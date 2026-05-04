När en öl i Sydeuropa kostar som en enklare lunch börjar allt fler tänka om. Lösningen om du vill ha billig lyx? Åk längre bort – och få både strandliv och prisnivåer som känns som en annan tid.
Glöm Barcelona – här lever du billigt i lyx 2026
Det finns två sätt att resa just nu. Antingen stannar du i Europa och accepterar att varje nota svider lite mer än den borde. Eller så bokar du en längre resa – och upptäcker att pengarna plötsligt räcker till något helt annat.
Allt fler väljer det senare.
Billigt på riktigt
Under flera år har priserna i klassiska storstadsdestinationer dragit iväg. Barcelona, London och Paris är fortfarande lockande – men inte längre självklara val för en spontan resa.
I stället riktas blickarna mot Asien, där skillnaden i prisnivå är påtaglig.
Ett tydligt exempel är Phu Quoc i Vietnam, säger TUI.
Här kostar en enkel lunch runt 30 kronor. En lokal öl börjar kring tio kronor i butik och ligger ofta mellan 15 och 30 kronor på restaurang. Även på strandbarer och hotell är priserna betydligt lägre än i Europa.
Det handlar inte om fyndjakt. Det är standardnivån.
Tropiskt – med utvecklingstempo
Phu Quoc ligger i Thailandsbukten och har länge varit känt bland regionala resenärer. Nu börjar även europeiska turister få upp ögonen för ön.
Det är lätt att förstå varför.
Stränderna är breda och ljusa, vattnet klart och klimatet stabilt stora delar av året. Samtidigt byggs det i snabb takt. Nya hotell, resorter och restauranger öppnar i takt med att efterfrågan ökar.
Det här är inte längre en gömd pärla. Det är en destination på väg in i nästa fas.
Mer än bara strand
För den som vill göra mer än att ligga still finns ett oväntat stort utbud.
Nöjesparker som VinWonders och djurparken Vinpearl Safari lockar barnfamiljer. Linbanan till öarna i söder – en av världens längsta över hav – har blivit en attraktion i sig.
Samtidigt finns det mer lågmälda alternativ. I huvudorten Duong Dong samsas marknader, fiskebåtar och lokala restauranger där fokus ligger på maten snarare än presentationen.
Natur finns också. Nationalparker, vattenfall och snorkling längs stränder som Bai Sao och Long Beach ger variation bortom hotellområdet.
En ny reseekonomi
Det som sker nu är inte unikt för Vietnam. Det är en större förflyttning.
När Europa blir dyrare förändras också resmönstren. Fler resenärer är beredda att flyga längre – om det innebär att helheten blir bättre.
Inte bara billigare, utan mer värd.
Phu Quoc är ett tydligt exempel på den utvecklingen. En plats där kombinationen av pris, klimat och utbud gör att kalkylen plötsligt går ihop.
Och där en öl fortfarande kostar mindre än en kaffe på flygplatsen.
