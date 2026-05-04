Glöm Barcelona – här lever du billigt i lyx 2026

Tropiskt – med utvecklingstempo

Phu Quoc ligger i Thailandsbukten och har länge varit känt bland regionala resenärer. Nu börjar även europeiska turister få upp ögonen för ön.

Det är lätt att förstå varför.

Stränderna är breda och ljusa, vattnet klart och klimatet stabilt stora delar av året. Samtidigt byggs det i snabb takt. Nya hotell, resorter och restauranger öppnar i takt med att efterfrågan ökar.

Det här är inte längre en gömd pärla. Det är en destination på väg in i nästa fas.

Mer än bara strand

För den som vill göra mer än att ligga still finns ett oväntat stort utbud.

Nöjesparker som VinWonders och djurparken Vinpearl Safari lockar barnfamiljer. Linbanan till öarna i söder – en av världens längsta över hav – har blivit en attraktion i sig.

Samtidigt finns det mer lågmälda alternativ. I huvudorten Duong Dong samsas marknader, fiskebåtar och lokala restauranger där fokus ligger på maten snarare än presentationen.

Natur finns också. Nationalparker, vattenfall och snorkling längs stränder som Bai Sao och Long Beach ger variation bortom hotellområdet.

En ny reseekonomi

Det som sker nu är inte unikt för Vietnam. Det är en större förflyttning.

När Europa blir dyrare förändras också resmönstren. Fler resenärer är beredda att flyga längre – om det innebär att helheten blir bättre.

Inte bara billigare, utan mer värd.

Phu Quoc är ett tydligt exempel på den utvecklingen. En plats där kombinationen av pris, klimat och utbud gör att kalkylen plötsligt går ihop.

Och där en öl fortfarande kostar mindre än en kaffe på flygplatsen.

