfikenheten ännu tyngre. Och Polen är långt ifrån ensamt om att locka turister till underjorden.
Europas hemliga gångar
I Rom öppnas nu Passage of Commodus – en 60 meter lång tunnel som en gång förband kejsarpalatset med Colosseum. Den korrupte kejsaren Commodus, odödliggjord av Joaquin Phoenix i “Gladiator”, undkom ett mordförsök här men dog senare av kvävning.
London satsar också på underjordiskt drama. Kingsway Exchange Tunnels, byggda som skyddsrum under andra världskriget och senare hem åt MI6:s Q-avdelning, renoveras för 149 miljoner dollar. Målet är att öppna 2028 som stadens mest spektakulära turistattraktion.
Mörkret som lockar
Längre söderut står Turkiets spökstad Kayaköy som ett monument över den grek-turkiska tragedin på 1920-talet. Ruinerna, överväxta och vackra, är en tre-euroslektion i mänsklig dumhet.
I Irak förfaller ruinerna av Babylon, men när solen sjunker över sanden kan man fortfarande känna ekot av kungar och gudar.
Och i USA? Där är gamla mentalsjukhus som Trans-Allegheny Lunatic Asylum numera turistattraktioner – med guidade turer, historia och spöken på schemat.
“Det finns något tröstande i att utforska galenskap – så länge man får gå hem sen.”
Perfect Weekend Guide: nazisternas hemliga stad
Res dit: Flyg till Poznań, hyr bil och kör drygt en timme till Pniewo. Guidad tur i Ostwall kostar cirka 20 euro.
Ta med: Ficklampa, varma kläder och starkt psyke.
Ät här: Lokala pierogi-ställen i Międzyrzecz serverar husmanskost som tål ett kärnvapenkrig.
Bonus: Den modige kan boka nattvandring i tunnlarna – 10 grader varmt, 100 procent kusligt.
Källa: CNN Travel, The Guardian, Museum of the Międzyrzecz Fortified Region.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
