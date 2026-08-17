Glöm turistbussen och tunnelbanan. Allt fler besökare upptäcker Paris från sadeln. Cykeln har blivit ett av de snabbaste – och trevligaste – sätten att beta av Eiffeltornet, Notre-Dame och Champs-Élysées utan att tillbringa halva dagen i en kö eller under jord.
Turisterna har hittat Paris bästa färdmedel – cykeln
Paris har förändrats rejält de senaste åren. Staden som länge var synonym med tutande bilar, taxiköer och lätt aggressiv trafik har satsat stort på cykling.
Och turisterna har förstått vinken.
Guidade cykelturer har blivit allt populärare efter pandemin, enligt Euronews och AP. För den som bara har några dagar i staden är matematiken dessutom ganska övertygande: på cykel hinner du helt enkelt se mer.
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Paris från sadeln
“På tio minuter med cykel kan du se två olika monument. Till fots är det omöjligt”, säger cykelguiden Jean-Baptiste Blondiaux till Euronews.
Det är också en ganska bra sammanfattning av varför cykelturismen växer.
En vanlig tretimmarstur kan exempelvis passera Notre-Dame, Place de la Concorde, Champs-Élysées och Eiffeltornet. Samtidigt får besökarna se betydligt mer av vardagslivet mellan sevärdheterna än från ett tunnelbanetåg.
Paris stad uppger att cykelnätet omfattar mer än 1 000 kilometer och har byggts ut kraftigt under det senaste decenniet. I stadens cykelplan för 2021–2026 ingår bland annat ytterligare 130 kilometer cykelbanor och permanenta lösningar för de tillfälliga “coronapistes” som skapades under pandemin.
Från bilstad till cykelstad
Förändringen är större än några nya vita streck i asfalten.
Enligt Paris stads senaste miljörapport stod cykeln 2024 för 11,2 procent av resorna i staden, medan bilen stod för 4,3 procent. Räknat enligt stadens bredare definition av cykelrutter uppgick nätet redan vid slutet av 2024 till drygt 1 565 kilometer.
Det är en ganska anmärkningsvärd utveckling för en stad där biltrafiken en gång betraktades ungefär som baguetter: en självklar del av civilisationen.
Nu är ambitionen i stället en stad där cykeln ska fungera som ett normalt transportmedel för både parisare och besökare.
Turisterna hakar på
Cykelturarrangören Michaël Tosello säger att efterfrågan exploderat sedan covidåren.
“Fler människor vill göra cykelturer och hyra cyklar. Det har blivit ett mycket populärt sätt att upptäcka staden”, säger han.
Det gäller dessutom inte bara centrala Paris.
Cykelvägarna runt huvudstaden kopplas allt tydligare ihop med längre europeiska leder. Den verkligt ambitiöse kan alltså fortsätta långt efter att Louvren och Triumfbågen är avklarade.
För de flesta räcker dock en eftermiddag.
Och det finns något uppfriskande med att Paris senaste turisttrend inte kräver en ny app, en exklusiv medlemsklubb eller ett platinumkort.
Bara två hjul och hygglig balans.
Perfect Weekend bakgrund: Anne Hidalgo – borgmästaren som gjorde Paris till cykelstad
Namn: Anne Hidalgo
Född: 1959 i Spanien, uppvuxen i Frankrike.
Parti: Socialistpartiet.
Borgmästare i Paris: Sedan 2014, omvald 2020.
Hidalgo har gjort minskad biltrafik och mer plats åt cyklister och fotgängare till en av sina stora politiska frågor. Under hennes tid har körfält gjorts om till cykelbanor, biltrafiken begränsats på flera håll och de tillfälliga cykelbanorna från pandemin blivit en del av den permanenta staden.
Hon har också drivit idén om ”15-minutersstaden”, där parisaren ska kunna nå arbete, affärer, parker och vardagsservice inom ungefär en kvart till fots eller med cykel.
Resultatet är ett Paris som ser ganska annorlunda ut än när Hidalgo tillträdde. Bilens självklara förstaplats har försvunnit – och turisterna har nu börjat använda infrastrukturen som byggdes för parisarna själva.
Kort sagt: Hidalgo uppfann inte cykeln. Men hon är politikern som på allvar gjorde plats för den i Paris.
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