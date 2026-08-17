Turisterna har hittat Paris bästa färdmedel – cykeln

Från bilstad till cykelstad

Förändringen är större än några nya vita streck i asfalten.

Enligt Paris stads senaste miljörapport stod cykeln 2024 för 11,2 procent av resorna i staden, medan bilen stod för 4,3 procent. Räknat enligt stadens bredare definition av cykelrutter uppgick nätet redan vid slutet av 2024 till drygt 1 565 kilometer.

Det är en ganska anmärkningsvärd utveckling för en stad där biltrafiken en gång betraktades ungefär som baguetter: en självklar del av civilisationen.

Nu är ambitionen i stället en stad där cykeln ska fungera som ett normalt transportmedel för både parisare och besökare.

Turisterna har upptäckt det parisarna redan vet: cykeln vinner över tunnelbanan ovan jord. Foto: Canva

Turisterna hakar på

Cykelturarrangören Michaël Tosello säger att efterfrågan exploderat sedan covidåren.

“Fler människor vill göra cykelturer och hyra cyklar. Det har blivit ett mycket populärt sätt att upptäcka staden”, säger han.

ANNONS

Det gäller dessutom inte bara centrala Paris.

Cykelvägarna runt huvudstaden kopplas allt tydligare ihop med längre europeiska leder. Den verkligt ambitiöse kan alltså fortsätta långt efter att Louvren och Triumfbågen är avklarade.

För de flesta räcker dock en eftermiddag.

Och det finns något uppfriskande med att Paris senaste turisttrend inte kräver en ny app, en exklusiv medlemsklubb eller ett platinumkort.

Bara två hjul och hygglig balans.

Perfect Weekend bakgrund: Anne Hidalgo – borgmästaren som gjorde Paris till cykelstad

Namn: Anne Hidalgo

Född: 1959 i Spanien, uppvuxen i Frankrike.

Parti: Socialistpartiet.

Borgmästare i Paris: Sedan 2014, omvald 2020.

Hidalgo har gjort minskad biltrafik och mer plats åt cyklister och fotgängare till en av sina stora politiska frågor. Under hennes tid har körfält gjorts om till cykelbanor, biltrafiken begränsats på flera håll och de tillfälliga cykelbanorna från pandemin blivit en del av den permanenta staden.

Hon har också drivit idén om ”15-minutersstaden”, där parisaren ska kunna nå arbete, affärer, parker och vardagsservice inom ungefär en kvart till fots eller med cykel.

ANNONS

Resultatet är ett Paris som ser ganska annorlunda ut än när Hidalgo tillträdde. Bilens självklara förstaplats har försvunnit – och turisterna har nu börjat använda infrastrukturen som byggdes för parisarna själva.

Kort sagt: Hidalgo uppfann inte cykeln. Men hon är politikern som på allvar gjorde plats för den i Paris.